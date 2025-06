News Brevi – 03.06.2025

RICERCA E TECNOLOGIA: LA D.A.S.A.S. IN VISITA LA CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI (CIRA) – Il 13 maggio 2025 una delegazione della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, guidata dal suo Comandante, Generale di Divisione Aerea Luciano Ippoliti, si è recata in visita presso la sede del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) di Capua (CE). La visita, che ha interessato 15 Ufficiali e Sottufficiali in servizio presso la DASAS, ha rappresentato un momento di confronto su tematiche di ricerca e sviluppo tecnologico per la Difesa e la sicurezza aeronautica e spaziale, con la comune finalità di identificare ambiti di reciproco interesse. Il Centro, che ha sede e strutture operative a Capua, in Campania, è nato per volontà dello Stato italiano per dotare il Paese di una capacità di ricerca e sviluppo tecnologico in campo aeronautico e spaziale adeguata a quella degli altri paesi europei. Ciò al fine di consentire alle imprese italiane di poter competere a livelli adeguati ai competitor internazionali. Le attività svolte dal Centro Italiano Ricerche Aerospaziali riguardano le tematiche più avanzate della ricerca aerospaziale: dallo studio di velivoli aeronautici e spaziali in grado di volare in modo autonomo e a velocità elevatissime, alla messa a punto di sistemi innovativi per ridurre l’impatto ambientale dei velivoli, aumentare la sicurezza del volo, rendere più efficiente la gestione del traffico aereo fino allo sviluppo di tecnologie abilitanti per i futuri sistemi di trasporto spaziale. Al suo arrivo la delegazione è stata accolta dal Presidente del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Prof. Antonio Blandini. Nel corso della visita, la delegazione DASAS e la rappresentanza del Centro hanno illustrato le rispettive principali attività e priorità, focalizzando l’attenzione su tematiche di interesse comune. Dopo le iniziali presentazioni illustrative, la visita è proseguita presso i principali impianti di ricerca e sperimentazione del Centro, iniziando dall’Icing Wind Tunnel (utilizzato per simulare le condizioni di generazione di una nuvola in volo) e proseguendo presso il PT1 (unica galleria del vento supersonica in Italia) e il Laboratorio Materiali (dedicato alla ricerca e sviluppo di nuovi materiali per l’industria aerospaziale). La visita ha consentito di individuare specifici filoni di ricerca per possibili future collaborazioni tra il CIRA ed il DASAS (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO DELLA 3° DIVISIONE DEL COMANDO LOGISTICO – Giovedì 29 maggio ha avuto luogo il passaggio di consegne al vertice della 3ª Divisione del Comando Logistico, tra il Generale di Divisione Aerea Giovanni Balestri, Comandante uscente, e il Generale di Brigata Pietro Spagnoli, Comandante subentrante. Il cambio, presieduto dal Capo di Stato Maggiore, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è svolto presso l’ufficio del Capo di Stato Maggiore il quale ha ringraziato il Generale Balestri per il lavoro svolto in considerazione “della qualità e della quantità dei servizi strategici che la 3ª Divisione assicura alla Forza Armata”. Nel contempo ha rivolto al Generale di Brigata Pietro Spagnoli i migliori auspici per un periodo di comando proficuo e ricco di soddisfazioni umane e professionali. La 3ª Divisione del Comando Logistico assicura i servizi di supporto operativo, tecnico e logistico nei settori di esercizio e di manutenzione dei sistemi della Difesa Aerea, dell’assistenza al volo, delle telecomunicazioni e della meteorologia. Sovraintende, inoltre, alle attività di esercizio e di manutenzione dei sistemi automatizzati, curando l’addestramento del personale tecnico. Negli ultimi anni sta assumendo sempre più una connotazione operativa, la gestione del settore della Cyber Defence al domino aerospaziale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALLA 4° BRIGATA DI BORGO PIAVE – Mercoledì 28 maggio ha avuto luogo a Borgo Piave la cerimonia di avvicendamento al comando della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave tra il Generale di Brigata Pietro Spagnoli, Comandante uscente e il Generale di Brigata Giacomo Ghiglierio, Comandante subentrante. L’evento, presieduto dal Comandante della 3ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Divisione Aerea Giovanni Balestri, si è svolto alla presenza del Prefetto di Latina, Dottoressa Vittoria Ciaramella, il Vescovo di Latina, Monsignor Mariano Crociata, il Vicesindaco di Latina, Dottor Massimiliano Carnevala e delle Autorità civili e militari del territorio. A conferire maggior lustro e solennità alla cerimonia, sono intervenuti il medagliere del Nastro Azzurro e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e i Gonfaloni delle città di Latina e di Cisterna di Latina. Emozionante è stato il passaggio della Bandiera d’Istituto della Brigata, consegnata dal Comandante uscente, Generale Spagnoli, al nuovo Comandante, Generale Ghiglierio, cui spetta ora il compito di custodirla nel suo ufficio, come già fatto dal suo predecessore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CELEBRATA LA FESTA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANISATION A READING (UK) – Il personale Italiano in servizio presso la GCAP International Government Organisation (G.I.G.O.) ha celebrato la Festa della Repubblica presso l’HQ di Reading (UK). La rappresentanza italiana ha voluto condividere con i colleghi delle altre due nazioni partner, Regno Unito e Giappone, lo spirito della festività. Il Rappresentante Nazionale, Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, nel brevissimo discorso introduttivo, ha ricordato le radici della festa e sottolineato quanto rilevante sia la ricorrenza in oggetto per la Nazione e per l’intero popolo italiano. Il Gen. Taricco ha inoltre volute sottolineare le motivazioni alla base della scelta della festività ricordando come proprio il 2 e il 3 giugno del 1946 si tenne il referendum istituzionale con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato (monarchia o repubblica) dare al Paese. Il risultato che ne conseguì aprì le porte alla Repubblica. I colleghi del Regno Unito e del Giappone hanno manifestato gradimento per l’evento, condividendo l’importanza della celebrazione di simili ricorrenze, nonché della sua condivisione all’interno della squadra che il personale della G.I.G.O. costituisce. L’Organizzazione Governativa Internazionale del GCAP (GCAP International Government Organization, GIGO), rappresenta l’entità governativa deputata alla gestione del programma GCAP ed stata istituita il 14 dicembre 2024 a seguito della firma del trattato tra i Ministri della Difesa di Italia (Guido Crosetto), UK (Grant Shapps) e Giappone (Minoru Kihara) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

