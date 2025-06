Rolls-Royce lancia un Durability Enhancement Package che raddoppia il Trent 1000 Time-on-Wing

Rolls-Royce ha lanciato oggi il primo di due Durability Enhancement Packages, che più che raddoppieranno la durata in servizio dei motori Trent 1000 prima di dover ricorrere alla scheduled maintenance.

“L’aumento del ‘Time on Wing’ del Trent 1000 migliorerà significativamente l’utilizzo degli asset, ridurrà gli oneri di manutenzione e offrirà ai clienti una maggiore certezza nella pianificazione della flotta. Il durability enhancement integra l’eccellente affidabilità già garantita dal Trent 1000.

Il durability enhancement è installato sui nuovi motori da gennaio 2025, pronto per la consegna ai clienti il prima possibile dopo la certificazione. Da oggi, saranno distribuiti alle maintenance facilities di tutto il mondo, per essere installati sui motori già in servizio. Entro due anni, l’intera flotta di motori Trent 1000 sarà stata aggiornata.

Gli upgraded components hanno già migliorato la durata del motore Trent 7000 dal 2022. Le performancesono migliori del previsto e, in alcuni casi, hanno più che triplicato il Time on Wing. Queste comprovate performance in servizio offrono a Rolls-Royce la piena fiducia che gli stessi vantaggi si applicheranno anche ai clienti dei Trent 1000.

Le nuove tecnologie, parte del Trent fleet £1bn durability enhancement programme, contribuiranno al raggiungimento da parte di Rolls-Royce dei suoi obiettivi a medio termine di aumento dell’ average Time on Wing su tutti i moderni motori Trent, che includono i motori Trent 1000, Trent 7000, Trent XWB-84 e Trent XWB-97. L’azienda ha annunciato all’inizio di quest’anno che questo obiettivo sarebbe raddoppiato rispetto all’ambizione iniziale di un aumento medio del 40%, raggiungendo l’80% entro il 2027″, afferma Rolls-Royce.

Il Chief Executive Officer, Tufan Erginbilgic, ha dichiarato: “Il Trent 1000 è un motore importante per noi e oggi segna un nuovo capitolo nella sua storia. Una volta aggiornato, siamo fiduciosi che i nostri clienti e i loro passeggeri beneficeranno di una maggiore durata, grazie ai comprovati miglioramenti che hanno già superato le nostre aspettative sul Trent 7000. Nell’ambito della nostra continua trasformazione, l’investimento che abbiamo effettuato in nuove tecnologie consentirà al Trent 1000 di offrire risultati concreti a Boeing, ai nostri clienti e ai nostri investitori. È una situazione vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti”.

“La prima fase del durability enhancement include un aumento del 40% del raffreddamento della nuova high pressure turbine blade. Sono previsti anche aggiornamenti al combustion system, ai fuel spray nozzles e all’engine electronic controller software”, prosegue Rolls-Royce.

Rob Watson, President of Rolls-Royce Civil Aerospace, ha dichiarato: “Oggi è un giorno importante per Rolls-Royce, i nostri clienti e la nostra partnership con Boeing. Sappiamo che gli stessi miglioramenti hanno già triplicato il Time on Wing in alcuni casi per il Trent 7000, quindi siamo fiduciosi che saranno di grande aiuto anche per i clienti del Trent 1000. Per farlo rapidamente, abbiamo iniziato a installare i miglioramenti nei nuovi motori prima della certificazione odierna, per ridurre il più possibile i tempi di consegna. Ora entreranno a far parte della flotta immediatamente”.

“La seconda fase del Durability Enhancement Package è attualmente in fase di test presso lo stabilimento Rolls-Royce di Derby, nel Regno Unito, e porterà a un ulteriore miglioramento del 30% del Time on Wing nelle flotte Trent 1000 e Trent 7000. Il pacchetto prevede un advanced coating sui combustor tiles in non-benign environments; modifiche al raffreddamento e al rivestimento delle high pressure nozzle guide vanes; riduzione del peso e miglioramenti del rivestimento delle high pressure turbine blades; una redesigned combustor-to-turbine interface, mutuata dall’ultima variante del Trent XWB-84 EP. Questo ulteriore miglioramento inizierà a essere implementato nella flotta Trent 1000 dall’inizio del 2026.

Il programma di trasformazione di Rolls-Royce le consente di realizzare le sue iniziative strategiche. L’annuncio odierno sul Trent 1000 ne è un esempio concreto. Questo traguardo si basa sulle già elevate prestazioni di affidabilità del Trent 1000 e crea un prodotto davvero competitivo e interessante per i clienti”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)