News Brevi – 06.06.2025

SPAZIO: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE MULTINAZIONALE GLOBAL SENTINEL 2025 – Venerdì 9 maggio, presso la Space Force Base di Vandenberg in California (USA), si è conclusa la “Global Sentinel 2025”, la più importante esercitazione internazionale organizzata dallo US Space Command (USSPACECOM) sul tema Space Situational Awareness (SSA), che ha visto l’Aeronautica Militare partecipare per la settima edizione consecutiva. All’attività hanno partecipato 29 nazioni Alleate e Partner, organizzati in vari Regional Space Operations Centre (RSpOC), con il NATO Space Operations Centre (SpOC), alla sua prima partecipazione. Nello specifico è stato gestito un complesso scenario esercitativo simulato in ambiente spaziale in tema di space safety e security, caratterizzato da eventi critici, tra cui lanci, collisioni in orbita, frammentazioni, rientri in atmosfera, manovre orbitali, avvicinamenti tra satelliti ed altre minacce spaziali. L’Italia ha fatto parte della cellula euro-mediterranea insieme con Grecia, Israele e Spagna. La Forza Armata ha assicurato la sua partecipazione con personale del Centro Space Situational Awareness (CSSA) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), tra cui i neo-qualificati operatori space guardian, che hanno ricoperto posizioni utili a simulare le dinamiche presenti nell’ambiente spaziale e testare le successive interazioni con le altre entità nazionali. Durante l’esercitazione, inoltre, l’Aeronautica Militare ha partecipato anche alla Multinational Space Coordination Cell (MSCC), responsabile del coordinamento e della pianificazione delle attività tra i RSpOC. La delegazione italiana è stata inoltre completata da un Ufficiale del Comando Operazioni Spaziali (COS) del COVI, in qualità di osservatore per gli aspetti operativi interforze, e da un Ingegnere della ditta Leonardo Spa, per il supporto tecnico del software ISOC, sviluppato in collaborazione con il Gruppo Ingegneria per l’Aero-Spazio (GIAS) del Reparto Sperimentale di Volo (RSV) di Pratica di Mare. La cooperazione in ambito Global Sentinel mira a consolidare la capacità di sicurezza spaziale condivisa e a rafforzare l’interoperabilità tra Paesi Alleati e Partner nel settore della SSA, fattore chiave per il successo delle operazioni congiunte e combinate. L’esercitazione ha rappresentato per l’Aeronautica Militare un’opportunità straordinaria per accrescere le proprie competenze e rafforzare il proprio ruolo nell’ambito della SSA sul piano internazionale, ma anche un’opportunità di ampliare le interazioni con la comunità spaziale, con un proficuo ritorno per l’Italia in termini di esperienza e futuri sviluppi capacitivi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: NUOVO SOTTOCAPO DI S.M.A. – Martedì 3 giugno si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne tra il Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande ed il Generale di Divisione Aerea Giovanni Balestri, sul Piazzale “Italo Balbo” di Palazzo Aeronautica, nella suggestiva cornice dei “Tre Archi”, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. Alla cerimonia ha assistito una nutrita rappresentanza di personale militare e civile, oltre ai numerosi ospiti invitati per l’occasione. Il Generale Colagrande ha iniziato il suo discorso esprimendo un “saluto commosso ed un grazie sincero al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica ed a tutti i convenuti”. Il Generale ha poi proseguito con alcune riflessioni sul suo incarico allo “SMA, dove ho trascorso gli ultimi tre anni, nell’incarico più difficile e sfidante […] e dove ho speso tutte le mie energie ed il mio entusiasmo nel creare un ambiente di lavoro collaborativo e sereno, teso a valorizzare le persone, dove ciascuno potesse manifestare liberamente le proprie idee, senza essere degli yes man, ma anzi svolgendo il ruolo di propositori e di esercitare pienamente il proprio pensiero critico […] Questa dovrebbe essere, a mio parere, la stella polare per chi guida un ente come lo Stato Maggiore, da dove devono venire idee, innovazione e pensiero strategico”. Nell’assumere il prestigioso incarico, il Generale Balestri ha espresso la propria gratitudine per la fiducia accordata, impegnandosi a mettere “a frutto l’esperienza e le competenze acquisite nei precedenti incarichi, soprattutto quelli in ambito interforze”. “E’ mio intendimento consolidare i rapporti con le altre Forze Armate, nell’interesse della Difesa” ha proseguito il Generale. “Lo spirito interforze è l’unico fattore di moltiplicazione delle singole capacità dello strumento militare in operazioni multidominio. […] In questi ultimi anni la Forza Armata è stata oggetto di una straordinaria evoluzione […] dimostrando capacità organizzative, logistiche e di comando e controllo […] La sfida futura sarà quella di consolidare tali capacità programmando gli investimenti e aumentando l’efficienza complessiva”. Il Capo di Stato Maggiore, Generale Conserva, ha ringraziato il Generale Colagrande per la preziosa opera svolta e per la collaborazione sempre attiva e proficua, formulando poi i migliori auguri ed esprimendo la piena fiducia al Generale Balestri per il nuovo, prestigioso ed oneroso compito che lo attende (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC PARTECIPA ALLA CEROMONIA PER IL 211° ANNUALE DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – L’Enac informa: “Ieri, 5 giugno, in occasione del 211° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Enac ha partecipato alla cerimonia ufficiale che si è tenuta a Roma, all’interno del parco di Villa Borghese. Le celebrazioni hanno visto la presenza del Presidente del Senato, Sen. Ignazio La Russa, del Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale On. Antonio Tajani, del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, del Comandante Generale dell’Arma, Gen. C.A. Salvatore Luongo e di una nutrita partecipazione di altre Autorità civili e militari”. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “In occasione di questo anniversario, rinnovo a nome di tutto l’Ente un particolare sentimento di gratitudine all’Arma dei Carabinieri per la cruciale missione che svolge al servizio del nostro Paese. La proficua sinergia che lega l’Arma a Enac, a presidio della sicurezza, è una garanzia della quale siamo onorati e orgogliosi”. In rappresentanza dell’Ente ha preso parte alla cerimonia il Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione, Dott. Ascenzo Forte.

