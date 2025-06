Airbus Global Market Forecast 2025: persone e commercio al centro della crescita del traffico aereo

Airbus informa: “Nonostante le incertezze nel breve termine, il traffico passeggeri è destinato a crescere del 3,6% all’anno nel lungo periodo, spinto dalla crescita del PIL globale (+2,5%), dall’aumento della popolazione urbana (+1,2 miliardi) e dall’espansione della classe media globale (+1,5 miliardi), che rappresenta la fascia demografica con la maggiore propensione al volo.

Per far fronte a questa crescita saranno necessari circa 43.400 nuovi aerei passeggeri e cargo nei prossimi vent’anni: di questi, 34.250 saranno single aisle e 9.170 widebody. Circa il 44% delle nuove consegne (18.930 aeromobili) andrà a sostituire modelli di generazione precedente meno efficienti in termini di consumi”.

“Uno dei principali vantaggi dell’aviazione è la capacità di connettere le persone e favorire il commercio, anche in tempi di incertezza, sia a livello nazionale sia internazionale. Questo sta dando origine a nuovi flussi emergenti e mercati in evoluzione.

Il traffico domestico in India registra la crescita più elevata a livello mondiale (+8,9%), seguito dalle rotte tra emerging Asia e Cina (+8,5%) e tra Medio Oriente e emerging Asia (+5,3%). Questi mercati in espansione e le nuove coppie di città sono serviti dall’intera gamma di aeromobili Airbus. Con l’aumento del volume di passeggeri su queste rotte si prevede un naturale incremento della capacità degli aeromobili. In questo contesto, Airbus vanta un chiaro vantaggio competitivo grazie alla commonality tra le famiglie A320, A330 e A350, che consente alle compagnie aeree di operare mixed single aisle and widebody fleet impiegando equipaggi con abilitazione multipla”, prosegue Airbus.

“Il raddoppio della global in-service fleet , che supererà i 49.000 aeromobili entro il 2044, genererà una crescente domanda di nuovi piloti, tecnici, assistenti di volo e creerà nuove opportunità professionali in tutto l’ecosistema aeronautico. Si apriranno enormi opportunità nel settore della manutenzione degli aeromobili e dell’ottimizzazione operativa, contribuendo al percorso verso una maggiore sostenibilità del settore.

Airbus Customer Services è ben posizionata per offrire soluzioni all’avanguardia in questo ambito, così come nella manutenzione predittiva, per ottimizzare la disponibilità operativa, evitare interruzioni dei voli e ridurre il consumo di carburante.

La gestione end-to-end della supply chain, con particolare attenzione alla disponibilità dei pezzi di ricambio, e la crescente disponibilità di USM (Used Serviceable Material) stanno offrendo soluzioni economicamente vantaggiose per migliorare la disponibilità della flotta.

Customer Services è inoltre ben posizionata per fornire connettività a bordo degli aeromobili, al fine di aumentare l’efficienza operativa e migliorare l’esperienza dei passeggeri, oltre a favorire una maggiore riciclabilità degli aeromobili.

Per maggiori informazioni sull’Airbus Global Market Forecast 2025: https://www.airbus.com/en/products-services/commercial-aircraft/global-market-forecast“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)