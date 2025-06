ATR sarà presente al Paris Airshow 2025

ATR sarà presente al 55th International Paris Airshow, che si terrà dal 16 al 22 giugno.

“In qualità di leader globale nell’aviazione regionale a basse emissioni, ATR metterà in luce il suo impegno nell’accelerare i collegamenti sostenibili attraverso una mostra statica che presenterà l’ATR 72-600 ad alta efficienza nei colori della compagnia aerea brasiliana Azul.

I visitatori potranno esplorare un’ampia gamma di innovazioni di prodotto, tra cui l’ATR Highline cabin mock-up, che offre interni di lusso per un’esperienza di volo di livello superiore. Questo concept di cabina premium sarà anche esposto nello strumento di realtà virtuale, consentendo ai visitatori di immergersi nel comfort e nella raffinatezza delle ultime innovazioni di cabina di ATR.

Gli ospiti avranno inoltre l’opportunità di esplorare il Mobility Monitor di ATR, un innovativo software progettato da ATR, che offre un’analisi di mercato approfondita e fornisce preziose informazioni sulle opportunità inesplorate per una mobilità regionale sostenibile ed efficiente, ad esempio negli Stati Uniti e in India“, afferma ATR.

“Per mettere ulteriormente in mostra l’adattabilità e l’affidabilità del velivolo, un ATR 72-600 parteciperà al daily flying display. Riconosciuti come gli aerei a più basse emissioni nel mercato regionale, i turboprop ATR emettono il 45% in meno di CO2 rispetto ai jet regionali di dimensioni simili. Impegnata a plasmare il futuro dell’aviazione regionale sostenibile, ATR è attivamente coinvolta in molteplici iniziative volte ad accelerare la transizione del settore verso viaggi aerei più responsabili”, prosegue ATR.

“Quest’anno, ATR ospiterà due conferenze stampa, per fornire approfondimenti sui suoi ultimi sviluppi:

– Lunedì 16 giugno alle 14:00 CET, ATR accoglierà i media per approfondire un’ulteriore collaborazione con Pratt and Whitney Canada, offrendo l’opportunità di discutere dei futuri progressi tecnologici e del più ampio tema dell’aviazione a basse emissioni.

– Mercoledì 18 giugno alle 10:00 CET, l’ATR Chief Executive Officer Nathalie Tarnaud Laude e il Senior Vice President Commercial Alexis Vidal presenteranno gli ultimi aggiornamenti di ATR, inclusi i recenti successi commerciali e la pubblicazione dei nuovi global turboprop market forecast”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)