ITA AIRWAYS: RIPRESA VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “Lufthansa Group prevede di riprendere gradualmente le operazioni verso Tel Aviv a partire dal 23 giugno. Le singole compagnie aeree riavvieranno le operazioni in diversi momenti. ITA Airways sta pianificando di iniziare in una fase successiva e prolungherà la sospensione dei voli per Tel Aviv fino al 31 luglio. I passeggeri interessati possono ottenere la riprenotazione del loro volo in una data successiva o il rimborso. Continueremo a monitorare la situazione nella regione e informeremo i nostri passeggeri su qualsiasi ulteriore sviluppo. Ci rammarichiamo per i disagi dei nostri ospiti e continuiamo a monitorare costantemente la situazione. La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione Info Voli del nostro sito web prima di recarvi in aeroporto”.

SWISS PREVEDE DI RIPRENDERE I VOLI PER TEL AVIV DAL 23 GIUGNO – SWISS informa: “A seguito di un’analisi approfondita della situazione in Medio Oriente, SWISS prevede di riprendere i voli da e per Tel Aviv a partire dal 23 giugno. Da questa data, SWISS opererà nuovamente voli giornalieri da Zurigo alla metropoli israeliana. Come previsto dal programma di voli estivi, SWISS riprenderà i voli stagionali per Beirut due volte a settimana dal 10 giugno a metà settembre. SWISS collega Zurigo alla capitale libanese con un aereo a corto raggio. I voli verso entrambe le destinazioni sono previsti senza scalo notturno per gli equipaggi. La decisione di riprendere i voli verso queste due destinazioni in Medio Oriente si basa su un’analisi completa della sicurezza ed è stata presa in consultazione con le autorità competenti. Per motivi operativi, le singole compagnie aeree di Lufthansa Group stanno riprendendo gradualmente i loro servizi. Questo vale per i voli operati da SWISS, Lufthansa Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings e ITA Airways. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione a terra. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio è la nostra massima priorità”.

