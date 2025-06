GE Aerospace espande l’Hypersonic Testing Infrastructure

GE Aerospace ha annunciato significativi investimenti nella sua test infrastructure per accelerare lo sviluppo di next-generation hypersonic propulsion systems.

“Questi aggiornamenti presso i siti di Evendale, Ohio, Bohemia, New York e Niskayuna, New York, consentiranno all’azienda di condurre test a Mach più elevati, rilevanti per la missione, su una scala precedentemente impossibile.

Evendale, Ohio: GE Aerospace sta aggiornando una test facility per fornire supporto dedicato per larger hypersonic propulsion systems. Questi miglioramenti consentiranno inoltre di effettuare test a numeri di Mach più elevati e di simulare in modo più pertinente le condizioni di volo reali.

Bohemia, New York: GE Aerospace ha aggiornato le test cell facilities in loco, a seguito dell’acquisizione, nel 2022, di Innoveering, azienda specializzata in hypersonic propulsion technologies.

Niskayuna, New York: GE Aerospace sta ampliando le hypersonic testing capabilities presso il suo Research Center, per supportare la valutazione di larger propulsion systems, nonché per valutare e perfezionare una gamma di next-generation hypersonic propulsion technologies”, afferma GE Aerospace.

Mark Rettig, vice president & general manager of Edison Works Advanced Programs at GE Aerospace, ha dichiarato: “Questo investimento accelera significativamente la capacità di GE Aerospace di soddisfare le future esigenze riguardo la hypersonic propulsion. Potenziando la nostra infrastruttura, non solo consentiamo test più rappresentativi e scalabili, ma dimostriamo anche la nostra capacità di fornire tecnologie avanzate in modo più rapido ed efficiente, garantendo ai nostri clienti le soluzioni all’avanguardia di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno”.

“La test cell expansion segue il successo di GE Aerospace nello sviluppo e nei test di un hypersonic dual-mode ramjet, passato dal concept al test in meno di 11 mesi, seguito dai test di un liquid fueled ramjet 10 mesi dopo la definizione del concept iniziale.

Investendo in infrastrutture e competenze all’avanguardia, GE Aerospace continua a consolidare la sua leadership nello sviluppo di sistemi di propulsione avanzati per le applicazioni più impegnative”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)