News Brevi – 02.06.2025

VOLO UMANITARIO URGENTE CON C-130J DELL’AERONAUTICA MILITARE – Un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa si è alzato in volo sabato 31 maggio al mattino presto per effettuare un trasporto umanitario d’urgenza a favore di due gemelli di soli otto mesi, affetti da una grave patologia. L’intervento è stato richiesto dalla Prefettura di Napoli per consentire ai piccoli pazienti di raggiungere l’Ospedale Pediatrico “Vittore Buzzi” di Milano per cure specialistiche. L’equipaggio militare ha imbarcato sull’aereo, appositamente allestito per la missione, un’ambulanza e l’equipe medica dell’Azienda Ospedaliera “Luigi Vanvitelli” di Napoli, ospedale di partenza dei bambini. A bordo anche la madre dei due piccoli. Il C-130J è decollato dalla base di Pisa alle ore 07:30 locali, dirigendosi verso l’aeroporto di Napoli Capodichino dove il personale del Comando Aeroporto ha assistito le operazioni di imbarco dei pazienti, dell’equipe medica e del mezzo di soccorso. Successivamente, il velivolo è ripartito alla volta di Milano Linate, dove i gemelli sono stati affidati alle cure dell’ospedale pediatrico designato. La missione si è conclusa poco prima delle ore 13:00, dopodiché il velivolo è tornato alla base di Pisa. Questo tipo di missioni, che rientrano tra i compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare, richiede la prontezza degli equipaggi e dei velivoli della Forza Armata a intervenire tempestivamente, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per salvare vite umane o supportare la collettività in casi di urgenza e necessità, come nel caso di trasporti sanitari, umanitari o di organi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC PARTECIPA PER LA PRIMA VOLTA ALLA PARATA DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA – Nella ricorrenza del 79° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, Enac, per la prima volta, ha partecipato alla parata che ha sfilato oggi a Roma, lungo via dei Fori Imperiali, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e delle massime Autorità dello Stato. L’Ente, infatti, è stato invitato a partecipare quale struttura operativa del Sistema Nazionale della Protezione Civile, a riconoscimento del servizio reso sul territorio italiano, garantendo la sicurezza del trasporto aereo e la tutela dei diritti dei passeggeri. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “La presenza dell’Ente a questa cerimonia che celebra, custodisce e promuove i valori fondanti della nostra Repubblica, rappresenta un importante riconoscimento, che rende merito all’impegno quasi trentennale di Enac al servizio dell’aviazione civile e dell’Italia. Con l’emozionante sorvolo delle Frecce Tricolori dell’Aeronautica Militare, continuiamo a guardare ai nostri cieli presidiando e sviluppando la Mobilità Aerea del futuro, in una costante sinergia interistituzionale, con l’obiettivo comune della crescita del sistema Paese”. In rappresentanza dell’Enac, presenti il Dott. Ascenzo Forte, Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione, e la funzionaria Dott.ssa Gabriella Lippiello, della stessa Direzione, che ha sfilato alla parata.

IBERIA PRESENTA IL NUOVO EQUIPO IBERIA TALENTO A BORDO – Iberia, nell’ambito della sua iniziativa Talento a bordo, rinnova il suo supporto a un team di 14 atleti olimpici e paralimpici nel 2025, con l’obiettivo di supportarli nel loro percorso verso i Giochi di Los Angeles 2028. Il Team Iberia vanta quattro nuovi atleti che si sono distinti ai Giochi di Parigi 2024: María Pérez (atletica leggera), due volte medagliata (oro e argento); Sara Andrés (atletica leggera adattata), finalista; Alfonso Cabello (ciclismo adattato), due volte medagliata (argento e bronzo); Bea Ortiz (pallanuoto), medaglia d’oro e migliore giocatrice del mondo nel 2024. Questi atleti si uniscono ad altri nove che facevano già parte del Team Iberia Talent on Board: Adriana Cerezo (taekwondo), Rodrigo Conde (canottaggio), Marcus Cooper (canoa), Gerard Descarrega (atletica leggera adattata), Sarai Gascón (nuoto adattato), Hugo González de Oliveira (nuoto), Antía Jácome (canottaggio), Silvia Mas (vela), Niko Shera (judo) e Ray Zapata (ginnastica). Iberia sosterrà i membri della squadra con una borsa di studio e viaggeranno sui voli della compagnia aerea durante il ciclo olimpico quadriennale fino ai Giochi di Los Angeles 2028. Inoltre, i 14 atleti potranno beneficiare dei vantaggi della carta Iberia Plus Gold durante i loro viaggi. Iberia ha presentato il suo nuovo Equipo Iberia presso Espacio Iberia, il pop-up store dove la compagnia aerea presenta le nuove funzionalità di cui i clienti possono usufruire a bordo dei suoi aerei. Gli atleti erano accompagnati da Juan Cierco, Direttore Corporate di Iberia, e Pau Gasol, Ambasciatore del Cambiamento Culturale di Iberia. “È una grande squadra di grandi atleti. Il vostro sport non genera molta attenzione mediatica, ma è la vostra passione, e per me è estremamente encomiabile”, ha dichiarato l’ex cestista e uno degli atleti di maggior successo nella storia dello sport spagnolo. Gasol ha anche un posto quotidiano all’Espacio Iberia Madrid, dove indossa gli scarpini con cui ha vinto l’Eurobasket 2015. Juan Cierco ha sottolineato l’impegno della compagnia aerea nei confronti dello sport spagnolo e ha dichiarato: “È un orgoglio sostenere questo magnifico gruppo di atleti, che sono certo porterà la Spagna al vertice ai Giochi di Los Angeles del 2028”.

