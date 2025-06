News Brevi – 04.06.2025

ESERCITO E AERONAUTICA MILITARE PARTECIPANO ALLA DACIAN SPRING 2025 – Si è conclusa con successo la partecipazione italiana all’esercitazione Dacian Spring 2025, uno dei principali appuntamenti addestrativi condotti in Romania sotto l’egida della NATO. L’esercitazione, organizzata dalla NATO Multi National Division South East (MND-SE), ha visto la partecipazione di più di 4.000 militari di dieci Paesi membri dell’Alleanza, simulando uno scenario di combattimento ad alta intensità che prevedeva manovre difensive terrestri, in risposta a una minaccia nel quadrante sud orientale dello scacchiere NATO. In tale contesto, gli Eurofighter della TFA 51st Wing, rischierati in attività di enhanced Air Policing nella base di Mihail Kogâlniceanu, vicino Costanza, insieme a elementi nazionali del NATO Multi National Battle Group Bulgaria (MNBG-BGR), unità a guida italiana operante dalla base di Novo Selo in Bulgaria, hanno cooperato nelle simulazioni, nell’area addestrativa di Smârdan, in Romania, al fianco degli altri partner alleati. L’impegno della componente nazionale ha riguardato in particolare lo svolgimento di missioni Close Air Support (CAS) da parte dei velivoli Eurofighter dell’Aeronautica Militare, con impiego di munizionamento reale, in coordinamento con unità Tactical Air Control Party/Joint Terminal Attack Controller (TACP/JTAC) dell’Esercito Italiano, schierate sul terreno. Gli Eurofighter della TFA 51st Wing hanno inoltre simulato operazioni di supporto alla manovra difensiva terrestre alleata, intervenendo con il cannone di bordo sui bersagli a terra, guidati dai JTAC del MNBG-BGR, consolidando in tal modo l’integrazione tra le due componenti. Il Colonnello Salvatore Abbate, Comandante del MNBG-BGR, a margine dell’evento, ha evidenziato che l’impegno in attività addestrative come quella in Romania permette di incrementare la prontezza operativa della NATO ed esercitare la deterrenza, contribuendo a prevenire l’insorgere dei conflitti. Il Comandante della TFA 51st Wing, Colonnello Marcello Vitucci, ha evidenziato come la partecipazione alla Dacian Spring abbia permesso agli equipaggi e agli specialisti italiani di svolgere operazioni realistiche, caratterizzate da elevata intensità e complessità, contribuendo a migliorare l’interoperabilità tra le componenti delle Forze Armate italiane e della NATO (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ESERCITAZIONE DI SOCCORSO IN MARE “RECUPERO NAUFRAGO” PRESSO IL CENTRO DI SOPRAVVIVENZA DI TORRE CASTELLUCCIA – Martedì 3 giugno il Distaccamento Straordinario A.M. di Torre Castelluccia Centro di Sopravvivenza in mare e di Addestramento “Lido Persefone”, situato presso Marina di Pulsano (TA), è stato interessato da un’esercitazione di ricerca e soccorso di dispersi in mare. La giornata di addestramento, finalizzata al recupero di equipaggi di volo tramite un elicottero HH-139A, è stata organizzata dalla Scuola Volontari dell’A.M. (SVAM) con l’obiettivo principale di consolidare la preparazione e l’addestramento del personale navigante simulando il recupero dei naufraghi a seguito di un incidente aereo. L’evento ha visto protagonisti attivi diversi Reparti che nell’occasione hanno operato in maniera sinergica per garantire la migliore riuscita dell’esercitazione rendendola il più reale possibile; in particolare hanno operato l’84° Centro SAR (Search and Rescue) con sede a Gioia del Colle, il personale navigante in addestramento e gli istruttori di volo del 61° Stormo di Galatina e la stessa SVAM di Taranto che ha garantito il necessario supporto tecnico-logistico. Quest’anno hanno presenziato, in qualità di auditori, anche rappresentanti dell’aeroclub Accademia Volo Imperiali che svolgono la propria attività presso l’aviosuperficie AEROTRE di Manduria, al fine di poter acquisire alcune nozioni di sopravvivenza per superare eventuali pericoli nell’ambiente marino. Il Colonnello Del Buono, Comandante della SVAM, ha ribadito l’importanza dell’evento sottolineando come con l’esercitazione odierna “si tocchi veramente con mano quello che fa l’Aeronautica Militare ogni giorno: si addestra per essere pronta ad affrontare qualsiasi situazione in qualsiasi condizione […] grazie alla fondamentale sinergia ed al coordinamento di tutte le componenti dell’Aeronautica e non solo, per far fronte in maniera efficace ed efficiente a questo tipo di interventi” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC PARTECIPA ALLA CERIMONIA PER IL 192° ANNIVERSARIO DEL CORPO SANITARIO DELL’ESERCITO ITALIANO – Enac ha partecipato oggi, 4 giugno, alla cerimonia per il 192° anniversario della costituzione del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano, presso il Policlinico Militare di Roma “Celio”. L’evento, che ha visto una nutrita partecipazione di Autorità civili e militari, si è svolto alla presenza del Comandante Logistico dell’Esercito, Gen. C.A. Angelo Michele Ristuccia, dell’Ispettore Generale della Sanità Militare, Ten. Gen. Carlo Catalano e del Direttore del Policlinico Celio, Magg. Gen. Vincenzo Campagna. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Anche quest’anno, l’Enac celebra l’anniversario del Corpo Sanitario dell’Esercito, guidato dal Tenente Generale Medico Carlo Catalano. Una risorsa preziosa per il Paese, che presta il suo servizio a livello sia militare che civile e a cui rinnovo, a nome dell’Ente tutto, un sentimento di gratitudine, nel comune e sinergico impegno a favore della collettività”. Ha partecipato alla cerimonia, in rappresentanza dell’Ente, il Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione, Ascenzo Forte.

