SkyTeam guida la prima global airline alliance initiative per combattere la tratta di esseri umani

SkyTeam e le sue compagnie aeree associate hanno rilasciato una Anti-Human Trafficking Declaration, diventando la prima alleanza aerea globale a lanciare un’iniziativa coordinata per contribuire a prevenire la tratta di esseri umani.

“L’awareness and prospective response program unificato includerà la formazione del personale in prima linea, la condivisione delle migliori pratiche e la promozione di partnership con ONG, forze dell’ordine e governi.

La Dichiarazione, che ha ricevuto il sostegno unanime di tutte le compagnie aeree associate, è stata firmata il 1° giugno durante lo SkyTeam Alliance Board meeting in in Delhi. Formalizza l’impegno collettivo dell’alleanza nella lotta contro questo crimine su scala globale. L’iniziativa riconosce la responsabilità e l’opportunità di SkyTeam di agire, guidata da cinque valori fondamentali: Ethical Responsibility, Empathy and Respect, Awareness and Education, Collaboration and Partnerships, Survivor Support“, afferma SkyTeam.

“A sostegno della Dichiarazione, SkyTeam ha istituito un gruppo di lavoro dedicato che riunisce i rappresentanti di ciascuna compagnia aerea membro. Le aree di interesse includono: sensibilizzare i passeggeri e il personale di bordo; fornire al cabin and ground staff gli strumenti per identificare e segnalare casi sospetti di tratta; condividere le migliori pratiche tra le compagnie aeree membri; creare partnership con ONG, forze dell’ordine e governi”, prosegue SkyTeam.

“Questo non è solo un impegno, è una piattaforma per il cambiamento. La tratta di esseri umani è un crimine occulto che colpisce 50 milioni di persone in tutto il mondo, molte delle quali sono trasportate per via aerea. L’industria aeronautica deve agire per contribuire a prevenirlo. Come global airline alliance, SkyTeam riconosce la sua posizione unica per intervenire. Unendo i nostri sforzi, possiamo guidare il cambiamento e avere un impatto molto maggiore rispetto a qualsiasi singola compagnia aerea che agisca da sola”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Per anni, le compagnie aeree membre di SkyTeam hanno intrapreso iniziative individuali per contribuire a prevenire la tratta di esseri umani. Questa iniziativa riunisce questi sforzi in un impegno unificato, rafforzando quanto già fatto e consentendoci di andare ancora oltre. Equipaggiando e rafforzando i nostri team in prima linea, rafforziamo la nostra capacità collettiva di intraprendere azioni significative e proteggere i più vulnerabili tra noi”, afferma Andrés Conesa, SkyTeam Chairman.

“Le compagnie aeree membre di SkyTeam hanno individualmente introdotto le migliori pratiche volte a contrastare la tratta di esseri umani, tra cui la formazione obbligatoria dei dipendenti, le partnership con gli stakeholder e canali di segnalazione trasparenti. Il gruppo di lavoro di SkyTeam sta ora unendo i propri sforzi e potenziando queste iniziative, estendendo le pratiche di successo a tutta l’alleanza.

A seguito della firma della Anti-Human Trafficking Declaration, SkyTeam inizierà a implementare programmi di sensibilizzazione, condivisione delle migliori pratiche e promozione di corsi di formazione per il personale in prima linea in tutta l’alleanza. In futuro, questi sforzi si estenderanno alla sensibilizzazione dei passeggeri, al sostegno di iniziative di aiuto e alla collaborazione con organizzazioni internazionali”, conclude SkyTeam.

