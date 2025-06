IATA: la redditività delle compagnie aeree si rafforzerà leggermente nel 2025 nonostante i venti contrari

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato aggiornamenti al suo 2025 airline industry financial outlook, evidenziando un miglioramento della redditività nel 2024 e una maggiore resilienza di fronte ai cambiamenti economici e politici globali.

“I punti salienti delle performance finanziarie previste per il 2025 includono:

– Net profits a 36,0 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto ai 32,4 miliardi di dollari del 2024, ma in leggero calo rispetto ai 36,6 miliardi di dollari precedentemente stimati (dicembre 2024).

– Net profit margin al 3,7%, in miglioramento rispetto al 3,4% del 2024 e al 3,6% precedentemente stimato.

– Ritorno sul capitale investito al 6,7%, in miglioramento rispetto al 6,6% del 2024 e sostanzialmente invariato rispetto alle proiezioni precedenti.

– Operating profits a 66,0 miliardi di dollari, in miglioramento rispetto ai 61,9 miliardi di dollari stimati nel 2024, ma in calo rispetto ai 67,5 miliardi di dollari precedentemente stimati.

– Total revenues a un livello record di 979 miliardi di dollari (+1,3% rispetto al 2024, ma al di sotto dei mille miliardi di dollari precedentemente previsti).

– Total expenses a 913 miliardi di dollari (+1,0% rispetto al 2024, ma al di sotto dei 940 miliardi di dollari precedentemente previsti).

– Total traveler numbers a un livello record di 4,99 miliardi (+4% rispetto al 2024, ma al di sotto dei 5,22 miliardi precedentemente previsti).

– Total air cargo volumes a 69 milioni di tonnellate (+0,6% rispetto al 2024, ma al di sotto dei 72,5 milioni di tonnellate precedentemente previsti)”, afferma IATA.

“La prima metà del 2025 ha portato notevoli incertezze sui mercati globali. Ciononostante, secondo molti parametri, inclusi i net profits, sarà comunque un anno migliore per le compagnie aeree rispetto al 2024, sebbene leggermente al di sotto delle nostre precedenti proiezioni. Il principale fattore positivo è il prezzo del jet fuel, che è sceso del 13% rispetto al 2024 e dell’1% rispetto alle stime precedenti. Inoltre, prevediamo che le compagnie aeree trasporteranno più passeggeri e merci nel 2025 rispetto al 2024, anche se le precedenti proiezioni della domanda sono state intaccate dalle tensioni commerciali e dal calo della fiducia dei consumatori. Il risultato è un miglioramento dei net margins dal 3,4% del 2024 al 3,7% del 2025. Si tratta comunque di circa la metà della redditività media di tutti i settori. Ma, considerando le difficoltà, è un risultato solido che dimostra la resilienza che le compagnie aeree hanno duramente consolidato”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“La prospettiva è fondamentale per contestualizzare cifre aggregate così elevate per l’intero settore. Ottenere un profitto di 36 miliardi di dollari è significativo. Ma ciò equivale a soli 7,20 dollari per passeggero per segmento. Si tratta ancora di un cuscinetto esiguo e qualsiasi nuova tassa, aumento delle airport or navigation charge, shock della domanda o costosa regolamentazione metterà rapidamente alla prova la resilienza del settore. I responsabili politici che contano sulle compagnie aeree come fulcro di una catena del valore che impiega 86,5 milioni di persone e sostiene il 3,9% dell’attività economica globale, devono tenere ben presente questo aspetto”, ha proseguito Walsh.

“Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il motore tradizionale dell’economia del settore aereo. Tuttavia, sebbene si preveda un calo della crescita del PIL globale dal 3,3% nel 2024 al 2,5% nel 2025, si prevede un miglioramento della redditività delle compagnie aeree. Ciò è dovuto in gran parte al calo dei prezzi del petrolio. Nel frattempo, si prevede che il perdurare di una solida occupazione e la moderazione delle proiezioni sull’inflazione manterranno la domanda in crescita, anche se non così rapidamente come previsto in precedenza. L’efficienza è un altro fattore significativo per le prospettive. Si prevede che il passenger load factor raggiungerà il massimo storico nel 2025, con una media annua dell’84,0%, poiché l’espansione e la modernizzazione della flotta rimangono problematiche a causa delle carenze della supply chain nel settore aerospaziale.

Si prevede che i ricavi del settore raggiungeranno un massimo storico di 979 miliardi di dollari nel 2025 (+1,3% rispetto al 2024). Si prevede che i passenger revenues raggiungeranno i 693 miliardi di dollari nel 2025 (+1,6% rispetto al 2024), un massimo storico. A ciò si aggiungeranno ulteriori 144 miliardi di dollari di ancillary revenues (+6,7% rispetto al 2024).