IL DIRETTORE CENTRALE ENAC CLAUDIO EMINENTE ALL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI STOCCAGGIO ENERGETICO NELL’HUB DI FIUMICINO – Il Direttore Centrale Enac Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Ing. Claudio Eminente, è intervenuto all’evento “PIONEER. New Tech for a Zero Carbon Airport”, che si è svolto il 3 giugno, presso lo scalo di Roma Fiumicino, con la partecipazione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso. L’Ing. Eminente ha evidenziato come l’inaugurazione odierna segni un ulteriore passo in avanti nel processo di decarbonizzazione dello scalo di Fiumicino avviato da ADR con il supporto di Enac, che contribuisce alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica del comparto in un più ampio orizzonte di riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente. Rientrano in quest’ottica le partnership strategiche sottoscritte dall’Ente con ENEA, Terna SpA e la CDP Cassa Depositi e Prestiti, volte all’elaborazione di studi e alla progettazione di impianti mirati sia all’efficientamento energetico delle infrastrutture aeroportuali che alla riduzione delle emissioni di CO2, in linea con l’obiettivo NetZero 2050. All’evento sono intervenuti anche il Presidente ADR Vincenzo Nunziata, l’AD ADR Marco Troncone, lo Chief Aviation Officer ADR Ivan Bassato, il Project Advisor Innovation Fund CINEA Annachiara Vercellin, il Sindaco del Comune di Fiumicino Mario Baccini, l’Head of Innovation Enel Group Nicola Rossi, il CEO Enel X Global Retail Francesca Gostinelli e il Presidente di Loccioni, Enrico Loccioni. PIONEER (“airPort sustaInability secONd lifE battERy storage”) è un sistema innovativo di accumulo che immagazzina energia rinnovabile valorizzando batterie di seconda vita di veicoli elettrici. È stato sviluppato da Enel X e Aeroporti di Roma in collaborazione con Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE für Solare Energiesysteme ISE e Loccioni, con il contributo di CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency. L’impianto, orientato ai principi dell’economia circolare e dell’autosufficienza energetica, sarà integrato con la SolarFarm di Roma Fiumicino, il più grande parco fotovoltaico in autoconsumo presso uno scalo europeo.