JETBLUE E BRIGHTLINE LANCIANO UNA PARTNERSHIP – JetBlue e Brightline, il primo e unico sistema ferroviario passeggeri americano di proprietà, gestione e manutenzione private, hanno annunciato oggi una nuova partnership che offre ai clienti un’esperienza di prenotazione aerea e ferroviaria senza interruzioni per i viaggi in Florida centrale e meridionale. Per la prima volta, i clienti JetBlue possono prenotare i biglietti Brightline direttamente su jetblue.com come parte di un itinerario combinato, offrendo ancora più opzioni per raggiungere città come Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach e Orlando. “Mentre continuiamo a crescere in Florida e offriamo più voli da e per città come Fort Lauderdale, West Palm Beach e Orlando, la nostra partnership con Brightline ci aiuta a offrire ancora più valore e comodità ai nostri clienti”, ha affermato Dave Jehn, vice president, network planning and airline partnerships, JetBlue. “JetBlue e Brightline condividono l’impegno per l’innovazione e l’eccellenza del servizio, insieme stiamo ampliando le opzioni di trasporto per tutti i nostri clienti per raggiungere la destinazione desiderata, sia che stiano iniziando il loro viaggio, dirigendosi verso la destinazione finale o modificando i piani lungo il percorso”. “Siamo orgogliosi di collaborare con JetBlue per migliorare la connettività in tutta la Florida”, ha dichiarato Barbara Drahl, senior vice president of marketing and commercial strategy at Brightline. “Questa partnership consente ai viaggiatori di prenotare un unico biglietto sia per il trasporto aereo che ferroviario, offrendo un’opzione di trasporto veloce, affidabile ed ecologica, connettendosi senza problemi all’ampia rete di JetBlue”.