Si prevede che la crescita dei passeggeri (misurata in Revenue Passenger Kilometer/RPK) sarà del 5,8%, una significativa normalizzazione dopo l’eccezionale crescita a due cifre registrata durante la ripresa post-pandemia.

Si prevede che i cargo revenues ammonteranno a 142 miliardi di dollari nel 2025 (-4,7% rispetto al 2024). Sebbene permanga una notevole incertezza sull’evoluzione delle tensioni commerciali nel corso dell’anno, ad aprile la air cargo demand ha mantenuto una buona tenuta, con un aumento del 5,8% su base annua.

Si prevede che le spese del settore saliranno a 913 miliardi di dollari nel 2025 (+1,0% rispetto al 2024). IATA stima che il costo medio del SAF nel 2024 fosse 3,1 volte superiore a quello del jet fuel convenzionale, per un costo aggiuntivo totale di 1,6 miliardi di dollari. Nel 2025 si prevede che il costo medio globale del SAF sarà 4,2 volte superiore a quello del jet fuel. Questo costo aggiuntivo è in gran parte dovuto alle SAF ‘compliance fees’ applicate dai fornitori europei di carburante per coprire i potenziali costi derivanti dagli European SAF mandates che impongono l’inclusione del 2% di SAF nella fornitura di jet fuel”, prosegue IATA.

“Il costo per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 è stimato in un’enorme cifra, pari a 4,7 trilioni di dollari. I fornitori di carburante devono aumentare la produzione per soddisfare le legittime esigenze dei loro clienti”, ha affermato Walsh.

“L’aircraft backlog supera i 17.000 (in netto aumento rispetto ai 10.000-11.000 pre-pandemia), con un tempo di attesa implicito di 14 anni. Se gli stati dovessero uscire da un accordo multilaterale che esenta gli aeromobili dai dazi, i vincoli della supply chain e le limitazioni alla produzione potrebbero essere ulteriormente aggravati.

I problemi della supply chain hanno avuto un impatto negativo significativo sulle compagnie aeree: aumento dei costi di leasing, aumento dell’età media della flotta a 15 anni (dai 13 del 2015), dimezzamento del tasso di sostituzione della flotta rispetto al 5-6% del 2020 e riduzione dell’efficienza nell’utilizzo della flotta (ad esempio, con l’utilizzo di aeromobili più grandi del necessario su alcune rotte).

Nel 2025 si prevede la consegna di 1.692 aeromobili. Sebbene questo rappresenti il livello più alto dal 2018, è inferiore di quasi il 26% rispetto alle stime dell’anno precedente. Sono probabili ulteriori revisioni al ribasso, dato che si prevede che i problemi della supply chain persisteranno nel 2025 e forse fino alla fine del decennio.

Problemi ai motori e la carenza di pezzi di ricambio aggravano la situazione e hanno causato un numero record di fermi operativi di alcuni tipi di aeromobili”, continua IATA.

“I produttori continuano a deludere i clienti delle compagnie aeree. Ogni compagnia aerea è frustrata dal fatto che questi problemi persistano così a lungo. Le indicazioni che potrebbero volerci fino alla fine del decennio per risolverli sono assolutamente inaccettabili”, ha affermato Walsh.

“Con le attuali incertezze geopolitiche ed economiche, i rischi più significativi per le prospettive del settore includono: Conflict, Trade tensions, Fragmentation, operations, Oil prices“, afferma IATA

“I viaggi aerei offrono valore ai consumatori. Un sondaggio d’opinione dell’aprile 2025 (commissionato da IATA e che copre 15 paesi con 6.500 intervistati che hanno effettuato almeno un viaggio negli ultimi 12 mesi) ha rivelato che il 97% dei viaggiatori si è dichiarato soddisfatto del proprio viaggio (il 58% si è dichiarato molto soddisfatto). Inoltre, l’89% ha affermato che i viaggi aerei migliorano la vita, l’81% ha apprezzato la possibilità di scegliere nella pianificazione dei viaggi e il 78% ha concordato che i viaggi aerei offrono un buon rapporto qualità-prezzo.

I passeggeri contano su un settore aereo sicuro, sostenibile, efficiente e redditizio. I sondaggi di opinione IATA hanno dimostrato l’importante ruolo che i viaggiatori attribuiscono al settore del trasporto aereo.

Il settore del trasporto aereo è impegnato a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. I viaggiatori esprimono un’elevata fiducia in questo obiettivo, con l’81% che concorda sul fatto che il settore stia dimostrando un impegno a collaborare per raggiungere questo ambizioso obiettivo. Circa il 77% ha concordato sul fatto che i leader del settore del trasporto aereo stiano prendendo sul serio la sfida climatica, una percentuale significativamente superiore al 64% registrato per i leader di governo e al 60% per il settore petrolifero”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)