Emirates riprenderà i voli per Damasco

Emirates ripristinerà i voli per Damasco dal 16 luglio 2025. Le operazioni verso la capitale siriana sono state sospese nel 2012 e il ripristino dei servizi è previsto a seguito di una valutazione approfondita in collaborazione con la GCAA degli Emirati Arabi Uniti.

“La compagnia aerea inizierà inizialmente con tre voli settimanali il lunedì, il mercoledì e la domenica, con l’intenzione di espanderli a quattro voli settimanali dal 2 agosto, con un volo aggiuntivo il sabato. Emirates estenderà i suoi servizi per Damasco a operazioni giornaliere a partire dal 26 ottobre.

I servizi Emirates per Damasco saranno operati con un Boeing 777-200LR da 302 posti e la partenza da Dubai con volo EK 913 è prevista alle 12:00, con arrivo al Damascus International Airport alle 14:10 ora locale. Il volo di ritorno, EK 914, partirà da Damasco alle 16:30, arrivando a Dubai alle 20:30 ora locale.

I voli offriranno ai viaggiatori nuove opportunità di collegamento da e per la rete della compagnia aerea, composta da quasi 150 destinazioni, e sosterranno gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per rafforzare i legami bilaterali e sostenere le aspirazioni siriane di ricostruire e attrarre investimenti stranieri in settori chiave come l’energia, l’edilizia e l’agricoltura.

I clienti Emirates che volano da e per Damasco beneficeranno anche della partnership codeshare con flydubai, che integrerà il suo programma di voli e offrirà maggiori opzioni e comodità per i voli da e per la capitale siriana”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Emirates è lieta di riprendere le operazioni verso Damasco e di supportare il futuro della Siria offrendo una migliore scelta e connettività, collegamenti economici essenziali per gli investimenti esteri, nonché l’apertura di nuove rotte commerciali e l’accesso al mercato globale per il Paese. Il ripristino dei viaggi aerei e della connettività è anche una buona notizia per i nostri clienti nelle Americhe, in Europa e nel GCC, desiderosi di tornare a casa e riconnettersi con le proprie radici, sfruttando le proprie conoscenze, competenze, esperienza e risorse negli sforzi di sviluppo in corso. Desideriamo ringraziare le autorità siriane per il loro supporto nel rafforzamento della connettività tra Dubai e Damasco e non vediamo l’ora di potenziare i collegamenti da e per il Paese attraverso le nostre operazioni regolari”.

“I volumi commerciali tra Emirati Arabi Uniti e Siria hanno raggiunto i 680 milioni di dollari USA (2,5 miliardi di AED) nel 2024, con un aumento del 23% rispetto all’anno precedente, e i nuovi voli stimoleranno ulteriormente i legami commerciali vitali.

Il Boeing 777-200LR che opera da e per Damasco offre 38 posti in Business Class e 264 posti in Economy Class. La Business Class di Emirates sulla tratta per Damasco avrà una configurazione 2-2-2.

Emirates ha iniziato i voli per Damasco nel 1988 e, prima di sospendere le operazioni nel 2012, ha trasportato oltre 2,1 milioni di passeggeri da e per la Siria.

Attualmente la compagnia aerea vola verso 13 città in Medio Oriente/GCC, servendo la regione con un totale di 191 voli settimanali”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)