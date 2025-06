American Airlines e Aeroporti di Roma inaugurano il nuovo volo diretto tra Roma e Miami

American Airlines e Aeroporti di Roma annunciano l’introduzione dei collegamenti diretti tra l’Aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) e il Miami International Airport (MIA) che da oggi opereranno su base giornaliera per tutto il corso della stagione estiva.

Il servizio giornaliero tra Roma e Miami porterà a sei il numero totale di voli giornalieri che la compagnia opera da Roma, inclusi i collegamenti giornalieri verso New York (JFK), Chicago (ORD), Philadelphia (PHL), Charlotte (CLT) e Dallas/Fort Worth (DFW).

“Siamo entusiasti di celebrare oggi l’inaugurazione del nuovo volo diretto tra Roma e Miami”, ha dichiarato José A. Freig Vice President of International and Inflight Dining Operations di American Airlines. “L’aggiunta di Miami al nostro network punta a migliorare ulteriormente l’accessibilità tra Roma e gli Stati Uniti, offrendo quest’estate ancora più scelta ai passeggeri. Con un totale di sei hub statunitensi ora direttamente collegati a Roma, continuiamo a investire nel nostro network italiano offrendo ai passeggeri la possibilità di esplorare sempre più destinazioni tra Stati Uniti e oltre”.

“Grazie al nuovo servizio per Miami (MIA), la compagnia aerea rafforza ulteriormente la presenza in Italia con il suo operativo più grande di sempre che prevede fino a 12 voli giornalieri verso gli Stati Uniti da quattro destinazioni italiane”, afferma American Airlines.

“Con il lancio del nuovo collegamento per Miami di American Airlines si rafforzano ulteriormente le opportunità di viaggio sia leisure che business tra Roma, la Florida e l’ampio network di destinazioni USA e internazionali offerte da American Airlines tramite il suo hub di Miami. Questa novità contribuisce ancora una volta a sottolineare il ruolo centrale e strategico dell’hub di Fiumicino nei collegamenti transatlantici, a fronte di un mercato statunitense che, già nel 2024, ha raggiunto il record di 3,6 milioni di passeggeri, +17% rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma.

Miami (MIA) – Roma (FCO) – Dal 5 giugno, partenza 19:45, arrivo 11:50+1

Roma (FCO) – Miami (MIA)- Dal 6 giugno, partenza 13:50, arrivo 18:55

Voli operati con aeromobile Boeing 777-200.

Il collegamento giornaliero FCO-MIA opererà fino al 25 ottobre 2025.

“Il Miami International Airport (MIA) è il principale hub di American per i Caraibi e l’America Latina. Nel corso di questa stagione estiva, Miami vedrà l’operativo più grande di sempre, offrendo ai passeggeri l’accesso a più di 140 destinazioni in oltre 40 paesi e territori. Questo include 90 destinazioni uniche che nessun’altra compagnia aerea offre da Miami, incluse South Caicos, Turks e Caicos (XSC); Ocho Rios, Giamaica (OCJ); La Romana, Repubblica Dominicana (LRM) e molte altre.

Tutti i voli tra Roma e gli Stati Uniti d’America sono operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello che include poltrone di Business Class e Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e un sistema di intrattenimento a bordo con 1.500 contenuti, gratuiti e regolarmente aggiornati, fruibili da ciascuna poltrona”, afferma American Airlines.

“I membri del team American Airlines dell’Aeroporto di Roma Fiumicino e Aeroporti di Roma hanno inoltre celebrato la vincita della Customer Cup, assegnata dal vettore per premiare il loro impegno ad offrire eccellenza operativa, attenzione all’esperienza di viaggio dei passeggeri e alla sicurezza nel corso del primo trimestre 2025.

La Customer Cup è stata consegnata agli addetti di scalo per aver raggiunto e superato gli obiettivi previsti che includono: puntualità nell’orario di partenza, capacità di ridurre i tempi necessari per far ripartire un volo, consegna bagagli e commenti positivi dei passeggeri sull’esperienza complessiva in aeroporto.

L’Aeroporto di Roma Fiumicino ha ricevuto in diverse occasioni questo importante riconoscimento, l’ultima volta nel 2022, evidenziando l’impegno del team nelle operazioni a Roma“, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Aeroporti di Roma – Photo Credits: American Airlines – Aeroporti di Roma)