IATA: gli annunci di oggi durante l’81th IATA Annual General Meeting a Nuova Delhi

Luis Gallego presiede lo IATA Board

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che Luis Gallego, CEO di International Airlines Group (IAG), ha assunto l’incarico di Chair of the IATA Board. Il suo mandato annuale è iniziato al termine dell’81st IATA Annual General Meeting tenutosi a Nuova Delhi, India, il 2 giugno 2025.

Gallego è l’83° Chair of the IATA Board, di cui è membro dal 2018. Gallego succede a Pieter Elbers, CEO di IndiGo, che continuerà a far parte del Board.

“Sono onorato di assumere la carica di Chair of the IATA Board. Il settore del trasporto aereo si trova ad affrontare sfide significative: accelerare le azioni a tutela dell’ambiente, gestire i cambiamenti geopolitici e le problematiche relative alla supply chain, affrontare le preoccupazioni relative alla capacità e ai costi delle infrastrutture. Allo stesso tempo, il settore può contare su punti di forza incredibili, soprattutto sulla qualità delle persone che si impegnano ogni giorno per rendere l’aviazione un’esperienza sicura, affidabile e gratificante per milioni di viaggiatori. IATA ha un ruolo fondamentale nell’utilizzare queste risorse umane e tecniche per offrire leadership e innovazione. Non vedo l’ora di contribuire a guidare IATA nella sua lunga missione per un settore del trasporto aereo forte e di successo”, ha dichiarato Gallego.

“Gallego vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. È diventato chief executive di IAG nel settembre 2020, provenendo da Iberia, dove era chairman and chief executive dal gennaio 2014. Durante il suo mandato in Iberia ha rilanciato la compagnia aerea e ne ha migliorato l’efficienza, il servizio clienti e il brand. In precedenza, Gallego aveva lanciato Iberia Express, ricoprendo il ruolo di chief executive da gennaio 2012, rendendo la nuova filiale di Iberia una delle compagnie aeree più efficienti e puntuali d’Europa.

Gallego è entrato in Iberia Express provenendo da Vueling, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Operating Officer dal 2009, anno in cui la compagnia aerea si è fusa con la compagnia low-cost Clickair, da lui co-fondata nel 2006. Ha ricoperto diversi incarichi presso la compagnia aerea regionale spagnola Air Nostrum tra il 1997 e il 2006”, afferma IATA.

“Non vedo l’ora di lavorare con Luis per definire un programma di attività fondamentali per il successo attuale e futuro delle nostre compagnie aeree associate. Luis vanta una lunga e profonda esperienza nelle complesse questioni che rappresentano le massime priorità per la nostra Associazione: favorire l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050, adottare un approccio intelligente alla regolamentazione e garantire una struttura di capacità e costi in grado di soddisfare la crescente domanda di connettività aerea. Desidero inoltre ringraziare Pieter Elbers per il suo forte supporto e la sua leadership nell’ultimo anno, e in particolare per aver ospitato un’AGM spettacolare e stimolante in India”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

IATA ha annunciato che Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group, ricoprirà la carica di Chair of the Board a partire da giugno 2026, al termine del mandato di Gallego. IATA ha inoltre pubblicato l’elenco completo dei 32 Board members.

LATAM Airlines Group ospiterà l’82° IATA AGM a Rio de Janeiro, Brasile

IATA ha annunciato che l’82nd IATA Annual General Meeting (AGM) si terrà a Rio de Janeiro, Brasile, nel giugno 2026, ospitata da LATAM Airlines Group.

“Siamo entusiasti di accettare l’offerta di LATAM di ospitare l’82nd AGM IATA a Rio de Janeiro. L’ultimo IATA AGM si è tenuto in Sud America nel 1999, sempre a Rio. Sarà un’ottima opportunità per fare il punto sui cambiamenti avvenuti in due decenni di sviluppo, che hanno visto il rafforzamento della connettività aerea supportare con successo importanti eventi mondiali come la FIFA World Cup e le Olimpiadi. Riunendosi nel più grande mercato aeronautico del Sud America, l’AGM metterà in luce il grande potenziale dell’aviazione come forza strategica ancora più potente per la prosperità sociale ed economica”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“LATAM è orgogliosa di ospitare lo IATA AGM in Brasile nel 2026, il mercato principale per il nostro gruppo di compagnie aeree che collega il Sud America al resto del mondo. Oltre a favorire un incontro di successo con i nostri leader del settore, non vediamo l’ora di mostrare il contributo e l’enorme potenziale dell’aviazione in Brasile e in tutto il Sud America. Siamo fiduciosi che Rio de Janeiro, una delle città più spettacolari al mondo con la sua impareggiabile ospitalità e bellezza, garantirà un caloroso benvenuto e un’esperienza memorabile a tutti i partecipanti”, ha dichiarato Roberto Alvo, CEO di LATAM Airlines Group.

“LATAM Airlines Group unisce persone e culture in tutto il Sud America e oltre, con 153 destinazioni in 27 paesi. Nel 2024, LATAM ha trasportato un numero record di 82 milioni di passeggeri e ha raggiunto traguardi significativi nella modernizzazione della flotta e nella sostenibilità ambientale.