AMERICAN AIRLINES: LIMITED EDITION AMENITY KITS DISEGNATI DA BRANDON BLACKWOOD – Lo stilista Brandon Blackwood ha vestito le star più in voga di Hollywood, ha collezionato premi per le sue borse e calzature, è diventato virale sui social media e ora raggiunge nuove vette con il lancio degli amenity kits creati in esclusiva per i clienti di American Airlines. i Blackwood amenity kits saranno disponibili su voli American selezionati a partire da fine mese. Fino all’inizio di settembre, i clienti di cabine premium sui voli internazionali American e su alcuni voli transcontinentali selezionati riceveranno al loro posto un amenity kit gratuito firmato Blackwood. “Quando si è presentata questa opportunità con American Airlines, sapevo di voler creare design che fossero familiari al mio marchio e che potessero essere riutilizzati non appena l’aereo atterra”, ha affermato Blackwood. “Ho viaggiato molto e ho tratto molta ispirazione da questa esperienza nei miei design”. I Brandon Blackwood amenity kits sono gli ultimi ad aggiungersi alla linea di kit in edizione limitata di American Airlines. “I design audaci e alla moda di Brandon sono l’aggiunta perfetta alla nostra collezione di amenity kit, soprattutto perché vediamo i nostri clienti premium orientarsi verso una clientela più giovane, in linea con la Generazione Z che investe in articoli ed esperienze di lusso”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Dai designer con cui collaboriamo ai marchi che presentiamo a bordo, American si impegna a offrire ai viaggiatori qualcosa di nuovo da scoprire ed esplorare ben prima di arrivare a destinazione”.

SWISS: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VOLI PER TEL AVIV – SWISS afferma: “SWISS ha deciso di prorogare la sospensione dei suoi voli per Tel Aviv fino a domenica 22 giugno inclusa. Informeremo i passeggeri interessati e li prenoteremo su altri voli, se lo desiderano e se ci sono posti disponibili. In alternativa, offriremo loro una nuova prenotazione gratuita per una data di viaggio successiva o un rimborso del prezzo del biglietto. Ci scusiamo per il disagio arrecato ai nostri ospiti”.

VUELING: I MIGLIORI FESTIVAL MUSICALI EUROPEI A PORTATA DI VOLO QUESTA ESTATE – Vueling informa: “L’estate è il momento perfetto per lasciarsi trasportare dal suono della musica. Per questo Vueling da sempre accanto a vari eventi culturali europei, sostiene alcuni dei principali festival musicali in Europa, capaci di far vibrare i cuori dei viaggiatori. Già partner ufficiale di importanti appuntamenti come il Cruïlla Festival di Barcellona e il BBK Live di Bilbao, Vueling annuncia la partnership con il Primavera Sound, in programma nella capitale catalana dal 4 all’8 giugno 2025. Inoltre, grazie alle quasi 100 destinazioni raggiunte durante la stagione estiva, la compagnia permette di volare verso i più grandi eventi dei prossimi mesi, tutti da non perdere, Italia inclusa: dagli I-Days Festival (Milano, fino al 7 giugno) al Rock in Roma (Roma, dal 13 giugno al 31 luglio)”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways: “ITA Airways ha deciso di prolungare la sospensione di tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 22 giugno. I passeggeri possono ottenere la riprogrammazione del volo in una data successiva o il rimborso del biglietto. Ci rammarichiamo per i disagi dei nostri ospiti e continuiamo a monitorare costantemente la situazione. La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione Info Voli del nostro sito web prima di recarvi in aeroporto”.

