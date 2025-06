SkyTeam inaugura una lounge rinnovata a Vancouver International Airport

SkyTeam, l’alleanza aerea globale, ha completato la ristrutturazione della sua SkyTeam Lounge in Vancouver International Airport (YVR).

“Gli SkyTeam Elite Plus, First and Business Class passengers potranno godere di un’esperienza di viaggio migliorata quando volano a livello internazionale attraverso YVR. La lounge, di 528 m2, completamente rinnovata, presenta un design moderno, arredi rinnovati e una disposizione aggiornata che introduce aree dedicate al relax o alla produttività”, afferma SkyTeam.

“Siamo orgogliosi di presentare la rinnovata SkyTeam Lounge a Vancouver International Airport, uno spazio che riflette la nostra rinnovata brand identity e il nostro impegno costante nel offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti. Che i viaggiatori desiderino rilassarsi, lavorare o gustare uno spuntino prima del volo, la rinnovata YVR Lounge offre un ambiente accogliente e confortevole, pensato per le loro esigenze”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“Situata vicino al Gate 53, nel west wing dell’International Concourse D, la Vancouver Lounge si estende su due ali e dispone di finestre a tutta altezza con vista panoramica sulla pista e sulle montagne circostanti. Gli ospiti possono usufruire di comode sedute con punti di ricarica, docce, Wi-Fi gratuito e altri comfort.

Prima lounge di SkyTeam in Nord America, la YVR Lounge offre un assaggio di sapori locali e internazionali. La sala ristorazione serve piatti freschi e di stagione tutto il giorno, a colazione, pranzo e cena. I passeggeri possono recarsi alla postazione noodle o servirsi autonomamente da un buffet caldo e freddo con menu di ispirazione internazionale, creati con ingredienti locali. Ulteriori sapori locali si trovano al bar self-service, con vini d’annata selezionati dalle cantine del Pacifico nord-occidentale e birre provenienti da alcuni dei migliori microbirrifici di Vancouver.

La SkyTeam Lounge presso YVR è aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette. Vancouver International Airport è servito da diverse compagnie aeree membri, tra cui Aeromexico, Air France, China Airlines, China Eastern, Delta Air Lines, KLM, Korean Air e Xiamen Airlines“, conclude SkyTeam

(Ufficio Stampa SkyTeam)