News Brevi – 07.06.2025

AIRBUS H140: PROGETTATO PER LE MISSIONI HEMS – Airbus informa: “L’H135 è riconosciuto come global leader for helicopter emergency medical services (HEMS). Con questo mercato come obiettivo chiave per l’H140, la raccolta di feedback e spunti da parte di operatori esperti costituisce il punto di riferimento per la progettazione e l’integrazione di molte delle nuove funzionalità dell’elicottero. Circa 3.000 elicotteri svolgono operazioni HEMS in tutto il mondo, oltre la metà dei quali sono progettati e costruiti da Airbus. In qualità di leader di mercato, è ovvio che l’H135 sia già un’opzione eccellente per le missioni mediche. Tuttavia, quando ha concepito un nuovo elicottero orientato al segmento medico, l’azienda ha voluto andare ancora oltre. L’obiettivo dell’H140 è creare una cabina moderna, completamente modulare e versatile, che possa essere perfettamente personalizzata per le operazioni EMS e per l’equipaggio, che dedica il proprio tempo a salvare vite umane”. “Abbiamo collaborato con alcuni dei più grandi operatori EMS al mondo”, afferma Stefan Bestle, H140 Marketing Product Manager and Airbus Key Segment Manager for HEMS missions. Bestle ha collaborato a stretto contatto e a lungo con diversi operatori sanitari per garantire che il loro feedback fosse fondamentale nello sviluppo dell’H140. “L’H140 riflette esattamente le esigenze del cliente”, spiega Bestle. “Abbiamo condotto workshop, riunioni e colloqui molto specifici. Volevano che la cabina fosse più grande e che, ove possibile, migliorasse le prestazioni dell’elicottero. Una cabina più grande presenta anche alcuni svantaggi. C’è più downwash, serve più spazio per atterrare. I nostri clienti desiderano anche che l’elicottero fosse compatto. Riteniamo di aver raggiunto l’equilibrio perfetto, offrendo una cabina lunga, larga e alta, ma garantendo efficienza e agilità”. Dopo aver raggiunto le dimensioni perfette della cabina, la priorità successiva era innovare la medical cabin, creando uno spazio di lavoro più ergonomico per consentire all’equipaggio di svolgere il proprio lavoro. La cabina, dotata di HEMS floor, offrirà agli operatori flessibilità e modularità. “Insieme ai clienti, volevamo facilitare il carico dei pazienti dalla parte posteriore dell’elicottero”, afferma Bestle. “Che si tratti di caricare pazienti con CPR devices, roll-in stretchers o con specifici stretcher bridges per il trasporto di dispositivi medici in posizione verticale, si è presentata l’opportunità di migliorare l’accesso per tutti i tipi di pazienti. La posizione del tail boom è stata rialzata, riducendo la necessità per l’equipaggio di abbassarsi, lo stabilizzatore orizzontale è stato rimosso, eliminando un ostacolo durante il carico posteriore. L’intera apertura del portellone posteriore è più ampia. L’H140 sarà inoltre dotato di sistemi di illuminazione HEMS specifici, esterni, in cabina e per il carico”, prosegue Bestle. Oltre alle configurazioni HEMS dell’H140, è in fase di sviluppo un fixed provision concept, che mira ad aumentare sia l’efficienza dell’elicottero che la sua operatività. “Stiamo considerando in modo olistico l’intero velivolo equipaggiato, non solo la parte Airbus Helicopters”, afferma Bestle. “Stiamo valutando l’EMS equipment, che di solito viene installato in un secondo momento. Offrendo soluzioni specifiche e modulari per mechanical and electrical HEMS provisions and lighting solutions, oltre a un dedicated HEMS floor, ridurremo il peso complessivo. Inoltre, offrendo una soluzione chiavi in mano, stiamo cercando di ridurre i tempi necessari per ulteriori installazioni di massa. L’obiettivo è che tutto venga installato presso le nostre strutture, in modo che il cliente riceva un elicottero completamente equipaggiato per l’EMS”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI PER TEL AVIV – ITA Airways informa: “Lufthansa Group prevede di riprendere gradualmente le operazioni verso Tel Aviv a partire dal 23 giugno. Le singole compagnie aeree riavvieranno le operazioni in diversi momenti. ITA Airways sta pianificando di iniziare in una fase successiva e prolungherà la sospensione dei voli per Tel Aviv fino al 6 luglio. I passeggeri interessati possono ottenere la riprenotazione del loro volo in una data successiva o il rimborso. Continueremo a monitorare la situazione nella regione e informeremo i nostri passeggeri su qualsiasi ulteriore sviluppo. Ci rammarichiamo per i disagi dei nostri ospiti e continuiamo a monitorare costantemente la situazione. La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione Info Voli del nostro sito web prima di recarvi in aeroporto”.

