Elysian, KLM e Transavia uniscono le forze per il futuro dell’electric aviation

Elysian Aircraft, KLM e Transavia lanciano un’iniziativa di condivisione delle conoscenze per accelerare il battery-electric aviation development. In una serie di workshop congiunti, i partner esploreranno i requisiti tecnologici, operativi e commerciali per l’implementazione di velivoli elettrici come l’E9X di Elysian. Questa iniziativa segna un passo significativo verso un’aviazione a zero emissioni.

“Elysian sta sviluppando l’E9X, il primo battery-electric aircraft progettato per trasportare 90 passeggeri con un’autonomia di 800 chilometri. Questa tecnologia promette un trasporto più pulito ed efficiente, in particolare per i voli più brevi tra aeroporti regionali in tutto il mondo. Secondo Elysian, uno sviluppo di successo richiede più della sola innovazione tecnica”, afferma il comunicato.

“È impossibile costruire un velivolo che rompa davvero le convenzioni del settore senza un’intensa collaborazione con gli operatori e gli aeroporti. Questa collaborazione fornisce spunti cruciali – dai requisiti tecnici all’esperienza dei passeggeri e all’integrazione della rete – aiutandoci a determinare quali destinazioni siano sostenibili dal punto di vista operativo ed economico. È illuminante constatare che spesso possiamo operare in modo più sostenibile ed economico rispetto ai treni e che tratte trafficate come Amsterdam-Londra si dimostrino perfettamente percorribili con i voli elettrici”, afferma Daniel Rosen Jacobson, Co-CEO di Elysian.

“La serie di workshop riunisce esperti di diverse discipline, tra cui progettisti di aeromobili, specialisti della manutenzione, pianificatori di rete e revenue manager. Insieme, affrontano le sfide chiave per massimizzare il potenziale dell’aviazione elettrica. Le compagnie aeree forniscono spunti operativi e commerciali essenziali che definiranno la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione sul mercato degli aerei elettrici.

Come compagnia aerea, Transavia si sente responsabile di contribuire attivamente all’innovazione nella sostenibilità dell’aviazione. La collaborazione con Elysian è in linea con le iniziative esistenti, come il rinnovo della flotta e l’utilizzo di SAF”, prosegue KLM.

“L’elettrificazione rappresenta una direzione promettente in cui crediamo fermamente. Grazie a questa collaborazione, possiamo compiere passi concreti verso un trasporto aereo sostenibile, pur mantenendo la nostra attenzione sulla fattibilità commerciale e operativa. Collegare le innovazioni tecniche all’esperienza del cliente, alla rete e ai costi rappresenta una sfida, ma siamo pienamente impegnati in questo sforzo”, afferma Oliver Newton, Lead Sustainability & Innovation Transavia.

“Transavia mette a disposizione la sua preziosa esperienza in manutenzione, operazioni ed esperienza del cliente.

KLM riconosce che volare a zero emissioni non può essere raggiunto dall’oggi al domani. In collaborazione con i partner del settore, la compagnia aerea sta studiando voli alimentati a elettricità, idrogeno e carburanti ibridi. Jolanda Stevens, Zero Emission Aviation Program Manager at KLM, è membro del comitato consultivo di Elysian da aprile 2024″, prosegue KLM.

“Acquisendo una comprensione più approfondita della progettazione e del funzionamento del velivolo, possiamo contribuire con la nostra esperienza alla definizione del prodotto finale. Inoltre, questa collaborazione ci permette di immaginare come il nostro settore possa trasformarsi”, afferma Jolanda Stevens, Zero Emission Aviation Program Manager at KLM.

Un elemento cruciale di questa collaborazione è il coinvolgimento dei piloti, che forniscono un feedback essenziale sulle prestazioni del velivolo e sui modelli di consumo energetico.

“I piloti capiscono meglio di chiunque altro cosa funziona e cosa non funziona in un velivolo. Ad esempio, avere due diverse fonti di energia a bordo richiede un approccio completamente nuovo alla gestione dell’energia per l’equipaggio. Questo deve essere integrato nella progettazione”, prosegue Jolanda Stevens.

Nei prossimi mesi i partner continueranno a lavorare su casi d’uso concreti, analisi di rotte e proposte per i passeggeri. L’ambizione comune non è solo quella di costruire un velivolo più sostenibile, ma di progettare un ecosistema completo attorno ad esso.

“Non puntiamo solo a volare a zero emissioni: vogliamo plasmare l’esperienza dei passeggeri del XXI secolo. Quali aspetti del viaggio aereo sono ormai obsoleti? Come possiamo rendere il volo più piacevole, efficiente e sostenibile? Insieme, troveremo queste risposte”, afferma Daniel Rosen Jacobson, Co-CEO di Elysian.

(Ufficio Stampa KLM)