SEA: DISTRIBUZIONE DIVIDENDO ESERCIZIO 2024 E RISERVE DISPONIBILI DELLA SOCIETA’ – SEA informa: “Si informano i Signori Azionisti che la distribuzione del dividendo esercizio 2024 e delle riserve disponibili della Società, deliberata dall’Assemblea Ordinaria in data 15 maggio 2025 pari a € 0,6557 per azione a titolo di dividendo e pari a € 0,24 per azione a titolo di riserve disponibili, sarà effettuata a decorrere dall’11 giugno 2025, previo deposito dei certificati azionari per l’annullamento mediante stampigliatura presso la Sede Sociale di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., Aeroporto Milano Linate”.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA IL NUOVO SERVIZIO PER SHARJAH – Ethiopian Airlines ha avviato un nuovo servizio passeggeri per Sharjah, Emirati Arabi Uniti, operativo dal 1° giugno 2025. Il volo inaugurale è stato celebrato con un evento speciale alla presenza di ambasciatori, rappresentanti istituzionali di alto livello e membri del top management della compagnia. Il nuovo collegamento sarà operato quattro volte a settimana, offrendo opzioni di viaggio comode e frequenti tra Sharjah e l’ampia rete globale di Ethiopian Airlines. Questa nuova rotta rappresenta anche un’importante leva per rafforzare gli scambi commerciali, turistici e culturali tra l’Africa e il Medio Oriente. In merito all’avvio del servizio, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo estremamente lieti di offrire ai nostri passeggeri una nuova porta d’accesso negli Emirati Arabi Uniti grazie ai voli per Sharjah. Colleghiamo gli Emirati Arabi Uniti e l’Africa da quasi cinquant’anni e questo nuovo servizio contribuirà a rafforzare i legami economici, turistici, diplomatici e socio-culturali tra le due regioni”. Sharjah, il terzo emirato più grande degli Emirati Arabi Uniti, si unisce alla rete di Ethiopian Airlines come seconda destinazione passeggeri nel paese. Riconosciuta come capitale culturale del Paese, è anche un importante polo industriale e accademico, con collegamenti strategici verso i principali aeroporti internazionali della regione.

SITA E URBAN-AIR PORT INSIEME PER IMPLEMENTARE AEROPORTI URBANI SOFTWARE-DEFINED E HARDWARE-POWERED – Con l’aumento del volume dei viaggi aerei e la ricerca di trasporti sostenibili ed efficienti da parte delle città, la Advanced Air Mobility (AAM) è pronta a trasformare radicalmente la mobilità urbana. Per contribuire a realizzare questa visione, SITA e Urban-Air Port Ltd (UAP) hanno unito le forze in una nuova collaborazione, che combina infrastrutture modulari di vertiporti con piattaforme digitali innovative, per essere pionieri del trasporto aereo urbano integrato, scalabile e incentrato sui passeggeri. I veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOLs), abilitati dai vertiporti intelligenti, promettono di rimodellare i viaggi regionali brevi, riducendo le emissioni, risparmiando tempo e alleggerendo la pressione sulle infrastrutture esistenti. La tecnologia avanzata di SITA contribuirà a valorizzare la tecnologia di vertiporto brevettata e riconosciuta a livello mondiale di Urban-Air Port, che offre un’infrastruttura ultracompatta e ad alta capacità per hub multimodali più puliti e meglio connessi, sia per passeggeri che per merci, con applicazioni civili e per la difesa. L’innovazione “Vertical Airfield” di UAP, più piccola dell’80% rispetto ai campi d’aviazione convenzionali, supporta operazioni VTOL ibride sicure e silenziose in quota, grazie a un design modulare e scalabile con sistema di accumulo energetico integrato, migliorando l’esperienza del passeggero e la sostenibilità. La partnership darà vita al primo Vertiporto Software-Defined completamente integrato al mondo, insieme a un vertiporto “AirOne” sviluppato congiuntamente per essere presentato a livello mondiale. Urban-Air Port contribuisce con la sua esperienza nel campo dei vertiporti modulari e rapidamente implementabili, mentre SITA apporta decenni di esperienza nelle tecnologie di viaggio, inclusi I sistemi di gestione dei passeggeri, le comunicazioni aria-terra e la gestione di dati in tempo reale. Insieme, forniscono le componenti digitali e fisiche che consentiranno un’implementazione rapida, operazioni sicure e un’esperienza senza interruzioni per i passeggeri.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A MAGGIO 2025 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di maggio 2025. A maggio Ryanair Group ha trasportato 19,6 milioni di passeggeri (maggio 2024: 18,9 milioni, +4%), con un load factor del 95% (invariato). Ryanair ha operato oltre 108.000 voli a maggio 2025. Il dato rolling sui 12 mesi a maggio 2025 si attesta a 202,0 milioni di passeggeri (+8%), con un load factor del 94% (93%, +1%).

