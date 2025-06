Riyadh Air e Air France-KLM firmano un Memorandum d’Intesa per stabilire una cooperazione strategica ed espandere la connettività aerea globale

Riyadh Air e Air France-KLM Group hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per stabilire una cooperazione strategica. Questo accordo rappresenta un significativo passo avanti nel miglioramento della connettività aerea globale per i passeggeri che viaggiano tra Riyadh, Parigi e Amsterdam, con voli di collegamento verso altre destinazioni.

“L’accordo è stato firmato in occasione dello IATA AGM 2025 da Tony Douglas, CEO di Riyadh Air e Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM Group. L’accordo getta le basi per una partnership dinamica. Subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative, questa cooperazione mira a introdurre gradualmente un’ampia gamma di vantaggi per i clienti e aprirà nuove opportunità in Europa occidentale, Nord e Sud America, Medio Oriente, Asia e Arabia Saudita. L’accordo prevede il collegamento dei network la creazione di accordi di code-sharing e il riconoscimento reciproco di programmi fedeltà per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio impeccabile.

Questa alleanza strategica mira principalmente a rafforzare la connettività dei newtork. I due partner uniranno le forze per massimizzare le future opportunità di collegamento attraverso l’hub di Riyadh Air a Riyadh e gli hub di Air France-KLM a Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Il recente lancio da parte di Air France di una rotta diretta tra Parigi-Charles de Gaulle e Riyadh, che integra la rotta esistente di KLM Amsterdam-Riyadh, riflette l’impegno dei partner ad ampliare le opzioni di viaggio da e per l’Arabia Saudita.

Oltre a collegare i loro network, Riyadh Air e Air France-KLM desiderano collaborare per migliorare l’esperienza dei rispettivi clienti. I partner esploreranno le opportunità per stabilire vantaggi reciproci relativi a programmi fedeltà, supporto operativo e accesso alle lounge aeroportuali. La partnership riguarda anche la manutenzione degli aeromobili, la trasformazione digitale, lo sviluppo sostenibile e il cargo, con un approccio incentrato sulla creazione di valore”, afferma il comunicato.

Tony Douglas, Presidente e CEO di Riyadh Air, ha dichiarato: “Stiamo lavorando duramente per collegare Riyadh al resto del mondo e la nostra partnership con Air France-KLM, leader mondiale nel trasporto aereo, ci consentirà di raggiungere questo obiettivo più rapidamente. Puntiamo a offrire esperienze eccezionali e a realizzare la nostra ambizione a lungo termine: ridefinire il viaggio aereo attraverso l’innovazione, l’eccellenza operativa e servizi incentrati sul cliente. Questa partnership rafforzerà il nostro network internazionale, rafforzerà la fiducia nel nostro percorso di crescita e confermerà il nostro ruolo nel sostenere gli obiettivi di diversificazione economica dell’Arabia Saudita nell’ambito della Vision 2030”.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha aggiunto: “L’Arabia Saudita sta rapidamente emergendo come un mercato chiave per l’aviazione. I nostri tre brand, Air France, KLM e Transavia, servono ora il Paese e, attraverso questo nuovo accordo con Riyadh Air, intendiamo continuare a rafforzare la nostra presenza nella regione. Siamo lieti di unire i nostri network e la nostra esperienza a quelle di Riyadh Air per offrire ai nostri clienti comuni una scelta più ampia e viaggi sempre più fluidi. Questa cooperazione integra quella già in essere con il nostro partner dell’alleanza SkyTeam, che opera nella regione”.

“Poiché Riyadh Air punta a diventare una delle compagnie aeree leader a livello mondiale, questa partnership con Air France-KLM sottolinea il suo impegno per l’eccellenza, l’innovazione e un’esperienza cliente eccezionale”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)