AIR CANADA INAUGURA I VOLI PER PRAGA – Il nuovo volo internazionale di Air Canada da Toronto è decollato ieri sera ed è arrivato a Praga, nella Repubblica Ceca. “Siamo entusiasti di tornare a Praga, la nostra nuova destinazione europea ora aggiunta alla nostra rete globale”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer and President, Cargo. “I nostri voli collegano due Paesi, facilitando viaggi, turismo e scambi commerciali. Progettiamo rotte come questa per attrarre i nostri clienti lungo tutta la nostra rete nordamericana, con comode opzioni di viaggio presso il nostro hub di Toronto. Che si tratti di visitare familiari e amici a Praga, esplorandone la celebre architettura, la storia bohémien e la ricca cultura, o di clienti provenienti dall’Europa centrale che visitano ed esplorano il Canada da una costa all’altra, i nostri voli rendono più facile che mai scoprire tutto ciò che i nostri due Paesi hanno da offrire”. “Praga è l’ultima nuova rotta europea lanciata da Air Canada quest’estate. La compagnia aerea ha inaugurato la rotta Montréal-Porto all’inizio di questa settimana, ha celebrato il lancio della rotta verso Napoli a maggio (leggi anche qui) e ha segnato il ritorno della rotta Ottawa-London LHR ad aprile. A fine giugno Air Canada inaugurerà la rotta Montréal-Edimburgo. I voli per Praga saranno operati con aeromobili Airbus 330-300 di Air Canada. I clienti possono scegliere tra tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Air Canada Signature Class, che offre ai passeggeri comfort e praticità superiori in una cabina esclusiva, con ampie poltrone completamente reclinabili, servizio personalizzato, cucina raffinata, franchigia bagaglio extra e accesso ai servizi aeroportuali prioritari”, conclude Air Canada.

HELLOFLY: AL VIA I VOLI DA PERUGIA PER LAMPEDUSA E PANTELLERIA – HelloFly informa: “HelloFly, compagnia maltese che collabora con i principali vettori europei, inaugurerà nella mattinata di sabato 7 giugno la stagione estiva con l’avvio dei nuovi collegamenti tra Perugia e Pantelleria e la ripresa dei voli tra il capoluogo umbro e Lampedusa. Entrambe le rotte saranno operate in collaborazione con Aeroitalia. I collegamenti saranno attivi fino al 27 settembre, con frequenza settimanale programmata ogni sabato e orari studiati per garantire la massima comodità ai viaggiatori. Lampedusa, isola simbolo del Mar Mediterraneo, è rinomata per le sue spiagge caraibiche, le acque cristalline e l’autenticità del suo borgo marinaro. Pantelleria, perla nera di origine vulcanica, affascina con i suoi paesaggi selvaggi, i dammusi in pietra lavica, le terme naturali e i celebri capperi, patrimonio agroalimentare italiano. La collaborazione tra HelloFly e l’aeroporto di Perugia si rafforza ulteriormente, grazie a un impegno condiviso per migliorare l’accessibilità delle principali destinazioni turistiche”. Teodosio Longo, Presidente di HelloFly, sottolinea il valore di questa operazione: “Garantire un collegamento diretto tra Perugia, Pantelleria e Lampedusa è frutto di un lavoro sinergico tra tutti gli attori coinvolti, che hanno collaborato con determinazione per trasformare questa opportunità in realtà. Oltre 4.000 passeggeri hanno già scelto di volare con HelloFly quest’anno, confermando la validità della nostra strategia. Collegare territori e persone è la nostra priorità, e siamo entusiasti di poter contribuire a una mobilità sempre più efficiente”. Umberto Solimeno, Direttore Generale dell’Aeroporto dell’Umbria, ha commentato: “Siamo felici di accogliere l’avvio dei nuovi voli su Pantelleria e la riconferma dei collegamenti da/per Lampedusa. Ringraziamo HelloFly per la continuità e la fiducia riposta nel nostro aeroporto, e per l’impegno costante nell’operare rotte che arricchiscono l’offerta estiva del nostro scalo”. “Grazie a queste nuove operazioni firmate HelloFly, l’estate 2025 offrirà ai viaggiatori nuove possibilità per raggiungere alcune delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo con voli diretti e soluzioni di viaggio ottimali”, conclude HelloFly.