SAAB E MAXAR STRINGONO UNA PARTNERSHIP – Saab informa: “Saab annuncia una partnership con Maxar Intelligence, fornitore leader di geospatial intelligence. Attraverso questa partnership, Saab sfrutterà le avanzate tecnologie satellitari e la geospatial intelligence di Maxar per sviluppare ulteriormente targeting capabilities, GPS-resilient systems and advanced C5ISR solutions (Command, Control, Communication, Computers, Cyber, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). L’iniziativa mira a creare sistemi robusti e intelligenti in grado di operare efficacemente anche in GPS-denied environments, garantendo maggiori capacità operative”.

DELTA SI CLASSIFICA AL TERZO POSTO NELLA RETURNONLEADERSHIP LIST – Delta informa: “Indiggo, in collaborazione con Fortune, ha classificato Delta Air Lines al terzo posto assoluto nella sua ReturnOnLeadership® (ROL100®) list, salendo di una posizione rispetto allo scorso anno. Delta rimane la compagnia aerea con il punteggio più alto e la compagnia numero 1 nel suo settore, evidenziando la sua forte leadership e una chiara visione per il futuro. Il ROL100 ranking utilizza l’intelligenza artificiale per misurare la leadership in base a quattro fattori chiave: connessione con gli obiettivi, chiarezza strategica, allineamento della leadership e azione mirata. Analizza i documenti degli investitori pubblici e il sentiment dei dipendenti per valutare l’efficacia con cui le aziende attuano le loro strategie di leadership, un importante indicatore di successo a lungo termine. Questo riconoscimento dimostra l’impegno di Delta per una leadership efficace, distinguendosi come leader non solo nel settore dell’aviazione, ma anche attraverso Fortune 500″. “Per 100 anni, i leader di Delta hanno messo i nostri valori e le nostre persone al centro di tutto ciò che facciamo”, ha dichiarato Ed Bastian, CEO di Delta. “Quindi, sappiamo per esperienza che le aziende che vivono costantemente i propri valori ottengono regolarmente risultati migliori rispetto ai concorrenti. Mentre ci addentriamo nel nostro prossimo secolo di voli, questi valori – mettere le persone sempre al primo posto – continueranno a spingerci avanti mentre trasformiamo i viaggi e colleghiamo il mondo come mai prima d’ora”.

EMIRATES CELEBRA L’AL AIN PRIMA DELLA PARTENZA PER GLI STATI UNITI – Emirates informa: “Il viaggio dell’Al Ain FC negli Stati Uniti per partecipare al torneo calcistico per club più prestigioso al mondo è stato reso ancora più speciale da Emirates ieri sera. Il Club celebra un traguardo storico con la sua partecipazione al torneo mondiale per club, che avrà inizio il 14 giugno. La compagnia aerea ha trasportato ieri sera a Washington D.C. oltre 50 giocatori e soci dell’Al Ain FC. Per celebrare la partnership, i giocatori hanno ricevuto un servizio VIP dal personale di terra della compagnia aerea non appena arrivati al Terminal 3 di Emirates, sono stati rapidamente registrati e accompagnati al gate. Non appena imbarcati, i giocatori hanno ricevuto l’ospitalità tipica di Emirates e il personale di bordo Emirates ha inviato un messaggio speciale, augurando al Club la migliore fortuna per il prestigioso torneo”. “Emirates ha stretto una partnership con l’Al Ain Football Club in qualità di Official Partner and Official Airline Partner, in occasione della storica qualificazione del Club al torneo calcistico per club più prestigioso al mondo. Inoltre, la compagnia aerea collaborerà con l’Al Ain FC durante la stagione 2025/2026. L’accordo rafforza l’impegno di Emirates nel promuovere lo status degli Emirati Arabi Uniti come destinazione sportiva di prim’ordine”, conclude Emirates.