LA CESSNA SKYCOURIER COMBI CONFIGURATION RICEVE LA CERTIFICAZIONE DALLA NATIONAL CIVIL AVIATION AGENCY DEL BRASILE – Textron Aviation informa: “Il Cessna SkyCourier Combi configuration kit ha recentemente ottenuto la certificazione dalla National Civil Aviation Agency of Brazil (ANAC) ed è entrato a far parte della flotta della Brazilian charter company Cleiton Táxi Aéreo (CTA). Questa è la prima consegna dello SkyCourier in Sud America. Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. CTA ha recentemente ricevuto una passenger variant del twin-engine, large-utility turboprop, dotata di conversion kits che consentono di configurare lo standard 19-passenger interior in un 9-passenger and cargo Combi, oppure in una full freighter configuration. Il velivolo è inoltre dotato dell’optional gravel kit, che gli consente di atterrare su piste non asfaltate e di raggiungere località più remote. L’ordine di CTA include due Cessna SkyCourier con la stessa configurazione, la cui consegna è prevista per il 2026”. “Il Cessna SkyCourier è un velivolo eccellente per supportare missioni e servizi regionali in tutto il Sud America”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Non vediamo l’ora di vedere l’impatto che questo turboprop versatile e performante avrà sulle operazioni di CTA”. “Fondata da Cleiton Sérgio de Sousa, Cleiton Táxi Aéreo è diventata cliente di Textron Aviation con l’acquisto del Cessna 210 Centurion nel 1995, per iniziare le operazioni charter nella regione amazzonica. Da allora, la compagnia ha operato una flotta che spazia dal Cessna Caravan al Beechcraft King Air. Ogni velivolo è impiegato in una varietà di special missions and charter operations in tutta la regione. Il Cessna SkyCourier ha recentemente festeggiato il quinto anniversario del primo volo del prototipo nel 2020. Dalla sua entrata in servizio nel 2022, l’aereo si è dimostrato un prezioso strumento di lavoro sia per le operazioni cargo che per quelle passeggeri, con recenti traguardi tra cui la prima consegna in Canada e il primo ordine dalle Isole Marshall, tra gli altri”, conclude Textron Aviation.

AIR CANADA INAUGURA I VOLI PER PORTO – Air Canada informa: “Il volo inaugurale di Air Canada da Montreal è partito la sera del 4 giugno ed è arrivato la mattina dopo a Porto, in Portogallo”. “Siamo lieti di tornare a Porto, inaugurando la nostra nuova rotta europea per quest’estate e la seconda destinazione in Portogallo”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer and President, Cargo. “Progettiamo rotte come questa per attrarre i nostri clienti lungo tutta la nostra rete nordamericana, con comode opzioni di viaggio presso il nostro hub di Montreal. Città patrimonio dell’umanità e porta d’accesso alla regione settentrionale del Portogallo, Porto offre una vasta gamma di storia, cultura, avventure all’aria aperta ed esperienze gastronomiche. Che i clienti siano in visita ad amici, parenti o stiano esplorando l’Europa meridionale, non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai nostri clienti a bordo dei nostri voli per il Portogallo”. “Porto è la seconda destinazione di Air Canada in Portogallo, che si aggiunge ai voli esistenti da Montreal e Toronto per Lisbona. Tra le altre nuove rotte europee celebrate quest’estate figurano il lancio della rotta verso Napoli a maggio e il ritorno della rotta Ottawa-London LHR ad aprile. Questa settimana Air Canada inaugurerà anche la rotta Toronto-Praga e, a fine giugno, la rotta Montreal-Edimburgo. I voli per Porto saranno operati con l’Airbus 330-300 di Air Canada. I clienti possono scegliere tra tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, che offre ai passeggeri comfort e praticità superiori in una cabina esclusiva, con ampie poltrone completamente reclinabili, servizio personalizzato, cucina raffinata, franchigia bagaglio extra e accesso ai servizi aeroportuali prioritari”, conclude Air Canada.

