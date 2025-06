Eve Air Mobility annuncia una sovvenzione da FINEP fino a $15,8 milioni per accelerare Sustainable Aviation and Digital Innovation

Eve Air Mobility (“Eve”) ha annunciato di essere stata selezionata, tramite un bando pubblico, da FINEP, Funding Authority for Studies and Projects del Brasile, per ricevere un finanziamento fino a 15,8 milioni di dollari.

“L’investimento totale del progetto ammonta a 33,8 milioni di dollari, sommando il finanziamento di FINEP al contributo aziendale richiesto da Eve. Si tratta del primo finanziamento (a fondo perduto) assegnato a Eve, che rafforza la leadership dell’azienda nello sviluppo di soluzioni innovative per la sustainable urban air mobility.

Il finanziamento, assegnato nell’ambito del bando pubblico FINEP per “Technologies for More Sustainable Aviation”, è in linea con le aree di interesse strategico definite dal bando, come autonomous flight systems, advanced energy storage, hybrid-electric and hydrogen propulsion, sustainable aviation fuel (SAF) testing, noise reduction, efficient aircraft configurations, new materials, advanced air traffic management systems for advanced air mobility (AAM). Il progetto di Eve darà priorità alle aree più rilevanti per la sua roadmap di innovazione”, afferma Embraer.

“Questa partnership con FINEP segna una pietra miliare fondamentale per Eve e per l’ecosistema aerospaziale brasiliano in senso più ampio”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “La nostra missione è reinventare il rapporto delle persone con il tempo, lo spazio e la città, creando esperienze di mobilità aerea sicure, sostenibili ed efficienti. Facendo leva sui 55 anni di esperienza di Embraer e sulla nostra mentalità innovativa, questo finanziamento ci consentirà di accelerare lo sviluppo di soluzioni e tecnologie digitali avanzate che plasmeranno il futuro della mobilità aerea urbana in Brasile e oltre”.

Luiz Mauad, Vice President of Customer Services at Eve, ha aggiunto: “Supportare il futuro funzionamento degli eVTOL richiede una solida dorsale digitale: questa è la base per operazioni AAM scalabili. Sviluppando le nostre piattaforme digitali e le nostre soluzioni di servizio parallelamente ai nostri aeromobili, offriamo ai nostri clienti un’esperienza integrata e completa che garantisce efficienza operativa, sicurezza ed elevata disponibilità fin dal primo giorno”.

Elias Ramos de Souza, President of FINEP, ha dichiarato: “Questo progetto rappresenta la nostra convinzione che gli eVTOL rappresentino un trend dirompente nel futuro scenario UAM. Siamo molto lieti di collaborare con Eve in questa impresa, con un finanziamento che rafforza la nostra posizione di oltre 1 miliardo di BRL a supporto di Embraer e delle sue partecipate”.

“Un pilastro centrale di questo progetto è il progresso dell’ecosistema digitale di Eve, incluso il continuo sviluppo di Eve TechCare, la sua fully integrated aftermarket services platform. Eve TechCare è una suite pionieristica di soluzioni all-in-one progettata per semplificare le operazioni eVTOL fornendo i servizi più completi del settore, un’assistenza clienti qualificata e soluzioni operative all’avanguardia. Il portfolio post-vendita comprende technical support and solutions, MRO services, parts and battery solutions, così come training services and flight operations solutions. Le Eve TechCare service and support solutions copriranno tutti gli aspetti operativi necessari per garantire le operazioni quotidiane degli eVTOL.

L’azienda sta portando avanti la fase attuale dello sviluppo dell’eVTOL, che prevede una serie di test approfonditi con il prototipo per valutare ogni aspetto delle operazioni e delle performance del velivolo, dalle capacità di volo alle caratteristiche di sicurezza”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)