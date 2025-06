Airbus Corporate Jets: la regione dell’America Latina e dei Caraibi ha il terzo numero più alto di large private jets

Un’analisi dei dati di settore condotta da Airbus Corporate Jets (ACJ) rivela che l’America Latina e i Caraibi detengono il 7% della flotta mondiale di large private jets, seguendo Stati Uniti ed Europa, che rappresentano rispettivamente il 60% e il 13%.

“Sono 657 i large, long range private jets registrati nella Latin American and Caribbean region, 10.001 a livello globale. L’analisi rivela inoltre che in America Latina e nei Caraibi sono complessivamente in vendita circa 169 pre-owned private jets, che rappresentano circa il 5,7% della flotta della regione.

La categoria più numerosa di pre-owned private jets in vendita in America Latina e nei Caraibi è quella dei light jets, con 68 unità disponibili per l’acquisto. Seguono i midsize jets, con 51 unità sul mercato, seguiti da 45 larger /ultra-long-range aircraft e 5 very light jets.

Per quanto riguarda i paesi dell’America Latina e dei Caraibi con le flotte più grandi di large private jets, il Messico ne ha il numero maggiore con 249, seguito da Brasile (217), Argentina (35), Venezuela (24) e Porto Rico (20). Il Messico ha il 7,6% della sua flotta di large jet fleet in vendita, mentre il Brasile ne ha il 6%”, afferma ACJ.

“L’America Latina continua a essere un attore importante nella global business aviation”, afferma Chadi Saade, Presidente di ACJ. “Il Brasile ha la seconda business jet fleet più grande al mondo dopo gli Stati Uniti, e la LATAM region rappresenta il 7% della global large private jet fleet, un chiaro riflesso della crescente domanda di velivoli a lungo raggio e ad alte prestazioni”.

Saade continua: “Mentre sempre più private jet owners in America Latina cercano di vendere i propri velivoli e passare a jet più grandi ed efficienti, ACJ si distingue per comfort, prestazioni e valore a lungo termine eccezionali. Il nostro ACJ TwoTwenty è progettato appositamente per gli acquirenti che cercano l’eccellenza sia economica che operativa nella large jet category”.

“ACJ offre una gamma di large business aircraft. Il recente lancio dell’ACJ TwoTwenty sta creando un segmento di mercato completamente nuovo: “L’Xtra Large Bizjet”.

L’ACJ TwoTwenty offre il doppio dello spazio in cabina rispetto agli ULR business jets di prezzo simile, con un’efficienza nei consumi leader di mercato e un’affidabilità senza pari. Occupa la stessa parking footprint dei competitive ULR jets e può decollare dagli stessi aeroporti, ma i costi operativi dell’ACJ TwoTwenty sono inferiori di un terzo.

Con un’autonomia fino a 5.650 nm (oltre 12 ore di volo), l’ACJ TwoTwenty può soddisfare i requisiti del 99,9% di tutte le U.S. departures, che collegano diverse città, tra cui Los Angeles a Londra, Miami a Buenos Aires e New York a San Paolo.

Come tutti gli ACJ aircraft, l’ACJ TwoTwenty è in grado di volare con una miscela fino al 50% di cherosene e sustainable aviation fuel (SAF), mantenendo le specifiche tecniche del Jet A. Tutti gli aerei commerciali e gli elicotteri Airbus saranno in grado di operare con 100% SAF entro il 2030. Questa capacità svolgerà un ruolo importante nel percorso di decarbonizzazione del settore.

Oltre 200 Airbus corporate jets sono in servizio in tutto il mondo”, conclude Airbus Corporate Jets.

(Ufficio Stampa Airbus Corporate Jets – Photo Credits: Airbus Corporate Jets)