ILLICAFFE’ DIVENTA OFFICIAL COFFEE PARTNER DI IBERIA – Illycaffè, leader nel caffè di alta qualità sostenibile nel mondo, e Iberia, compagnia aerea di bandiera spagnola, annunciano una nuova partnership che porta l’eccellenza del caffè italiano a bordo di uno dei nomi più prestigiosi dell’aviazione mondiale. “A partire dal mese di giugno 2025, illy diventa il caffè ufficiale di Iberia, servito nelle eleganti VIP lounge della compagnia aerea e a bordo dei suoi voli a lungo raggio. L’accordo va ben oltre una semplice alleanza commerciale, poiché rappresenta l’incontro di due brand che condividono una visione comune: offrire esperienze autentiche, memorabili e di alta qualità. Iberia, con la sua tradizione nel connettere persone e culture, e illycaffè, con oltre 90 anni di perfezionamento della cultura del caffè, si uniscono per offrire ai viaggiatori un momento di piacere tutto italiano durante i loro viaggi. Nelle VIP lounge Iberia, i passeggeri potranno godere di un’esperienza di caffè di alto livello, grazie all’inconfondibile blend illy 100% Arabica, realizzato tramite la selezione dei migliori chicchi al mondo. Ogni tazza racchiude decenni di ricerca, perfezionamento del gusto e impegno per la sostenibilità, trasformando una pausa caffè in un rituale sofisticato che anticipa un viaggio speciale. A bordo dei voli a lungo raggio, invece, illy sarà presente in tutte le classi, portando il suo blend unico a migliaia di metri d’altitudine”, afferma il comunicato. “La partnership con Iberia rappresenta per noi un traguardo importante, poiché offre ai milioni di viaggiatori che ogni anno scelgono questa compagnia aerea di gustare un caffè sostenibile e di qualità superiore”, ha dichiarato Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè. “Con più di 90 anni di storia, illycaffè è un simbolo della cultura italiana del caffè e, attraverso questa collaborazione, speriamo di condividere la nostra passione con un pubblico sempre più ampio. Essere presenti sui voli a lungo raggio e nelle prestigiose lounge di Iberia rappresenta un’opportunità straordinaria per elevare l’esperienza del caffè a 30.000 piedi e in ambienti di viaggio raffinati”.

BRUSSELS AIRPORT, BRUSSELS AIRLINES, TUI FLY: I RIPETUTI SCIOPERI NAZIONALI COLPISCONO L’AVIAZIONE IN MODO SPROPORZIONATO – Brussels Airlines informa: “Brussels Airport, Brussels Airlines e TUI fly esprimono crescente preoccupazione per le monthly national demonstrations che stanno sistematicamente interrompendo il traffico aereo. Da gennaio ad aprile di quest’anno, le national union actions hanno avuto un impatto sull’aeroporto ogni singolo mese. Di conseguenza, un totale di 180.000 passeggeri sono stati colpiti a Brussels Airport. Queste ripetute azioni, dirette contro le politiche e le misure del governo federale, stanno avendo un impatto sproporzionato su decine di migliaia di passeggeri, sul personale delle compagnie aeree e sul settore dell’aviazione nel suo complesso. Brussels Airport, Brussels Airlines e TUI fly chiedono pertanto ai sindacati di adottare un approccio diverso, che non colpisca nuovamente i passeggeri il 25 giugno. Negli ultimi mesi Brussels Airport e le compagnie aeree hanno già dovuto affrontare le conseguenze di scioperi nazionali in quattro occasioni. I partner aeroportuali rispettano il diritto di sciopero, ma si rammaricano dell’enorme impatto sui passeggeri e sull’intero settore”. “Come aeroporto, cancellare i voli a causa di uno sciopero è una decisione dolorosa che dobbiamo prendere ogni volta con i nostri partner. I nostri passeggeri contano sui loro voli per motivi molto diversi e quest’anno li abbiamo delusi troppe volte a causa di queste azioni. Gli scioperi di quest’anno sono già costati all’economia belga 100 milioni di euro. Ogni sciopero colpisce un’intera catena, dal singolo passeggero alle compagnie aeree, dalle aziende di esportazione al settore dello smistamento merci, dalle agenzie di viaggio agli hotel belgi. Inoltre, queste numerose azioni sindacali nazionali danneggiano la reputazione del nostro aeroporto e del nostro Paese in generale”, afferma Arnaud Feist, CEO, Brussels Airport. “Le manifestazioni nazionali hanno già avuto un impatto finanziario negativo di 8 milioni di euro, nonostante nessuno dei nostri dipendenti sia in sciopero. Negli aeroporti, anche un piccolo numero di scioperanti può interrompere le operazioni e costringere alla chiusura completa, con un impatto grave su passeggeri e compagnie aeree. Lavoriamo quotidianamente per servire i nostri clienti nel miglior modo possibile, ma quando le operazioni sono così pesantemente interrotte, semplicemente non