Airbus Corporate Jets: uno studio rivela che il Brasile ha la seconda business jet fleet più grande al mondo

Un’analisi dei dati di settore condotta da Airbus Corporate Jets (ACJ) rivela che l’America Latina e i Caraibi ospitano circa un ottavo della global business jet fleet.

“A livello globale si contano 24.442 business jets, di cui 2.975 (il 12%) registrati in America Latina e nei Caraibi.

Dopo gli Stati Uniti, che dispongono di 15.492 business jets, il Brasile è il secondo Paese al mondo con il maggior numero di business jets, con 1.103, seguito dal Messico, con 1.030 jets. Questo volume e l’età della flotta dimostrano l’enorme potenziale di rinnovamento della flotta nella regione.

L’analisi di ACJ rivela che l’età media di un business jet in America Latina e nei Caraibi è di 24,5 anni, mentre per la flotta globale è di 18,1 anni”, afferma Airbus Corporate Jets.

“La business aviation è un fattore chiave per la crescita e la connettività in America Latina”, afferma Chadi Saade, Presidente di ACJ. “La nostra analisi mostra che il Brasile possiede ora la seconda flotta di business jets più grande al mondo, seguita dal Messico, a dimostrazione del ruolo strategico della regione nella global business aviation. Mentre le aziende cercano di modernizzare le flotte obsolete e massimizzare il valore a lungo termine, Airbus Corporate Jets offre velivoli avanzati ed efficienti nei consumi, progettati per le esigenze odierne e le opportunità future”.

“ACJ offre una gamma di large business aircraft. L‘ACJ TwoTwenty, lanciato di recente, sta creando un segmento di mercato completamente nuovo: “L’Xtra Large Bizjet”.

L’ACJ TwoTwenty offre il doppio dello spazio in cabina rispetto agli ULR business jets di prezzo simile, con un’efficienza nei consumi leader di mercato e un’affidabilità senza pari. Occupa la stessa parking footprint dei competitive ULR jets e può decollare dagli stessi aeroporti, ma i costi operativi dell’ACJ TwoTwenty sono inferiori di un terzo.

Con un’autonomia fino a 5.650 nm (oltre 12 ore di volo), l’ACJ TwoTwenty può soddisfare i requisiti del 99,9% di tutte le U.S. departures, che collegano diverse città, tra cui Los Angeles a Londra, Miami a Buenos Aires e New York a San Paolo.

Come tutti gli ACJ aircraft, l’ACJ TwoTwenty è in grado di volare con una miscela fino al 50% di cherosene e sustainable aviation fuel (SAF), mantenendo le specifiche tecniche del Jet A. Tutti gli aerei commerciali e gli elicotteri Airbus saranno in grado di operare con 100% SAF entro il 2030. Questa capacità svolgerà un ruolo importante nel percorso di decarbonizzazione del settore.

Oltre 200 Airbus corporate jets sono in servizio in tutto il mondo”, conclude Airbus Corporate Jets.