NUOVO PARCHEGGIO PER L’AEROPORTO DI CAGLIARI – L’Aeroporto di Cagliari annuncia un’importante novità: a partire da oggi 3 giugno 2025 apre il nuovo parcheggio P5 dotato di 250 posti auto. L’area di sosta, ubicata in zona Santa Caterina, a pochi passi dal terminal passeggeri, è a disposizione degli utenti aeroportuali alla tariffa lancio di 6 euro al giorno. La promozione speciale, valida fino al 30/06/25, è stata concepita per invitare tutti a familiarizzare con il nuovo parcheggio, scoprire come accedervi e apprezzarne la comodità. SOGAER ha da poco lanciato la app gratuita CAGLIARI AIRPORT – disponibile sugli store per iOS e Android – con funzionalità che consentono il pagamento in app dei parcheggi (con emissione fattura) e del Fast Track, l’esenzione dal pagamento del parcheggio per i PRM e la visualizzazione dei voli in tempo reale. Altre innovazioni riguarderanno l’efficientamento dell’utilizzo delle aree dedicate all’utenza e di quelle riservate agli operatori aeroportuali mediante l’aggiunta di nuovi stalli al parcheggio Multipiano, e l’implementazione di un sistema che darà la possibilità di conoscere in tempo reale la disponibilità di posti liberi e la loro ubicazione. Fabio Mereu, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha dichiarato: “Nell’ottica del miglioramento continuo della qualità dei servizi aeroportuali, stiamo intervenendo su alcune aree per aumentare il comfort di chi sceglie il nostro scalo. L’aggiunta di posti per la sosta servirà ad accogliere un maggior numero di auto e ci aiuterà a contrastare il pericoloso fenomeno della sosta selvaggia, sia nella rotonda d’accesso all’aeroporto che altrove”. “Il nuovo parcheggio P5 viene lanciato con la tariffa promozionale flat di 6 euro al giorno”, ha aggiunto l’AD Mereu. “L’idea è di fare alcune settimane di test per capire come reagisce l’utenza che, per la sosta lunga, potrà scegliere il P5 o i già collaudati parcheggi Low Cost ed Extra Low Cost. In totale, SOGAER mette ora a disposizione di passeggeri e visitatori dell’Aeroporto di Cagliari circa 1.700 posti auto”.

EMIRATES SIGLA UNA PARTNERSHIP CON L’EUROPEAN PROFESSIONAL CLUB RUGBY – Emirates informa: “Emirates ha presentato una partnership pluriennale con l’European Professional Club Rugby (EPCR), che la rende Premium Partner and Official Airline Partner of the Investec Champions Cup and EPCR Challenge Cup. La partnership con EPCR si aggiunge al ricco portfolio di sponsorizzazioni globali di Emirates nel mondo del rugby e ne rafforza la posizione come uno dei principali sostenitori. L’aggiunta di alto profilo dell’Investec Champions Cup e dell’EPCR Challenge Cup al rugby portfolio della compagnia aerea amplificherà strategicamente la sua presenza nei due tornei principali che mettono in mostra i migliori club europei e sudafricani, contribuendo a raggiungere oltre 70 milioni di appassionati tifosi in tutto il mondo. Rafforzando il loro impegno congiunto per lo sviluppo globale del rugby e il coinvolgimento dei tifosi, la partnership Emirates-EPCR cercherà di accrescere l’attrattiva di entrambi i tornei all’interno della sua rete globale, oltre a iniziative a supporto delle comunità locali per dare forza alle future speranze del rugby e costruire un bacino di talenti. I tornei Investec Champions Cup ed EPCR Challenge Cup vedono la partecipazione di 42 club provenienti da Inghilterra, Francia, Georgia, Italia, Irlanda, Scozia, Sudafrica e Galles, che si sfidano ogni stagione per aggiudicarsi il premio più ambito del rugby professionistico”. Adnan Kazim, Deputy President & Chief Commercial Officer at Emirates: “Emirates è orgogliosa delle proprie profonde radici nel rugby e la partnership con European Professional Club Rugby è stata un passo naturale per promuovere il brand e coinvolgere i fan più fedeli in tutto il mondo durante le più prestigiose competizioni per club. Nell’ambito del nostro significativo impegno nei confronti dell’EPCR, siamo anche ansiosi di sostenere iniziative locali per i giovani atleti che avranno un impatto positivo sia dentro che fuori dal campo”. In qualità di Premium Partner e Official Airline Partner di EPCR, Emirates godrà di significativi vantaggi in termini di visibilità, attivazione e branding. Questo include la presenza del brand all’interno dello stadio in tutte le partite, nelle semifinali e nelle finali di entrambe le competizioni. L’iconico equipaggio di cabina della compagnia aerea scenderà in campo prima di ogni partita e sarà presente anche durante le cerimonie di premiazione delle finali.