IBERIA LANCIA “IBERIA GPT” – Iberia lancia: “Iberia lancia oggi Iberia GPT, un nuovo conversational assistant su ChatGPT che aiuta i clienti a pianificare i loro viaggi in modo stimolante, agile e personalizzato. Disponibile da oggi nel GPT Store, questa soluzione diventa la prima iniziativa del suo genere lanciata da una compagnia aerea. La compagnia aerea ha annunciato questo nuovo canale durante il South Summit 2025, uno dei principali eventi europei dedicati all’innovazione e all’imprenditorialità. Questo nuovo canale di comunicazione con i clienti basato sull’intelligenza artificiale è disponibile nel GPT Store di OpenAI. Per provarlo, accedi a ChatGPT e cerca @Iberia o “Iberia GPT” in ‘Explore GPTs’. Questo canale consolida la comprovata esperienza di Iberia nell’esplorazione di canali digitali innovativi, come già fatto nel 2019 con il suo canale di assistenza clienti WhatsApp, e consolida il suo impegno nell’esplorazione di nuove vie di comunicazione e nel rimanere all’avanguardia nell’innovazione tecnologica e nell’esperienza del cliente. Iberia GPT, temporaneamente ospitato al di fuori dei canali tradizionali di assistenza clienti, è concepito come uno spazio di esplorazione per i viaggiatori in cerca di ispirazione o guida per trovare opzioni in linea con i loro interessi, preferenze o budget. Le caratteristiche principali includono: ricerca voli flessibile, con un margine fino a cinque giorni prima o dopo le date selezionate; suggerimenti di destinazioni globali, regionali o specifiche, personalizzati in base agli interessi dei viaggiatori; consigli basati sul budget per aiutare a trovare le migliori opzioni all’interno di una fascia di prezzo prestabilita; pianificazione multi-destinazione per organizzare facilmente itinerari con più scali”. “Con Iberia GPT, compiamo un ulteriore passo avanti per semplificare la pianificazione dei viaggi dei clienti fin dalle prime fasi di ispirazione e scoperta. Questa iniziativa riflette l’impegno di Iberia per l’innovazione e il miglioramento continuo dell’esperienza del cliente”, ha dichiarato Nacho Tovar, Director of Innovation at Iberia. Iberia, all’interno di IAG Group, mantiene un forte impegno nell’innovazione, nell’intelligenza artificiale e in particolare negli agenti conversazionali. Lo scorso aprile, Iberia ha presentato il suo Innovation Hub.

UNITED: BUONE NOTIZIE DA NEWARK – Jon Gooda, Vice President of Airport Operations, Newark Liberty International Airport, United Airlines, afferma: “I viaggi estivi sono in pieno svolgimento e, dopo un ottimo inizio del Memorial Day, abbiamo altre buone notizie da condividere sul Newark Liberty International Airport (EWR). Il progetto di costruzione della pista dell’aeroporto è ora completato. Ciò significa che tutte le piste di Newark sono aperte e siamo fiduciosi che ciò porterà a performance di puntualità ancora migliori per la nostra compagnia aerea. Durante il weekend del Memorial Day, uno dei più trafficati dell’anno, l’EWR ha superato il New York LaGuardia (LGA) e il John F. Kennedy International (JFK) in termini di partenze puntuali e, negli ultimi due giorni del weekend, l’EWR ha registrato i best on-time rates tra tutti i grandi aeroporti del paese”.

