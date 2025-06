American Airlines e Gruppo SAVE inaugurano il nuovo volo diretto tra Venezia e Dallas-Forth Worth

American Airlines e Gruppo SAVE annunciano la partenza dei collegamenti giornalieri tra l’Aeroporto Internazionale di Venezia Marco Polo (VCE) e il Dallas-Fort Worth International Airport (DFW), il più grande hub della compagnia aerea.

“L’introduzione del nuovo servizio tra Venezia e DFW contribuisce alla crescita del network italiano di American che, nel corso di questa stagione estiva, vedrà il suo operativo più grande di sempre in Italia con 12 voli al giorno dall’Italia agli Stati Uniti. Il nuovo servizio da Venezia a DFW si aggiunge ai collegamenti con Philadelphia (PHL), reintrodotti il 29 marzo 2025″, afferma American Airlines.

“Siamo entusiasti di ampliare le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri in Italia grazie all’introduzione del nuovo volo stagionale tra Venezia e il nostro hub più grande, Dallas-Fort Worth”, ha dichiarato José A. Freig, Vice President of International e Inflight Dining Operations di American Airlines. “Questo nuovo collegamento, insieme al servizio per Philadelphia, consolida l’impegno di American nel favorire connessioni più forti tra il Nord-Est dell’Italia e gli Stati Uniti, rafforzando al contempo i collegamenti dal Veneto grazie a un operativo che prevede fino a due voli al giorno da Venezia nel corso della stagione estiva 2025”.

“Siamo particolarmente lieti di accogliere a Venezia il volo di American Airlines su Dallas, che si aggiunge alla linea della compagnia su Philadelphia”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “Con oltre 900 voli al giorno, l’aeroporto di Dallas costituisce il più grande hub aeroportuale negli Stati Uniti. Il volo su Dallas si traduce dunque anche nella possibilità di raggiungere destinazioni in coincidenza distribuite capillarmente nel Sud Ovest del Paese, oltre a 25 città in Messico, contribuendo all’apertura di uno dei mercati turistici attualmente a più rapida crescita quale il centro-sud America”.

Dallas-Fort Worth (DFW) – Venezia (VCE) – Dal 5 giugno, partenza 17:25, arrivo 10:35 +1

Venezia (VCE) – Dallas-Fort Worth (DFW) – Dal 6 giugno, partenza 13:40, arrivo 18:10

Voli operati con aeromobili Boeing 777-200 e Boeing 787-8

“Dallas-Fort Worth International Airport (DFW) è l’hub più grande della compagnia aerea e offre ai passeggeri numerosi collegamenti per proseguire il loro viaggio con comodi voli in coincidenza verso oltre 230 destinazioni tra Stati Uniti, Canada, Messico, Caraibi e America Latina. I voli tra Venezia e Dallas-Fort Worth saranno operati da aeromobili Boeing 777-200 e Boeing 787-8.

Tutti i voli tra Venezia e gli Stati Uniti sono operati da moderni aeromobili che offrono ai passeggeri un’esperienza completa di alto livello, tra cui poltrone completamente reclinabili in Flagship® Business Class e poltrone Premium Economy, interni all’avanguardia, streaming TV in diretta, Wi-Fi ad alta velocità e una selezione curata di intrattenimento a bordo che comprende oltre 1.500 film, spettacoli televisivi, contenuti audio e lifestyle”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Gruppo SAVE – Photo Credits: American Airlines – Gruppo SAVE)