ALLA SCOPERTA DELLA NORVEGIA QUEST’ESTATE CON FINNAIR – Finnair informa: “Dalla vivacità di Oslo alla quiete di Kirkenes, l’estate norvegese offre esperienze autentiche, scenari selvaggi e una cultura antica e affascinante. Un Paese ancora più facile da raggiungere, grazie ai voli Finnair che collegano l’hub di Helsinki a sette destinazioni sorprendenti della Norvegia. Un invito a scoprire una terra remota e autentica, fatta di villaggi suggestivi, escursioni nella natura, saune affacciate sull’Artico e luoghi che affiorano dal passato. Che siate esploratori, amanti della storia o in cerca di quiete, la Norvegia saprà sorprendere ogni viaggiatore con esperienze uniche”.

DELTA TORNA IN NORMANDIA PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO PER COMMEMORARE L’ANNIVERSARIO DEL D-DAY – Delta informa: “Per il quarto anno consecutivo, Delta è orgogliosa di proseguire con il suo Normandy Legacy Flight, supportando il programma, unico nel suo genere, che riporta veterani della Seconda Guerra Mondiale e studenti in Normandia, Francia, per commemorare l’anniversario dello sbarco in Normandia, onorare l’eredità di questi eroi e formare le nuove generazioni. In collaborazione con Michelin, Delta e la Best Defense Foundation sosterranno il ritorno di 23 veterani in Normandia. Oltre a supportare gli eventi della durata di una settimana, la compagnia aerea offrirà un volo charter diretto da Atlanta a Deauville, Normandy Airport, il 31 maggio, con arrivo a Deauville il 1° giugno e ritorno ad Atlanta il 9 giugno. Sarà solo la quarta volta che una compagnia aerea passeggeri statunitense volerà direttamente in Normandia, dopo i voli charter Delta del periodo 2022-2024. Durante la loro permanenza, i veterani parteciperanno a una serie di eventi commemorativi speciali che onorano la memoria, l’eredità e il sacrificio dei militari, alimentando il legame e la formazione interculturale”. “È per noi un onore e un privilegio proseguire questo storico programma charter e questa settimana di celebrazioni come un viaggio di ricordo e gratitudine, dedicato ai nostri eroi della Seconda Guerra Mondiale”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Delta ha una lunga storia di supporto ai propri militari e veterani, questo programma è uno dei tanti modi in cui viviamo i nostri valori al servizio di coloro che ci hanno servito”. Nell’ambito del programma, la Best Defense Foundation fornisce assistenti a ciascun veterano della Seconda Guerra Mondiale per tutta la durata del viaggio, inclusi i membri del team Delta del suo Veterans Business Resource Group (BRG) e di altri BRG. I volontari del BRG riceveranno una formazione specializzata e saranno affiancati individualmente ai veterani, creando un ambiente di supporto continuo e di connessione significativa. Delta ha inoltre stretto una partnership con Aviramp, un pluripremiato produttore britannico di attrezzature per l’imbarco, per offrire ai veterani un’esperienza di imbarco e sbarco sicura e confortevole, indipendentemente dalla loro mobilità. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, Delta sta utilizzando il SAF per ridurre l’impatto delle emissioni del charter per la Normandia, nell’ambito del costante impegno della compagnia aerea per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. Sebbene il SAF non sia ancora disponibile presso l’aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson, Delta sostituirà un gallone di carburante per aerei convenzionale in tutta la sua rete globale per ognuno dei 33.000 galloni di carburante per aerei consumati durante il volo charter di andata e ritorno per la Normandia. Questo modello “book and claim” è il modo ottimale per utilizzare il SAF esistente senza creare maggiori emissioni trasportandolo più lontano dal luogo di produzione”.