Ospitare lo IATA AGM a Rio de Janeiro riflette la ricca storia aeronautica del Brasile, che risale agli sforzi pionieristici di Alberto Santos-Dumont, celebrato come uno dei padri dell’aviazione. Il suo storico volo del 1906 segnò una pietra miliare nello sviluppo del volo a motore, non solo in America Latina, ma in tutto il mondo.

I precedenti IATA AGM in Brasile sono stati tenuti a Petropolis (1947) e a Rio de Janeiro (1999)”, conclude IATA.

Annunciati i vincitori degli IATA Diversity & Inclusion Awards 2025

IATA ha annunciato i vincitori degli annuali IATA Diversity & Inclusion Awards:

Inspirational Role Model: Claudia Zapata-Cardone, President of the Latin Professionals in Aerospace (LPA).

High Flyer: Katherine Moloney, Founder of Elevate (her) Aviation.

Diversity & Inclusion Team: Air Canada.

“Diversità e inclusione sono strategiche per l’aviazione, poiché la crescita del settore dipende dall’attrazione di un solido bacino di talenti con un’ampia gamma di competenze. Congratulazioni ai premiati di quest’anno, che si sono distinti nel creare le condizioni affinché chiunque possa intraprendere una brillante carriera nell’aviazione, un settore che rappresenta una potente forza per la prosperità sociale ed economica. I loro successi sono esempi da seguire per gli altri”, ha dichiarato Karen Walker, Editor-in-Chief, Air Transport World and Chair of the judging panel.

“Mentre celebriamo il settimo anno degli IATA Diversity and Inclusion Awards, questi premi continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel rendere l’aviazione un settore più inclusivo e rappresentativo, che supporta l’innovazione, migliora il processo decisionale e rafforza il coinvolgimento dei clienti. Questi premi evidenziano come l’inclusione non sia solo la cosa giusta da fare, ma anche un vantaggio strategico. Desidero esprimere i miei complimenti a tutti i candidati, e in particolare ai vincitori”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Gli IATA Diversity & Inclusion Awards sono generosamente sponsorizzati da Qatar Airways. Grazie al loro supporto, ogni vincitore riceve un premio di 25.000 dollari, da corrispondere a se stesso o alle organizzazioni benefiche da lui designate”, afferma IATA.

“È incoraggiante vedere il nostro settore prosperare grazie ai principi di diversità e inclusione, garantendone così la longevità. L’annuncio di oggi rappresenta l’eccellente lavoro di questi leader dell’aviazione nel promuovere l’innovazione in diversi ambiti. Congratulazioni a tutti i vincitori per aver esemplificato l’eccellenza e per essere stati il punto di riferimento di un cambiamento ponderato nel settore”, ha dichiarato l’Engr. Badr Mohammed Al-Meer, Qatar Airways Group Chief Executive Officer.

“Gli IATA Diversity & Inclusion Awards 2025 sono stati assegnati durante il World Air Transport Summit (WATS), che ha fatto seguito all’81° IATA Annual General Meeting a Nuova Delhi, in India.

Inspirational Role Model: Claudia Zapata-Cardone, President of the Latin Professionals in Aerospace (LPA)

La Captain Claudia Zapata-Cardone è figlia di immigrati latinoamericani negli Stati Uniti, è comandante di linea e attivista volontaria. Il suo obiettivo è abbattere le barriere e aprire le porte alle comunità sottorappresentate nel settore dell’aviazione. Come Presidente di Latin Professionals in Aerospace (LPA), ha trasformato la visione in azione, ampliando le borse di studio, aumentando il numero di donne iscritte e lanciando programmi di impatto negli Stati Uniti e in America Latina. Questi programmi includono ALAS per ispirare i giovani, ELLAS per fare da mentore alle donne latinoamericane nel settore aerospaziale e Compasión per supportare la salute mentale dei piloti.

High Flyer: Katherine Moloney, Founder of Elevate (her) Aviation

Katherine ha fondato Elevate (her) Aviation, una piattaforma di risorse online e una community globale dedicata ad aumentare la percentuale di donne nelle carriere aeronautiche a livello globale, dai piloti agli ingegneri e ai controllori del traffico aereo. Offre accesso gratuito a eventi, risorse e l’iscrizione a vita a Elevate (her), agevolata dalle partnership con British Airways, Virgin Atlantic, Avincis, Draken, Cirrus, Skyborne, Tecnam e UK NATS. Questo garantisce il più ampio accesso globale possibile ai vantaggi del gruppo. Conducono anche ricerche e attività di sensibilizzazione presso scuole, college e università.

A dimostrazione della domanda per il lavoro svolto da Elevate (her) Aviation, in un solo anno l’organizzazione ha raggiunto migliaia di membri in 63 paesi, con eventi di persona e online molto popolari organizzati in tutto il mondo.

Diversity & Inclusion Team: Air Canada

Attraverso il suo modello CARE (Community Outreach, Accountability, Representation, Engagement & Belonging) – Air Canada sta definendo un nuovo standard per l’aviazione inclusiva. I suoi programmi AC Spark (rivolto ai ragazzi dai 5 ai 17 anni) e AC Take Off (rivolto ai ragazzi dai 17 ai 25 anni) stanno raggiungendo i giovani sottorappresentati in tutto il Canada, offrendo tutoraggio, borse di studio e un percorso verso carriere nell’aviazione, a beneficio di individui, comunità, dell’azienda e del settore in generale”, conclude IATA.

