Etihad ed Ethiopian Airlines avviano una strategic codeshare partnership

Etihad ed Ethiopian Airlines hanno attivato il loro codeshare agreement, rafforzando la connettività tra Africa e Asia, Australia e Medio Oriente.

“Questa partnership bilaterale amplia le opportunità di viaggio globali per gli ospiti, con posti già prenotabili. Ethiopian avvierà i voli dall’Addis Ababa Bole International Airport (ADD) all’Abu Dhabi International Airport (AUH) il 15 luglio, mentre Etihad Airways introdurrà voli giornalieri per Addis Abeba a partire dall’8 ottobre.

Questo è il primo passo verso l’implementazione della joint venture siglata tra Etihad ed Ethiopian Airlines nel marzo 2025, che offrirà maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri su entramb i network.

Il codeshare consente agli ospiti di semplificare i loro viaggi effettuando un’unica prenotazione con un’unica procedura di check-in all’inizio e la comodità di avere i bagagli trasferiti alla destinazione finale”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue and Commercial Officer, Etihad, ha dichiarato: “Sfruttando le nostre reti combinate, stiamo aprendo nuove opportunità di viaggio senza soluzione di continuità tra Africa e Asia, Australia e Medio Oriente. I collegamenti agevoli via Abu Dhabi e Addis Abeba miglioreranno la flessibilità, stimolando il commercio e il turismo e offrendo esperienze di viaggio senza pari agli ospiti di entrambe le compagnie aeree”.

“Grazie a questa partnership, i passeggeri di Etihad avranno accesso all’ampia rete africana di Ethiopian Airlines, con collegamenti via Addis Abeba verso 55 destinazioni in 33 paesi, tra cui Entebbe, Kinshasa, Kigali, Lusaka, Harare e Cascate Vittoria, ampliando le loro opzioni di viaggio in tutto il continente.

Allo stesso tempo, i passeggeri di Ethiopian Airlines possono prenotare itinerari in coincidenza con i voli operati da Etihad via Abu Dhabi, con voli di proseguimento verso 20 destinazioni chiave in Asia, Australia e Medio Oriente, tra cui Sydney, Krabi, Colombo e Phnom Penh.

Nell’ambito del suo impegno per la crescente domanda di viaggi aerei in Africa, Etihad sta espandendo significativamente la sua rete nel 2025, introducendo nuove destinazioni e aumentando le frequenze per rafforzare i collegamenti in tutto il continente”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)