QANTAS: AL VIA LA FREQUENT FLYER PARTNERSHIP CON HAWAIIAN AIRLINES – Qantas informa: “I Frequent Flyer di Qantas potranno utilizzare i loro Qantas Points per prenotare centinaia di migliaia di nuovi reward seats con Hawaiian Airlines a partire da giovedì, segnando l’inizio della partnership strategica annunciata dalle due compagnie aeree a gennaio. Come parte dell’accordo, i Frequent Flyer di Qantas possono prenotare voli sull’intera rete globale di Hawaiian Airlines, che include tutte e quattro le principali isole hawaiane, 15 città negli Stati Uniti e 10 destinazioni internazionali. A seguito della fusione con Alaska Airlines, Hawaiian Airlines offre ora voli diretti da Honolulu a Sydney e Auckland, oltre a collegamenti in giornata con uno scalo verso famose città del Nord America, tra cui Los Angeles, Las Vegas, San Francisco e Salt Lake City”. Il CEO di Qantas Loyalty, Andrew Glance, ha affermato: “Sappiamo che le Hawaii sono una delle destinazioni più ambite dai nostri frequent flyer e la partnership con Hawaiian Airlines sarà una gradita notizia per i soci che stanno pensando al loro prossimo viaggio all’estero. I nostri soci potranno utilizzare i loro punti per raggiungere una o tutte e quattro le principali isole hawaiane o includere Honolulu nel loro itinerario come scalo comodo durante il viaggio verso il Nord America. La partnership con Hawaiian Airlines si basa anche sul recente lancio del nostro direct Melbourne to Honolulu Qantas service a maggio e offre ai nostri soci più rotte, più scelta e un maggiore accesso ai travel rewards utilizzando i loro punti. Il numero di Classic Reward seats prenotati con le compagnie aeree partner è raddoppiato negli ultimi cinque anni, quindi sappiamo quanto sia importante continuare a investire nella crescita della nostra rete e offrire ai soci maggiori opportunità di utilizzare i loro punti. “Qantas ha inoltre stipulato un bilateral codeshare agreement con Hawaiian Airlines, in vista dell’adesione della compagnia a Oneworld, offrendo ai viaggiatori un network di voli più comodo all’interno delle Hawaii e verso gli Stati Uniti continentali. I Qantas Frequent Flyers accumuleranno Qantas Points e Status Credits su Hawaiian Airlines operated flights (con numero di volo QF) per viaggi all’interno delle Hawaii e verso gli Stati Uniti continentali”, prosegue Qantas. Alex Judson, Managing Director of Partnerships and International at Hawaiian and Alaska Airlines, ha affermato: “Hawaiian Airlines serve l’Australia da 21 anni e siamo entusiasti di estendere i nostri esclusivi servizi, prodotti ed esperienze di bordo, radicati nell’autentica ospitalità hawaiana, a un numero ancora maggiore di australiani grazie alla nostra partnership con Qantas. I Frequent Flyer di Qantas e in futuro i membri oneworld troveranno un valore ineguagliabile riscattando i loro punti, per iniziare la loro vacanza con la compagnia aerea di punta delle Hawaii”. “Questi nuovi posti si aggiungono ai 20 milioni di reward seats prenotabili con Qantas, Jetstar e 45 compagnie aeree partner, tra cui Emirates, American Airlines e Cathay Pacific”, conclude Qantas.

