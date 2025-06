Robinson Helicopter Company riceve l’approvazione FAA per il Garmin GFC 600H Autopilot come standard su tutti gli elicotteri R66

Robinson Helicopter Company (RHC) ha ricevuto l’approvazione FAA per l’installazione del Garmin GFC 600H Helicopter Flight Control System (HFCS) su tutti i futuri elicotteri Robinson R66, ora di serie.

“Questa modifica segna un progresso nell’avionica dell’R66, introducendo una cost-effective digital flight control solution, progettata per aumentare sia la facilità delle operazioni che la sicurezza dell’R66. Le caratteristiche e i vantaggi principali includono:

Enhanced Safety (Garmin H-ESP): aiuta i piloti a rimanere entro i safe operational limits grazie a funzioni come limit cueing, LVL mode, low-G protection, low altitude protection.

Seamless Garmin Integration: si integra completamente con Garmin flight displays and navigators per un funzionamento semplificato.

High Reliability: dotato di smart servos and redundant sensors per performance affidabili.

Cyclic-Mounted Controls: consente ai piloti di gestire le autopilot functions senza staccare le mani dai primary controls.

Comprehensive Autopilot Modes: offre altitude capture and hold, vertical speed hold, airspeed hold, heading select, navigation and approach modes.

Workload Reduction: include hover assist (GPS-based position hold), airspeed stabilization, heading hold.

Optional Yaw Axis Control: migliora la qualità di volo, automatizza il pedal input con power changes e controlla la rotta a basse velocità”, afferma Robinson Helicopter.

“L’ottenimento della FAA certification per il Garmin GFC 600H riflette il nostro impegno nel fornire ai nostri operatori la tecnologia di sicurezza più avanzata e affidabile disponibile”, ha affermato David Smith, president and CEO of Robinson Helicopter Company. “Abbiamo ascoltato i nostri clienti e, scegliendo Garmin e rendendo il sistema di serie sull’R66, stiamo offrendo un elicottero che rappresenta il punto di riferimento in termini di sicurezza e affidabilità per la light helicopter industry”.

“Il two-axis GFC 600H system sarà di serie su tutti gli R66 NxG aircraft, con la possibilità di aggiungere lo yaw axis control. I clienti che hanno effettuato un R66 order con serial number 1510 o successivo possono modificare l’ordine per aggiungere o passare al GFC 600H“, conclude Robinson Helicopter.

(Ufficio Stampa Robinson Helicopter – Photo Credits: Robinson Helicopter)