possiamo. Un’altra giornata di sciopero nazionale è prevista a giugno, proprio all’inizio dell’intensa stagione estiva. Considerato il numero elevato di passeggeri in volo quel giorno, stimiamo un ulteriore onere finanziario di 4 milioni di euro. Si tratta di denaro che non possiamo investire in ciò che conta veramente: i nostri passeggeri, i nostri dipendenti e il futuro della nostra compagnia. Inoltre, c’è il rischio che i passeggeri evitino Brussels e si spostino su compagnie aeree che operano da altri aeroporti nei paesi limitrofi. Abbiamo urgente bisogno di soluzioni alternative per proteggere il nostro futuro comune”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines. “Gli scioperi nazionali in corso e il loro impatto su Brussels Airport compromettono il comfort di viaggio dei nostri passeggeri TUI, costretti a dirottare su altri aeroporti se non vogliono perdere giorni di ferie o devono rientrare alla data prevista. Questo spesso prolunga significativamente i tempi di viaggio e richiede trasferimenti aggiuntivi. I numerosi scioperi recenti stanno minando la fiducia nel nostro aeroporto nazionale”, afferma Gunther Hofman, Managing Director, TUI Airline Belgium and the Netherlands. “Brussels Airport, Brussels Airlines e TUI fly chiedono pertanto che l’azione nazionale annunciata a giugno non colpisca nuovamente i passeggeri. Naturalmente, il diritto di sciopero e la libertà di espressione devono essere rispettati. Tuttavia, queste azioni sono sproporzionatamente dannose per i passeggeri, per i numerosi dipendenti che perdono ripetutamente lo stipendio e per l’economia in generale. Esistono altri modi per agire e dialogare, senza bloccare completamente il traffico aereo. L’aeroporto e le compagnie aeree continuano a compiere ogni sforzo per informare correttamente i passeggeri il prima possibile e ridurre al minimo i disagi”, conclude Brussels Airlines.

LA FAA EMETTE IL FINAL ORDER SUL FLIGHT ARRIVAL RATE A NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT – La FAA informa: “Nell’ambito dei progressi in corso a Newark, la FAA conferma voli limitati fino al 2025. Per continuare ad alleviare i ritardi per i viaggiatori, la Federal Aviation Administration ha confermato il limited rate of arrivals and departures presso Newark Liberty International Airport fino al 31 dicembre 2025, a seguito di proficue discussioni con le compagnie aeree e al termine di un periodo di consultazione pubblica. I confirmed reduced rates manterranno la safety e al contempo allevieranno gli eccessivi ritardi dei voli in aeroporto dovuti a problemi di personale ed equipaggiamenti. Il completamento anticipato dei lavori di costruzione della pista di volo, che ha contribuito ai ritardi, contribuirà inoltre a una maggiore efficienza operativa. In collaborazione con le compagnie aeree e l’aeroporto, il limited arrival rate ha già dato i suoi frutti durante le festività del Memorial Day, con viaggi fluidi da e per Newark. L’ordinanza limita gli arrivi e le partenze a 28 all’ora durante i lavori di costruzione dell’aeroporto nei fine settimana dal 1° settembre al 31 dicembre 2025. Nel resto del periodo, gli arrivi e le partenze non dovranno superare 34 all’ora fino al 25 ottobre 2025. L’U.S. Department of Transportation e la FAA continueranno a collaborare con tutte le parti interessate per garantire che l’aeroporto sia un punto di accesso sicuro, efficiente e funzionale per passeggeri e vettori aerei”. “La FAA sta intervenendo per migliorare le operazioni a Newark con diverse iniziative. Aggiunta di tre nuove high-bandwidth telecommunications connections tra gli hub di New York e il Philadelphia TRACON. Ciò garantirà maggiore velocità, affidabilità e ridondanza. Sostituzione delle copper telecommunications connections con una tecnologia in fibra ottica aggiornata, che offre anche maggiore larghezza di banda e velocità. Implementazione di un temporary backup system presso il Philadelphia TRACON che garantirà ridondanza durante il passaggio a una rete in fibra ottica più affidabile. Creazione di uno STARS hub presso Philadelphia TRACON, in modo che la struttura non dipenda dal New York STARS hub. Aumento del personale, il Philadelphia TRACON Area C, che gestisce gli aeromobili in entrata e in uscita da Newark, dispone di 22 controllori e 5 supervisori completamente certificati. Disponiamo di un nutrito gruppo di controllori pronti a lavorare presso PHL, con 22 controllori e supervisori attualmente in formazione. Per le ultime novità sulle operazioni a Newark e per aggiornamenti sul personale e sulle operazioni in tutti gli aeroporti, visitare www.fly.faa.gov“, conclude la FAA.