BUDDHA AIR NOMINA DISTAL GSA ITALIA COME PASSENGER SALES AGENT PER IL MERCATO ITALIANO – Distal GSA Italia informa: “Buddha Air, la principale compagnia aerea privata del Nepal, annuncia la nomina di Distal GSA Italia come Passenger Sales Agent (PSA) ufficiale per il mercato italiano. Fondata nel 1996 e operativa dal 1997, Buddha Air è riconosciuta per l’elevato standard di sicurezza, affidabilità operativa e qualità del servizio. Con sede a Lalitpur, la compagnia serve 13 destinazioni domestiche in Nepal, tra cui Kathmandu, Pokhara, Bharatpur, Bhairahawa, Biratnagar, Janakpur, Nepalgunj, Dhangadhi, Bhadrapur, Rajbiraj, Simara, Surkhet e Tumlingtar. A livello internazionale, opera voli diretti tra Kathmandu e Varanasi, in India, con tre frequenze settimanali. La compagnia è inoltre rinomata per i suoi celebri “mountain flights” panoramici, che offrono ai passeggeri viste mozzafiato sull’Himalaya, inclusa la possibilità di ammirare il Monte Everest. La scelta di Distal GSA Italia rappresenta un passo strategico per consolidare la presenza di Buddha Air in Europa e rafforzare i flussi turistici verso il Nepal, una destinazione in crescita tra gli amanti dell’avventura, del trekking e dei viaggi spirituali”. “Siamo orgogliosi di rappresentare Buddha Air in Italia, una compagnia che incarna l’ospitalità e la cultura nepalese con grande professionalità. Il nostro obiettivo è supportare la distribuzione commerciale, promuovere le rotte e offrire assistenza agli operatori del trade per sviluppare nuove opportunità di business verso una delle destinazioni più affascinanti dell’Asia”, dichiara Claudio Novembrini, Sales Manager di Distal GSA Italia.

NORWEGIAN GROUP: 2,5 MILIONI DI PASSEGGERI A MAGGIO 2025 – A maggio, Norwegian ha registrato 2.178.172 passeggeri, mentre Widerøe 349.345, portando il totale del gruppo a 2.527.517. Il load factor di Norwegian è aumentato di 1,5 punti percentuali a maggio rispetto allo scorso anno. “Siamo lieti di vedere maggio arrivare con buoni dati sul traffico, tra cui un aumento del load factor e del numero di passeggeri rispetto allo scorso anno. Sono anche soddisfatto di un altro mese di eccellenti prestazioni in termini di puntualità e regolarità. Anche Widerøe ha registrato ottime prestazioni a maggio”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian (ASK) a maggio è in aumento del 3% rispetto allo scorso anno, il traffico (RPK) di Norwegian è in aumento del 5%. Il load factor è stato pari all’83,6%, in aumento di 1,5 punti percentuali. Norwegian ha operato una media di 86 aeromobili a maggio. La capacità di Widerøe (ASK) a maggio è in aumento dell’8% rispetto allo scorso anno, mentre il load factor è stato pari al 68,6%, in calo di 0,8 punti percentuali. La puntualità di Norwegian e Widerøe, definita come la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata rispettivamente dell’88,4% e del 92,9%. La regolarità, misurata dalla quota di scheduled flights effettuati, è stata del 99,7% per Norwegian e del 97,8% per Widerøe. Giugno segna l’inizio dell’alta stagione per Norwegian, che porta con sé un significativo aumento della capacità rispetto ai mesi precedenti. “Norwegian è ben preparata per un’ottima estate per i nostri clienti, offrendo voli verso oltre 120 destinazioni in tutta Europa e oltre. Il trend delle prenotazioni per i mesi estivi rimane forte, con circa 300.000 posti venduti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, ha dichiarato Geir Karlsen. A maggio, Norwegian Reward ha vinto quattro premi ai Freddie Awards di Chicago, riconosciuti a livello internazionale, tra cui la categoria “Program of the year” for Europe and Africa.