LA SVEZIA SCEGLIE IL RADAR TPY-4 DI LOCKHEED MARTIN – La Swedish Defence Materiel Administration ha selezionato il Lockheed Martin TPY-4 next-generation ground-based air surveillance radar per migliorare la capacità di sorveglianza a lungo raggio del Paese, diventando il terzo Paese a scegliere la piattaforma radar di quinta generazione. “Siamo onorati di supportare la difesa e la sicurezza delle nostre nazioni alleate”, ha dichiarato Rick Cordaro, vice president of Radar and Sensor Systems at Lockheed Martin. “Il radar TPY-4 rappresenta un significativo passo avanti, migliorando l’interoperabilità con gli alleati. In qualità di partner di fiducia delll’U.S. Air Force, della Norvegia e ora della Svezia, ci impegniamo a fornire questa capacità radar avanzata per contribuire ad affrontare le minacce complesse e in continua evoluzione”. Lockheed Martin consegnerà i primi sistemi radar TPY-4 nel 2027 per supportare gli Swedish Air Force national defense requirements.

IL LOCKHEED MARTIN AI FLIGHT CLUB™ ACCELERA I TEST DELL’AI – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin sta sperimentando un competitive environment progettato per accelerare i test e l’implementazione operativa dell’intelligenza artificiale a supporto delle missioni militari. L’AI Fight Club™ di Lockheed Martin è un comprehensive testing ground per simulare le AI systems performance in air, land, sea and space domains”. “Non c’è mai stato un momento più importante per dimostrare quali implementazioni delle AI technologies siano le migliori, per aiutare gli Stati Uniti a rimanere un passo avanti alle minacce”, ha dichiarato John Clark, Lockheed Martin’s senior vice president of Technology and Strategic Innovation. “AI Fight Club utilizza simulazioni e visualizzazioni avanzate per valutare l’AI in scenari realistici e complessi. I team con la migliore AI si sfideranno per determinare i modelli più robusti, affidabili ed efficaci”.

JETBLUE TRAVEL PRODUCTS DIVENTA PAISLY – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato oggi il lancio ufficiale di Paisly, LLC, precedentemente JetBlue Travel Products. Il cambio di nome segna una pietra miliare strategica nella più ampia strategia JetForward di JetBlue, con l’evoluzione di Paisly da piattaforma di viaggio interna a una full-service, tech-enabled managed travel services company. Con la missione di offrire esperienze personalizzate e incentrate sull’uomo, Paisly ora servirà non solo i clienti JetBlue, ma anche quelli di altre compagnie aeree, a partire da una nuova collaborazione con United Airlines, ed è posizionata per supportare una gamma crescente di partner nel più ampio panorama dei viaggi. Il nuovo ampliamento del rapporto con United è un elemento chiave della crescita di Paisly. Nell’ambito della collaborazione Blue Sky tra JetBlue e United, Paisly gestirà gli United Airlines direct-to-consumer non-air travel products, inclusi pacchetti, hotel, autonoleggio, crociere, attività e assicurazioni, servizi precedentemente esternalizzati a fornitori terzi. Queste offerte saranno ora gestite da un team interno dedicato di United e basate sulla piattaforma proprietaria di Paisly, estendendo il modello “white glove” di JetBlue a una base clienti più ampia. Questo traguardo segna anche un momento significativo nell’evoluzione di JetBlue: JetBlue Travel Products è ora Paisly, LLC, a testimonianza della transizione dell’azienda da piattaforma di viaggio monomarca a fornitore di servizi di viaggio gestiti, completi e basati sulla tecnologia”. “Questo è più di un semplice cambio di nome, è una dichiarazione di chi siamo diventati”, ha dichiarato Jamie Perry, Presidente di Paisly. “Quello che è iniziato come un ramo dedicato all’organizzazione di pacchetti vacanze per JetBlue è cresciuto fino a diventare un fornitore di servizi di viaggio ad alta crescita e tecnologicamente avanzato, specificamente progettato per il settore aereo. Non siamo solo un’azienda tecnologica. Siamo un partner a servizio completo che combina la personalizzazione intelligente con il supporto umano. I clienti non vogliono dover gestire le prenotazioni e inseguire le conferme. Paisly si occupa di tutto questo per loro e di molto altro. La partnership con United è una solida conferma del modello che abbiamo costruito”.

