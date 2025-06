“Milano Malpensa Cargo Community” una nuova visione per il futuro del cargo aereo

In occasione dell’evento mondiale della logistica e dei trasporti, dove il settore del cargo aereo è un pilastro fondamentale, SEA Aeroporti di Milano si è presentata per la prima volta come community insieme a tutti gli attori della filiera cargo aeroportuale lanciando un progetto di collaborazione concreta: “Milano Malpensa Cargo Community”.

“Allo stand di Milano Malpensa Cargo si sono incontrati Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Aeroporti di Milano; Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia; Giacomo Leopoldo Bampini, Vice Console italiano a Monaco; Alessandro Marino Direttore Generale Camera Commercio italotedesca; Pierandrea Galli, EVP Commercial Planning di Cargolux; Alessandro Albertini, Presidente di Anama; Paolo Dallanoce, Head of Cargo Management di SEA, per una riflessione sulla Community che riunisce handler, spedizionieri, compagnie aeree, corrieri espressi, aziende di autotrasporto, partner logistici e tecnologici, che operando con SEA Milan Airports per strutturare e valorizzare un ecosistema, trasformandolo in una piattaforma collaborativa e integrata, capace di affrontare unita le sfide del mercato globale.

La conferma che Milano Malpensa Cargo ha intrapreso un percorso vincente è stato l’apprezzamento dimostrato dal settore aeroportuale col premio “Air Cargo Week – World Air Cargo Awards 2025” nella categoria “Airport of the Year 2025 – Regional Cargo Hub”, ricevendo il primo premio in una short list dove gli altri finalisti erano gli aeroporti di Bangalore, Monaco, Bruxelles e Budapest“, afferma SEA.

“Il premio Air Cargo Week 2025 è per noi un riconoscimento importante, una conferma dell’impegno di SEA e di tutto l’ecosistema di Malpensa verso l’eccellenza operativa, l’innovazione e la collaborazione”, afferma Francesco Raschi, Direttore Cargo & Real Estate di SEA Aeroporti di Milano. “Questo premio arriva in un momento particolarmente significativo perché abbiamo lanciato ufficialmente “Milano Malpensa Cargo Community”, una visione condivisa per il futuro del cargo aereo. È la dimostrazione concreta che fare sistema, valorizzare le competenze e investire in tecnologie porta risultati tangibili. Malpensa si conferma non solo aeroporto Cargo leader a livello nazionale, ma punto di riferimento sempre più strategico nel panorama cargo europeo”.

“Con una quota del 60% del mercato nazionale e una posizione consolidata tra i primi dieci aeroporti europei per traffico e movimenti all-cargo, Milano Malpensa è il principale aeroporto cargo italiano. Nel 2024 ha gestito oltre 782.000 tonnellate di merci e 25.000 movimenti all-cargo.

Questa iniziativa rappresenta un impegno collettivo verso un futuro più efficiente, sostenibile e competitivo. Un percorso condiviso da tutti gli stakeholder che stanno contribuendo alla crescita, in grado di posizionare l’Italia come protagonista nei flussi globali del trasporto aereo di merci.

Tra gli strumenti operativi che danno concretezza alla visione della Community:

• la Carta dei Servizi Merci, unica nel panorama italiano, che certifica le performance degli operatori attraverso un sistema di monitoraggio condiviso e approvato da ENAC;

• l’ecosistema Smart City, che consente la digitalizzazione dei processi e la condivisione delle informazioni in tempo reale tra vettori, handler, spedizionieri e dogane.

La Community nasce con una visione chiara e comune, fondata su cinque pilastri:

• Efficienza operativa: migliorare le performance attraverso una gestione integrata e di qualità lungo tutta la catena logistica;

• Connettività globale: potenziare i collegamenti internazionali grazie alla posizione strategica di Malpensa nel cuore produttivo del Paese;

• Innovazione e digitalizzazione: accelerare l’adozione di tecnologie avanzate, attraverso progetti come l’ecosistema digitale Smart City, che integra in tempo reale tutti i soggetti coinvolti nel ciclo cargo;

• Sostenibilità ambientale: promuovere un modello di crescita compatibile con gli obiettivi climatici, puntando alla neutralità carbonica;

• Sviluppo inclusivo: rafforzare la responsabilità condivisa verso il territorio, il sistema industriale italiano e la clientela internazionale.

La Cargo Community rappresenta un passo decisivo per consolidare e migliorare questa leadership, rendendo il sistema cargo di Malpensa sempre più competitivo, resiliente e pronto a cogliere nuove opportunità a livello internazionale”, conclude SEA.

(Ufficio Stampa SEA Aeroporti di Milano – Photo Credits: SEA Aeroporti di Milano)