IBERIA GROUP HA TRASPORTATO OLTRE 1.000 ORGANI PER TRAPIANTI – Iberia informa: “Questa Organ Donor Week in Spagna onora coloro che hanno ricevuto una seconda possibilità grazie alla generosità dei donatori e all’impegno coordinato di professionisti e organizzazioni. Da oltre 10 anni Iberia Group dedica le sue attività a questa catena di solidarietà, consentendo il trasporto rapido e sicuro di organi per trapianti su voli commerciali. Iberia ha iniziato a collaborare con la National Transplant Organization (ONT) nel 2013 e da allora ha facilitato il trasporto di organi per trapianti. La compagnia aerea mette generosamente a disposizione dell’ONT il 100% dei suoi voli per garantire che gli organi raggiungano le loro destinazioni il più rapidamente possibile e salvare vite umane. Da allora, Iberia Group ha trasportato oltre 1.000 organi sui suoi aerei. La maggior parte di questi sono fegati e reni, che hanno tempi di ischemia più lunghi, ovvero il periodo di tempo in cui possono rimanere vitali dall’estrazione all’impianto”. “Il trasporto aereo è particolarmente importante per i trapianti incrociati, in cui due o più coppie donatore-ricevente non sono compatibili tra loro, ma lo sono con il ricevente di un’altra coppia. In questo modo, viene effettuata una corrispondenza tra diverse coppie donatore-ricevente per trovare un organo compatibile per ciascun ricevente. Il processo richiede un coordinamento preciso tra le équipe mediche e offre un’opportunità unica per massimizzare la disponibilità di organi per i pazienti che ne hanno bisogno. Quando l’ONT deve trasportare un organo per via aerea, le operazioni di Iberia vengono messe a disposizione. Il duty manager (la persona responsabile della supervisione operativa di ogni volo, passeggero e membro dell’equipaggio in decollo o atterraggio durante quelle 24 ore) avvisa l’equipaggio che trasporta l’organo e il volo è sottoposto a un monitoraggio speciale per garantire un coordinamento perfetto. Una volta ricevuto l’organo a bordo, l’equipaggio custodisce la cella frigorifera fino alla consegna, presso la porta dell’aereo, a un rappresentante dell’ONT, che poi prosegue il viaggio verso l’ospedale per la procedura di trapianto”, conclude Iberia.

AIR FRANCE-KLM GORUP: DECISIONI CHIAVE DELLO SHAREHOLDERS MEETING – Air France-KLM Group informa: “L’Assemblea Generale Annuale degli azionisti di Air France-KLM si è tenuta mercoledì 4 giugno 2025 alle 14:30. Durante questa Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti, alla quale erano presenti o rappresentati oltre 6.527 azionisti, sono state approvate tutte le proposte di deliberazione. Oltre ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e a destinarne il risultato netto, l’Assemblea degli Azionisti ha adottato diverse delibere riguardo le riconferme e le nomine nel Board. Sono stati inoltre approvati un nuovo accordo di joint venture tra Air France-KLM, Air France, KLM e China Eastern Airlines; la cooperazione commerciale tra Air France-KLM, Delta Air Lines Inc. e Virgin Atlantic Airways Ltd. E’ stata approvata l’informazioni sulla remunerazione del 2024 di ciascuno dei dirigenti aziendali e l’autorizzazione conferita al Board of Directors, con facoltà di subdelega, per l’attuazione dello share buyback program nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti nella relativa delibera. Tutte le deleghe finanziarie sono state approvate. I risultati dettagliati delle votazioni e tutta la documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti sono disponibili sul sito web di Air France-KLM: https://www.airfranceklm.com/en/finance/shareholders/shareholders-meeting“.

F-35: LA MISSION INTEGRATION E’ FONDAMENTALE PER MANTENERE LA SUPERIORITA’ AEREA – F-35 informa: “L’F-35 offre un’interoperabilità senza pari e consente un rapido coordinamento. L’F-35 è un ottimo esempio di come la mission integration possa passare dalla concezione all’esecuzione. La mission integration si riferisce alla capacità di raccogliere, elaborare e condividere informazioni critiche in tempo reale, consentendo al personale di prendere decisioni più consapevoli e di rispondere più rapidamente alle mutevoli condizioni. Le tecnologie avanzate dell’F-35 gli consentono di raccogliere, elaborare e condividere informazioni critiche in tempo reale, consentendogli di contrastare minacce sempre più complesse. Le avanzate sensor fusion technologies dell’F-35 creano un’immagine unica e integrata del battlespace, consentendo ai piloti di accedere a informazioni critiche e prendere decisioni più consapevoli in tempo reale. Combinando queste tecnologie con le sue altre capacità, l’F-35 consente di raggiungere e mantenere la superiorità aerea”.