RAYHTEON: CONTRATTO CON LA U.S. NAVY PER LA FAMIGLIA DI RADAR SPY-6 – Raytheon informa: “Raytheon, una società di RTX, si è aggiudicata un contratto da 536 milioni di dollari con la U.S. Navy per la SPY-6 family of radars. Il contratto fa seguito al precedente awarded Integration and Production Support contract e include l’upgrade del Flight IIA destroyers con la SPY-6(V)4 variant. In base all’accordo di fornitura esclusiva, Raytheon fornirà supporto continuo per la famiglia di radar SPY-6 attraverso formazione, servizi di ingegneria, installazione, integrazione e test sulle navi, nonché aggiornamenti software per migliorare le capacità del radar. Il completamento dei lavori relativi a questo contratto è previsto entro maggio 2026”.

FAA: STATEMENT SUL NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT – La FAA informa: “La Port Authority of New York and New Jersey ha completato la costruzione della Runway 4-Left/22-Right al Newark Liberty International Airport (EWR). Questa pista sarà aperta solo per le partenze, mentre i FAA flight crews si assicureranno che i navigational aids della pista siano testati, calibrati e sicuri da utilizzare per gli arrivi. Si tratta di un protocollo standard per garantire che una pista sia sicura da utilizzare per i piloti e il pubblico. L’aeroporto continuerà a operare con un maximum arrival rate di 28 aeromobili all’ora fino al completamento di tali controlli. Successivamente, il maximum arrival rate dell’aeroporto sarà di 34 aeromobili all’ora. Prevediamo che la pista sarà completamente aperta durante la settimana del 9 giugno. Consultare fly.faa.gov per gli ultimi aggiornamenti su EWR e su tutti gli aeroporti”.

L’AUTHORIZED PILATUS CENTER PRO STAR AVIATION APRE UNA NUOVA FACILITY PER RRAFFORZARE LE CAPACITA’ DI VENDITA E ASSISTENZA – Pilatus Aircraft informa: “Pro Star Aviation ha recentemente inaugurato il suo nuovo Authorized Pilatus Sales & Service Center presso il Gerald R. Ford International Airport (KGRR) in Grand Rapids, Michigan, USA. Questa struttura dedicata a Pilatus rafforzerà la capacità dell’azienda di supportare i clienti Pilatus con servizi di vendita, manutenzione e assistenza tecnica. La nuova struttura comprende un moderno hangar per la manutenzione degli aeromobili e un edificio per uffici su due piani. Progettato pensando sia alla funzionalità che al comfort, offre una sala piloti, aree per la pianificazione dei voli, una mensa e aree tranquille per il relax. Ampie finestre permettono alla luce naturale di inondare lo spazio, creando un ambiente accogliente e aperto sia per i clienti che per i dipendenti”. “Completare questa espansione nel West Michigan è un traguardo di cui siamo orgogliosi per il nostro team e siamo lieti di celebrare un traguardo così importante”, ha dichiarato Henry Laughlin, CEO di Pro Star Group. “Offrire ai nostri clienti Pilatus nella regione un servizio e un supporto eccezionali è di fondamentale importanza e questa nuova struttura ci consentirà di portare questo impegno a un livello superiore”. “La nuova Grand Rapids location è dedicata all’assistenza per i velivoli Pilatus, inclusi PC-12 e PC-24 Super Versatile Jet. In qualità di Authorized Pilatus Sales & Service Center, Pro Star Aviation offre una gamma completa di servizi, tra cui aircraft sales, avionics upgrades, and special mission aircraft modifications”, prosegue Pilatus Aircraft. “Siamo lieti di vedere Pro Star intraprendere questa significativa espansione del Pilatus Authorized Center network”, ha commentato Piotr (Pete) Wolak, Vice President of Customer Support at the Pilatus US subsidiary Pilatus Business Aircraft Ltd. “Siamo orgogliosi di fornire prodotti eccezionali e il nostro support network è altrettanto importante. Questa nuova struttura a Grand Rapids ci consentirà di fornire un supporto ancora migliore ai nostri clienti in Nord America”. “Oltre 60 independent Authorized Pilatus Sales and Service Centers in tutto il mondo fanno parte del Pilatus network e garantiscono un supporto completo per l’intero ciclo di vita di un velivolo Pilatus”, conclude Pilatus Aircraft.