FAA: TOP INNOVATORS PER RINNOVARE L’AIR TRAFFIC CONTROL – La FAA informa: “L’ U.S. Department of Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato oggi che la Federal Aviation Administration (FAA) è alla ricerca di un’azienda che guidi la costruzione di un nuovo state of-the-art air traffic control system. Per incoraggiare le aziende a partecipare e discutere il piano, il Segretario Duffy e la FAA organizzeranno degli Industry Days dal 10 al 12 giugno”. “Abbiamo un air traffic control system antiquato che sta mostrando i suoi anni”, ha affermato l’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy. “Per attuare il piano del Presidente Trump e mio per un sistema completamente nuovo, abbiamo bisogno delle competenze tecniche e dell’esperienza gestionale dei migliori innovatori al mondo”. “Il Segretario Duffy ha reso l’assunzione di controllori di volo e la costruzione di un nuovo state-of-the-art air traffic system una priorità assoluta. Sostituendo il sistema attuale, la FAA migliorerà la sicurezza in volo, ridurrà i ritardi e aprirà le porte al futuro del trasporto aereo. Il piano per la costruzione di un nuovo sistema garantisce inoltre ai controllori di volo, che lavorano con impegno, un sistema su cui possono contare. Per garantire che il nuovo air traffic control system venga costruito rapidamente, la FAA desidera idee innovative, nuove tecnologie e nuove strategie di approvvigionamento”, conclude la FAA.

RATHEON: CONTRATTO CON LA U.S. NAVY PER AIM-9X BLOCK II – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, si è aggiudicata un contratto da 1,1 miliardi di dollari con la U.S. Navy per la produzione di missili AIM-9X Block II. Si tratta del contratto più grande assegnato per il programma e porterà la produzione a 2.500 missili all’anno”. “Questa assegnazione rappresenta una pietra miliare storica per il programma AIM-9X, sottolineandone ulteriormente l’importanza per gli Stati Uniti e le nazioni partner”, ha dichiarato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Grazie alla nostra partnership con la U.S. Navy, siamo ben posizionati per supportare questa crescente domanda”. “L’AIM-9X è il più avanzato infrared-tracking, short-range, air-to-air and surface-to-air missile. È configurato per una facile installazione su un’ampia gamma di velivoli moderni e offre una comprovata difesa a più livelli con ground-launched capabilities, incluso il National Advanced Surface-to-Air Missile System, o NASAMS. Programma congiunto guidato dalla U.S. Navy con l’U.S. Air Force, l’AIM-9X è utilizzato da oltre 30 nazioni alleate e partner e continua a suscitare interesse a livello internazionale”, conclude Raytheon.

LA ROYAL THAI AIR FORCE CONFERMA LA SCELTA DEL GRIPEN E/F – Saab informa: “La Royal Thai Air Force ha confermato la scelta del Saab Gripen E/F come suo nuovo multi-role fighter. Saab e la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) seguiranno ora le fasi successive del procurement process con il Kingdom of Thailand. Al momento Saab non ha firmato alcun contratto né ricevuto un ordine relativo a questo annuncio. Oltre al Gripen E/F fighter aircraft e ai relativi equipaggiamenti, l’offerta di Saab include anche un long-term offset package. Ciò andrà a beneficio della sicurezza nazionale e dell’indipendenza strategica della Thailandia, creando al contempo nuovi posti di lavoro e investimenti in diversi settori della società thailandese. I dettagli devono ancora essere definiti”. “Accogliamo con favore la scelta del Gripen E/F da parte della Royal Thai Air Force come futuro fighter e attendiamo con ansia i prossimi passi di questo processo di acquisizione. Il Gripen E/F è la soluzione migliore per fornire alla Thailandia una independent airpower per il futuro, contribuendo in modo significativo alla sicurezza del Paese”, afferma Micael Johansson, President and CEO of Saab. “La Thailandia impiega il Gripen C/D dal 2011”, conclude Saab.