L’IAM UNION PLAUDE AL CONTINUO SUPPORTO DEGLI F-35 AND F135 ENGINE PROGRAMS – Brian Bryant, International President dell’IAM Union (International Association of Machinists and Aerospace Workers), che conta 600.000 iscritti, ha rilasciato una dichiarazione riguardo il proseguimento dei finanziamenti per gli F-35 Lightning II and F135 engine programs nel bilancio della difesa per il FY2026. “L’IAM ringrazia profondamente i 125 membri del Congresso che si sono fatti avanti per dimostrare il loro forte e unito sostegno agli F-35 and F135 engine programs”, ha dichiarato l’IAM International President Bryant. “Il programma F-35 non è solo essenziale per le nostre forze armate, ma sostiene anche oltre 225.000 posti di lavoro ben retribuiti presso oltre 1.800 fornitori in tutto il paese. Questi lavoratori qualificati sono la spina dorsale della base industriale della difesa americana. Questi posti di lavoro sono fondamentali per migliaia di famiglie del sindacato IAM che dipendono da questo programma, con un impatto su importanti centri come la produzione dell’F-35 a Fort Worth, la produzione di motori in Connecticut e innumerevoli comunità di fornitori, dalla Florida alla California. Il continuo investimento nell’F135 Engine Core Upgrade è particolarmente cruciale. Modernizzare questo motore garantisce la tecnologia più sicura e avanzata, riducendo al contempo i costi a lungo termine e sostenendo posti di lavoro critici nelle comunità di tutto il paese”.

DELTA: SECONDO VOLO TRA NEW YORK JFK E TEL AVIV PER L’INVERNO – Delta informa: “Delta opererà una seconda frequenza giornaliera tra New York-JFK e Tel Aviv dal 30 novembre 2025, fino al 19 gennaio 2026, per sostenere l’aumento della domanda durante la stagione dei viaggi invernali. La rotta sarà operata da un Airbus A330-900neo all’avanguardia di Delta, offrendo quattro esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main. Delta ha ripreso il servizio verso TLV il 20 maggio, a seguito di un’ampia valutazione del rischio di sicurezza da parte della compagnia aerea. Delta monitora continuamente l’ambiente di sicurezza in evoluzione e valuta le operazioni in base alle indicazioni sulla sicurezza e ai rapporti di intelligence. Eventuali ulteriori aggiornamenti alle operazioni saranno condivisi su Delta News Hub. Anche i posti sulle global partner airlines di Delta rimangono prenotabili quando disponibili”.

DELTA: PIU’ VOLI PER I PIU’ IMPORTANTI PRO FOOTBALL MATCH – Delta informa: “Delta sta preparandosi per il Pro Football questo autunno con nuovi voli e un aumento del servizio verso alcuni dei più grandi e attesi Pro Football matchups della stagione 2025”. “Dal calcio d’inizio alla finale, stiamo rendendo più facile che mai entrare in azione, con nuove rotte senza sosta e capacità extra per i giochi in città come Berlin, Detroit, Kansas City, Philadelphia e altre”, afferma Amy Martin – Vice President North America Network Planning. “Sappiamo che i nostri clienti adorano i loro team, quindi abbiamo creato questi voli per renderli più veloci e più facili”. “I voli saranno operati come Delta and Delta Connection flights, tutti dotati di Delta First, Delta Comfort e Delta Main, insieme alla Delta Sync seatback experience. Delta supporta diverse squadre della NFL ed è Official Airline of the Seattle Seahawks, Atlanta Falcons, Detroit Lions and Minnesota Vikings. Inoltre, Delta sta dando ai fan di Atlanta l’esperienza unica di dirigersi a Berlino, Germania, direttamente da Hartsfield Jackson Atlanta International per tifare per gli Atlanta Falcons contro Indianapolis, il 9 novembre. Delta aggiunge due voli non-stop il 5 e 6 novembre, con due opzioni di ritorno ad Atlanta in partenza il 10 e 11 novembre. Questi voli speciali rappresentano la prima volta che Atlanta è collegata alla capitale tedesca. Il servizio sarà operato con un un Boeing 767 e un Airbus A330-300. Entrambi gli aeromobili sono dotati di Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main, insieme alla Delta Sync seatback experience”, conclude Delta