NUOVA DATA MONITORING SERVICE OPTION ORA DISPONIBILE PER CESSNA CITATION E CESSNA SKYCOURIER CUSTOMERS – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato un’additional aircraft Flight Data Monitoring (FDM) service option per Cessna Citation business jets e Cessna SkyCourier equipaggiati con Aircraft Recording System (AReS). Grazie al Textron Aviation proprietary LinxUs data reporting ecosystem, i clienti possono ora scegliere di trasferire i propri dati di volo tramite il General Electric (GE) Aerospace C-FOQA service. “In Textron Aviation, ci impegniamo a progettare e offrire la migliore esperienza di volo per i nostri clienti, il che significa che siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza di proprietà di un aeromobile”, ha affermato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “L’aggiunta di GE Aerospace come Flight Operational Quality Assurance (FOQA) provider offre ai proprietari ancora più flessibilità nella scelta del fornitore di servizi più adatto alle loro esigenze, fornendo loro il miglior monitoraggio possibile dei dati di volo”. L’innovativo LinxUs FDM Program dell’azienda offre quattro fornitori selezionati dai clienti: GE Aerospace C-FOQA service, Acron Aviation Flight Data Connect service, ForeFlight Flight Data Analysis, Safran Electronics & Defense Cassiopée Flight Data Monitoring service. Il trasferimento wireless dei dati non richiede equipaggiamenti aggiuntivi, rendendolo un processo semplice e fluido. LinxUs FDM amplia ulteriormente il LinxUs brand, offrendo ai clienti una suite di soluzioni in tempo reale. Utilizzando un fault isolation system, il programma monitora gli aircraft systems e consente agli operatori di identificare proattivamente le aree in cui le procedure operative possono essere ottimizzate per migliorare le prestazioni. In caso di un in-flight event, i clienti ricevono risposte concrete in tempo reale, consentendo ai professionisti dell’assistenza di Textron Aviation di predisporre le risorse necessarie per rispondere rapidamente.

TEXTRON GSE INTRODUCE IL PREMIER TT4000 TANKER TRUCK – Textron Ground Support Equipment Inc., una società di Textron Inc., presenta il nuovo Premier TT4000 tanker truck, che consente agli aviation ground handlers di ricaricare gli active de-icers in rampa, riducendo al minimo i tempi di fermo e aumentando la produttività negli aeroporti più trafficati. Con una capacità di 16.000 litri (4.000 galloni), la TT4000 può ricaricare fino a tre de-icer in un unico viaggio dai suoi due serbatoi collegati da 5.678 litri (1.500 galloni) per il de-icing fluid e da 3.785 litri (1.000 galloni) per l’anti-ice fluid.

ROLLS-ROYCE: MAGGIORI INVESTIMENTI NELLA PRODUZIONE STATUNITENSE – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce annuncia un investimento di 24 milioni di dollari a Mankato, Minnesota, che più che raddoppierà la produzione di sistemi di generazione di energia di backup per data center e creerà oltre 100 posti di lavoro negli Stati Uniti. L’investimento include un nuovo Logistics Operations Center (LOC) di 23.500 m2 adiacente allo stabilimento produttivo esistente dell’azienda. Ciò consentirà a Rolls-Royce di aumentare la capacità produttiva dei suoi mtu Series 4000 generator sets, molto richiesti dal settore dei data center in rapida crescita. Rolls-Royce sta investendo in modo significativo nelle sue attività negli Stati Uniti. Questa espansione di Mankato si basa sugli oltre 1 miliardo di dollari investiti da Rolls-Royce negli Stati Uniti nell’ultimo decennio”.