Collins Aerospace espande le sue aircraft electrification capabilities in Europa

Collins Aerospace, una società di RTX, ha ampliato le sue aircraft electrification capabilities con l’introduzione di un nuovo engineering center of excellence in Wolverhampton, UK, e una nuova electric thrust reverser actuation systems (elecTRAS™) production line in Colomiers, Francia.

“Il centro di Wolverhampton si concentra sullo sviluppo di next-generation electric thrust reverser actuation systems for commercial aircraft, con capacità di progettazione e collaudo all’avanguardia, mentre lo stabilimento di Colomiers gestirà l’assemblaggio finale di questi advanced electric systems, migliorando l’efficienza e la capacità produttiva.

Passando dai tradizionali hydraulic-powered thrust reverser actuation systems a elecTRAS, Collins può progettare design nacelle systems più facili da installare e manutenere per i clienti, riducendo al contempo il peso del sistema del 15-20%. Ciò migliora la fuel efficiency e le prestazioni operative. Collins attualmente fornisce elecTRAS sulla famiglia Airbus A350. Come parte del nacelle system, i thrust reversers reindirizzano la spinta dei motori dell’aereo per aiutarlo a rallentare in fase di atterraggio.

L’assemblaggio finale del sistema a Colomiers aumenterà la nacelle integration capacity di Collins e migliorerà la vicinanza al cliente. Nel complesso, questi sforzi rafforzeranno le capacità di elettrificazione degli aeromobili di Collins a supporto della sua base clienti globale”, afferma Collins Aerospace.

“Con decenni di esperienza in nacelles, thrust reversers and aircraft electrification, il centro di eccellenza e la linea di produzione elecTRAS di Collins riuniranno le competenze di tutta l’azienda per offrire soluzioni nuove e innovative ai nostri clienti e alle piattaforme future”, ha dichiarato Ajay Mahajan, president of Aerostructures at Collins Aerospace.

“Il nuovo sito di Wolverhampton fungerà da centro di progettazione ingegneristica per elecTRAS, collaborando strettamente con la sede centrale di Collins Aerostructures a Chula Vista, in California, e con altri centri di ingegneria globali. Collaborerà inoltre con il Collins electronic controls and motor systems center of excellence in Solihull, UK.

Con oltre 600 aeromobili A350XWB in servizio alla fine del 2024 e una produzione continua nel prossimo decennio, l’ultima generazione di elecTRAS di Collins ha accumulato circa 11 milioni di ore di volo e 1,8 milioni di cicli di volo di esperienza operativa in servizio”, conclude Collins Aerospace.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – RTX – Photo Credits: Collins Aerospace – RTX)