DELTA RICONOSCIUTA PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO DA POINTS OF LIGHT – Delta informa: “Delta Air Lines è stata nuovamente nominata “The Civic 50” da Points of Light, segnando l’ottavo anno consecutivo in cui ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come una delle 50 aziende più attente alla comunità negli Stati Uniti. Delta è inoltre orgogliosa di essere stata nominata “Industrials Sector Leader” per il terzo anno consecutivo, unica compagnia aerea commerciale presente nella lista. Delta ha ottenuto punteggi particolarmente elevati nella categoria “Integrazione”, dimostrando che il coinvolgimento della comunità è parte integrante di tutte le attività dell’azienda, dalle persone e dalla cultura aziendale alle partnership esterne e alla strategia aziendale a lungo termine”. “Delta Air Lines è onorata di essere stata riconosciuta da Points of Light come una delle 50 aziende più attente alla comunità negli Stati Uniti per l’ottavo anno consecutivo e di essere l’unica compagnia aerea a ricevere questo riconoscimento”, ha dichiarato Tad Hutcheson, Managing Director of Community Engagement at Delta. “Per 100 anni, ci siamo impegnati a creare un impatto significativo sulle comunità in cui viviamo, lavoriamo e operiamo. Che si tratti di dare potere ai giovani attraverso l’istruzione, di donare sangue salvavita o di impegnarci per un futuro più sostenibile, le nostre persone sono unite da una cultura orientata allo scopo che crede nel connettere le persone al loro potenziale in tutto il mondo”.

PROSEGUE LA PARTNERSHIP TRA DELTA E KABOOM! – Delta informa: “Il mese scorso, oltre 130 volontari di Delta Air Lines, BCD Travel, Embarcadero Apartments, The City of College Park, Favor House e Kaboom! si sono riuniti per costruire il Delta 43rd playground. Questo è il decimo parco giochi che Delta ha costruito nell’area di Atlanta dall’inizio della partnership nel 2013. Il nuovo Playspace, situato in Embarcadero Apartments di College Park, in Georgia, offre un luogo sicuro e accessibile per essere fisicamente attivi, imparare e crescere per circa 400 bambini che vivono nel complesso di appartamenti ed è accessibile al pubblico per divertirsi. Delta è orgogliosa di supportare Kaboom!, nel suo obiettivo di porre fine alla disuguaglianza di gioco, unendosi con le comunità per costruire spazi di gioco progettati per bambini. Nell’ambito della partnership, che ha raggiunto il suo decennale nel 2023, i volontari Delta hanno contribuito a costruire 43 Kaboom! playgrounds in tutto il paese”.

JETBLUE LANCIA IL SERVIZIO DA BOSTON A CHERRY CAPITAL AIRPORT IN TRAVERSE CITY, MICHIGAN – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato l’inizio del suo servizio stagionale estivo tra Boston Logan International Airport (BOS) e Cherry Capital Airport (TVC), Traverse City, Michigan. Operativo il giovedì, il sabato e la domenica fino al 25 ottobre, il nuovo servizio collega il New England con una delle principali destinazioni estive degli Stati Uniti. La nuova rotta offre inoltre ai viaggiatori del Michigan settentrionale l’accesso all’ampia rete di JetBlue da Boston, dove la compagnia aerea serve più destinazioni di qualsiasi altro vettore”. “Traverse City potrebbe essere uno dei segreti estivi meglio custoditi e JetBlue è entusiasta di renderlo più accessibile ai viaggiatori”, ha dichiarato David Jehn, vice president network plan and airline partnerships at JetBlue. “Questa nuova rotta riflette il nostro impegno nel collegare più persone a destinazioni uniche e poco servite. Aggiungendo Traverse City alla nostra mappa, non solo apriamo le porte ai residenti del New England per scoprire le bellezze naturali del Michigan settentrionale, ma offriamo anche ai residenti un accesso più facile a Boston e alla rete più ampia di JetBlue”.