EMIRATES: TRAFFICO MAGGIORE IN AEROPORTO PER IL PERIODO DELL’EID – Emirates informa: “Con l’aumento del numero di partenze da Dubai in vista delle festività dell’Eid Al Adha, Emirates sta addolcendo l’esperienza dei clienti con quattro carretti dei gelati in aeroporto, che offrono una varietà di rinfrescanti sorbetti e gelati. Considerando l’elevato numero di passeggeri previsto durante il periodo dell’Eid, Emirates consiglia ai passeggeri di usufruire dei comodi servizi di check-in da remoto, per garantire un viaggio senza intoppi durante il periodo di punta dall’1 al 9 giugno. Viaggia a Dubai International Airport il venerdì, il sabato o la domenica tra le 12:00 e le 18:00 e gusta un gelato Emirates gratuito per tutta la famiglia. Dal 6 al 20 giugno Emirates avrà quattro accattivanti carretti dei gelati posizionati nelle varie aree Partenze, invitando i clienti a gustare un gelato al mango, al cioccolato o alla fragola, oppure un sorbetto al frutto della passione o al lampone, prima di partire per le vacanze”. “I clienti Emirates potrebbero dover prevedere un traffico maggiore sulle strade di avvicinamento all’aeroporto e un maggior numero di persone in aeroporto che devono passare i controlli di immigrazione e sicurezza. Negli orari di punta arrivare in aeroporto 3 ore prima della partenza. Assicurarsi di passare i controlli di immigrazione 1,5 ore prima della partenza. Assicurarsi di raggiungere il gate di imbarco corretto 1 ora prima della partenza. Scaricare l’app Emirates per avere i dettagli del volo a portata di mano. I clienti possono anche effettuare il check-in su Emirates.com. Il check-in online e quello tramite app sono entrambi aperti 48 ore prima della partenza del volo. I clienti Emirates possono depositare i bagagli in aeroporto la sera prima del viaggio senza costi aggiuntivi. I passeggeri in partenza da Dubai possono effettuare il check-in anticipato e depositare i bagagli 24 ore prima della partenza, 12 ore prima se volano verso gli Stati Uniti. In seguito, più vicino all’orario di partenza, i clienti possono recarsi direttamente all’area immigrazione in aeroporto. Risparmia tempo in aeroporto effettuando il check-in presso l’Emirates City Check-in and Travel Store in ICD Brookfield Place, Dubai International Financial Centre (DIFC). I clienti Emirates possono anche scegliere di effettuare il check-in a casa a Dubai e Sharjah. Il servizio deve essere prenotato almeno 24 ore prima del volo. Il servizio Home Check-In è gratuito per i passeggeri di First Class e i soci Platinum Skywards. Utilizza le opzioni di trasporto in aeroporto. Per spostarsi tra il Concourse A e il Concourse B, i clienti Emirates possono utilizzare il treno gratuito nel Terminal 3. I clienti che desiderano risparmiare ancora più tempo possono prenotare lo shopping Duty-Free su EmiratesRED.com e accedere a prodotti Duty-Free esclusivi, che verranno poi consegnati al loro posto in volo. Le People of Determination possono accedere a un supporto dedicato da parte del personale qualificato di Emirates e dell’aeroporto”, conclude Emirates.

ROLLS-ROYCE: ORDINE PER UN SECONDO MTU LARGE-SCALE BATTERY STORAGE SYSTEM IN ZEEWOLDE, PAESI BASSI – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce si è aggiudicata un ordine per la fornitura di un secondo mtu large-scale battery storage system a Zeewolde, Paesi Bassi. A partire dal 2026, MTU EnergyPack contribuirà ad aumentare la stabilità della rete nei Paesi Bassi, immagazzinando l’elettricità generata dal parco eolico locale nel large battery system e reimmettendola in rete secondo necessità. Eleqtis B.V., sviluppatore di infrastrutture energetiche, ha incaricato Rolls-Royce di fornire, installare e manutenere il sistema, che avrà una potenza di 35,1 MW e una capacità di 144,4 MWh. Il contratto include anche un accordo di manutenzione decennale (Long Term Service Agreement), che offre ampie garanzie al cliente: ad esempio, la capacità del sistema sarà garantita per tutta la durata dell’impianto”. “Questo progetto riunisce tre partner lungimiranti nell’innovazione energetica”, ha dichiarato Tom Kuiper, Business Development Manager at Rolls-Royce Power Systems. “Siamo orgogliosi di proseguire il nostro lavoro a Zeewolde e di supportare Eleqtis nella realizzazione di high-performance storage systems con l’affidabilità e la flessibilità che le attuali esigenze della rete elettrica richiedono. Questi sistemi sono abilitati dalle revenue guarantee solutions di Catalise Energy”. “Nell’autunno del 2025 entrerà in funzione il primo mtu large-scale battery storage facility, Battery Park Zeewolde (BPZ), commissionato anche da Rolls-Royce. I battery storage systems sono una componente centrale della strategia di Rolls-Royce Power Systems. Rolls-Royce ha finora fornito mtu battery storage solutions per oltre 200 progetti in tutto il mondo”, conclude Rolls-Royce.