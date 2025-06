Cadet pilots: Air France lancia una nuova recruitment campaign

A partire da oggi e fino al 15 luglio, Air France lancia una nuova recruitment campaign per il suo cadet pilot programme. “Rivolto a candidati con una passione per l’aviazione, con o senza esperienza di volo, questo programma offre una formazione completa, teorica e pratica, interamente finanziata dalla compagnia aerea.

Dopo un rigoroso processo di selezione, i candidati inizieranno un training programme di 24 mesi offerto dalle scuole partner della compagnia. Al termine di un percorso impegnativo, che include valutazioni periodiche, inizieranno a volare sugli Airbus A220 o A320 di Air France o sui Boeing 737 o Airbus A320neo di Transavia come First Officers.

Il cadet pilot programme è pienamente in linea con la strategia di Air France di trasferimento delle conoscenze e supporto all’accesso al mondo del lavoro. Air France, il più grande datore di lavoro privato nella regione parigina, conta oltre 40.000 dipendenti, di cui 4.000 piloti. Dal rilancio del programma nel 2018, oltre 300 piloti si sono uniti ad Air France e Transavia France tramite il cadet scheme. Oltre al cadet programme, Air France recluta piloti professionisti ogni anno. In totale, la compagnia aerea prevede di assumere quasi 300 piloti nel 2025″, afferma Air France.

“Air France ribadisce il suo impegno per la diversità e le pari opportunità. Il cadet pilot training è aperto a tutti, indipendentemente dall’età o dalla precedente esperienza di volo, aprendo così la professione di pilota a persone di ogni estrazione.

La compagnia si impegna inoltre a sostenere le donne nella professione. Nel 2024, il 25% dei cadet pilots era donna (rispetto al 9% per la compagnia aerea nel suo complesso e al 5% in media a livello mondiale).

La recruitment campaign è aperta fino al 15 luglio 2025. Per maggiori informazioni sui requisiti di idoneità e sul processo di selezione, visitare: https://corporate.airfrance.com/en/airline-pilot“, prosegue Air France.

“In collaborazione con la Fédération Française Aéronautique (FFA) e la Fédération Française de Vol en Planeur (FFVP), Air France offre agli aspiranti piloti l’opportunità di approfondire il Cadet programme – selection and training process – con webinar giovedì 5 giugno alle 18:00 (FFA) e martedì 11 giugno alle 18:30 (FFVP).

Air France inoltre accoglierà i futuri candidati al Paris Air Show (Hall 2B, Stand C137) durante le giornate aperte al pubblico. I rappresentanti della compagnia saranno disponibili da venerdì 20 giugno a domenica 22 giugno per condividere spunti di riflessione e ospitare tre conferenze dedicate alla professione di pilota.

Oltre al reclutamento, Air France offre opportunità di lavoro in altri settori, come aircraft maintenance e IT. Tutte le posizioni vacanti sono consultabili sull’Air France recruitment website: https://recrutement.airfrance.com“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)