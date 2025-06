American Airlines: prende il volo il nuovo premium Boeing 787-9 con Flagship Suite®

Dotato del Flagship Suite® seat, il nuovo premium Boeing 787-9 aircraft di American Airlines ha effettuato il suo primo volo da Chicago O’Hare International Airport (ORD) a Los Angeles International Airport (LAX). L’aereo offre inoltre una cabina Premium Economy rivisitata e una Main Cabin riprogettata, per un’esperienza di viaggio confortevole e personalizzata.

“Il nuovo premium aircraft di American Airlines ha debuttato il 5 giugno, trasportando oltre 200 passeggeri sul suo volo inaugurale da Chicago (ORD) a Los Angeles (LAX). Il volo ha segnato l’inizio dei viaggi estivi, con l’apertura di diverse nuove rotte internazionali e domestiche il 5 giugno.

I passeggeri del primo volo premium a bordo del Boeing 787-9 hanno ricevuto una borsa regalo con diversi articoli commemorativi, tra cui un flight tag progettato appositamente per il debutto dell’aereo”, afferma American Airlines.

“Siamo entusiasti che siate partecipi dell’inizio del viaggio di questo aereo”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines, in una nota ai passeggeri del volo 2012. “Tutto ciò che vedete a bordo oggi è stato progettato pensando a voi: dai dettagli di design alla connettività Bluetooth, fino all’intrattenimento all’avanguardia, il vostro comfort è la nostra priorità”.

“I clienti che viaggiano nei 51 Flagship Suite® seats godono di maggiore spazio personale per riporre i propri effetti personali, di un caricabatterie wireless, di prese USB-C, di AC power e di un’esclusiva chaise longue con poggiatesta regolabile. Prima dell’imbarco, i clienti di questa cabina beneficiano di priority check-in, security, boarding and baggage handling. In caso di volo internazionale a lungo raggio, i clienti hanno accesso alla lounge Flagship® di American Airlines prima della partenza e, durante il volo, il Flagship Suite® service offre un menù a più portate, abbinato a vini pluripremiati, i nuovi amenity kits Brandon Blackwood e una comoda coperta con un rinfrescante cuscino a doppia faccia, con un lato in tessuto fresco al tatto e l’altro in tessuto tradizionale.

Chi sceglie la Premium Economy potrà godere di una poltrona riprogettata con nuovi headrest wings che offrono maggiore privacy e nuovi poggiapolsi e poggiapiedi per un comfort superiore. I 32 posti della Premium Economy presentano inoltre nuove finiture, ricarica wireless, vano portaborraccia, prese USB-C e AC power, garantendo ai clienti un posto comodo durante il viaggio.

I clienti che viaggiano in Main Cabin godranno di un’esperienza di volo personalizzata. Ogni posto è dotato di porte USB-C, di AC power e di schermi QLED 4K, con la più recente tecnologia di intrattenimento in volo di Thales, che include la vasta gamma di opzioni di intrattenimento di American Airlines. Il nuovo aereo di American Airlines non è solo sinonimo di lusso per pochi, ma di comfort e attenzione per tutti.

La connessione Bluetooth è disponibile in tutte le cabine, offrendo ai passeggeri la possibilità di utilizzare le proprie cuffie personali per godersi una delle numerose opzioni di intrattenimento disponibili sugli schermi di bordo di American Airlines.

In futuro, i Flagship Suite® seats di American saranno disponibili su tutti i nuovi aeromobili 787-9 consegnati, nonché sui nuovi aeromobili Airbus A321XLR e sul Boeing 777-300ER rimodernato dalla compagnia aerea”, prosegue American Airlines.

“Raggiungere i passeggeri in coincidenza per le vacanze estive è più comodo grazie al lancio di diverse nuove rotte internazionali da parte di American Airlines.

Per chi desidera scoprire le basiliche italiane, le rovine romane e i canali costellati di gondole, American Airlines lancia un nuovo servizio diretto da Miami (MIA) a Roma (FCO) (leggi anche qui) e da Dallas Fort Worth (DFW) a Venezia (VCE) (leggi anche qui).

I clienti che desiderano esplorare colonne greche e oliveti possono raggiungere facilmente Atene (ATH) con il nuovo servizio da Charlotte, Carolina del Nord (CLT). American offrirà quattro voli giornalieri per la Grecia quest’estate, garantendo l’accesso al paese da più aeroporti statunitensi di qualsiasi altra compagnia aerea.

All’inizio di quest’estate, American ha anche lanciato un nuovo servizio diretto da ORD a Napoli (NAP) (leggi anche qui); da Philadelphia (PHL) a Edimburgo (EDI); da PHL a Milano (MXP) (leggi anche qui). I clienti che desiderano esplorare la Spagna hanno un’altra opzione con il nuovo servizio diretto da ORD a Madrid (MAD), avviato a marzo”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)