EMBRAER PROMUOVE INIZIATIVE PER LA SICUREZZA NELL’AGRICULTURAL AVIATION DURANTE LA SUA PRESENZA AL BAHIA FARM SHOW – Embraer informa: “Embraer esporrà l’Ipanema 203, top-selling cropduster nel Brazilian agricultural aviation market, durante la 19a edizione del Bahia Farm Show, che si terrà dal 9 al 14 giugno a Luís Eduardo Magalhães (BA). Con oltre 20 anni di attività, alimentato al 100% da etanolo, il velivolo combina tecnologia e robustezza, elevata produttività e precisione, mantenendo al contempo bassi costi operativi”. “Il Bahia Farm Show, una delle principali fiere agricole brasiliane, rappresenta per noi un’ottima opportunità per rafforzare la presenza dei nostri velivoli in una regione nota per la sua varietà di colture, dove i produttori sono alla ricerca delle migliori soluzioni per ottenere la massima produttività al minor costo di produzione”, afferma Sany Onofre, Embraer’s Agricultural Aviation leader. “Con oltre 180 unità vendute negli ultimi tre anni, il velivolo continua a essere il preferito dai rural producers e offre un’ampia gamma di equipaggiamenti volti ad aumentare la produttività. Con un’efficienza equivalente a quattro large ground sprayers funzionanti contemporaneamente, il velivolo alimentato a etanolo irrora oltre 200 ettari all’ora, garantendo un’applicazione di alta qualità. Oltre a partecipare al Bahia Farm Show con l’Ipanema 203, Embraer ha anche promosso la sicurezza operativa durante gli eventi, con un intenso programma di iniziative sul campo che hanno trattato temi come preventive inspections, safe environment, good practices for pilots, mechanics and operators. Attualmente, il 100% degli agricultural pilot training in Brasile include una lezione dell’Ipanema customer support team, garantendo che una solida safety culture venga instillata fin dall’inizio della vita professionale di un agricultural pilot”, conclude Embraer.

DELTA PROSEGUE IL SUO NORMANDY LEGACY FLIGHT, SOSTENENDO IL PROGRAMMA CHE RIPORTA VETERANI E STUDENTI IN NORMANDIA PER L’ANNIVERSARIO DEL D-DAY – Delta informa: “Delta è orgogliosa di proseguire il suo Normandy Legacy Flight, supportando il programma che riporta veterani e studenti della Seconda Guerra Mondiale in Normandia, Francia, per commemorare l’anniversario del D-Day. Alcuni studenti universitari hanno avuto l’opportunità unica di trascorrere del tempo in Normandia con oltre 20 veterani della Seconda Guerra Mondiale, ascoltando le loro storie e conoscendo le loro esperienze. Proseguendo il loro viaggio attraverso la regione, i NextGen students hanno avuto l’opportunità di visitare il Liceo Victor Hugo con i veterani, dove si sono seduti in classe insieme ad alunni francesi che hanno posto loro domande sulla loro esperienza di guerra. Durante questa visita, molti veterani hanno anche raccontato il loro periodo durante la guerra e hanno implorato gli studenti di non dimenticare mai le storie che hanno sentito. Oltre ai NextGen students, la regione della Normandia ha ospitato 5 studenti della Dutchtown Highschool di Atlanta e 5 studenti dell’Atlanta International School per approfondire la storia della Normandia e l’impatto della Seconda Guerra Mondiale nel mondo. Creando legami con i veterani, relazioni che sicuramente dureranno, questi studenti hanno ora l’opportunità di perpetuare la loro memoria per i decenni a venire”. Bob Somers, Delta Senior Vice President of Global Sales, ha affermato: “Continueremo tutti a raccontare le vostre storie finché potremo. Grazie di tutto”.