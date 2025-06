Embraer evidenzia il potenziale di crescita della connettività aerea intra-africana

Embraer ha pubblicato un report sul potenziale inesplorato per migliorare la connettività aerea intra-africana. Lo studio completo sottolinea il ruolo cruciale del miglioramento dei viaggi aerei nel promuovere la crescita economica e lo sviluppo in tutto il continente africano ed è stato presentato oggi alla conferenza AviaDev di Zanzibar.

“Secondo l’International Air Transport Association (IATA), nonostante l’Africa rappresenti il 18% della popolazione mondiale, contribuisce per meno del 3% al PIL globale e solo per il 2,1% al traffico aereo globale di passeggeri e merci. Questa disparità è fondamentale nella limitata connettività aerea intra-regionale del continente, un significativo collo di bottiglia per lo sviluppo economico e aeronautico dell’Africa.

Il report individua la necessità di più voli diretti, più frequenze, hub efficienti, tecnologie migliorate e partnership/alleanze più solide, oltre a un’attenzione particolare alle dimensioni adeguate degli aeromobili e all’esperienza dei passeggeri.

Si prevede che il PIL africano crescerà del 3,8% all’anno nei prossimi 20 anni, con una crescita degli RPK, prevista al 4,4% all’anno, superando i tassi di crescita di Europa e Nord America. Sebbene l’Africa abbia la più bassa propensione al viaggio al mondo, il suo potenziale di crescita è immenso. Lo sviluppo della connettività intraregionale sarà un motore chiave di questa crescita.

Attualmente, il 64% dei mercati intra-africani è servito da sette voli settimanali o meno, il che indica un’importante opportunità per migliorare la connettività. Molti mercati africani di origine e destinazione (O&D) rimangono sottoserviti o completamente non serviti da voli diretti, costringendo alcuni passeggeri a effettuare scali attraverso hub distanti, a volte lontani come l’Europa o il Medio Oriente”, afferma Embraer.

“Il report di Embraer individua 45 rotte intra-africane attualmente non servite da voli diretti, che potrebbero sostenere più voli diretti settimanali, supportando la crescita economica regionale. Le prime 10 rotte potrebbero sostenere almeno tre voli diretti a settimana con un aereo da 100 posti.

Il report utilizza anche una curva di stimolazione intra-africana sviluppata da Embraer, basata sui dati di traffico degli ultimi 10 anni, che stima il numero di passeggeri previsto all’apertura di un volo diretto. I dati mostrano che il fattore di stimolazione varia a seconda delle dimensioni del mercato. Ad esempio, un mercato con 50 passeggeri prima dell’apertura di un volo diretto registrerà un aumento della domanda del 40%. Per un mercato più piccolo, come 20 passeggeri, l’apertura di un volo diretto si tradurrebbe in un aumento della domanda dell’80%.

Operazioni efficienti e frequenze aumentate sono inoltre cruciali per migliorare la qualità della connettività, offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità e comodità.

Aeromobili di dimensioni adeguate, come l’E2 di Embraer, sono essenziali per sviluppare la connettività in mercati frammentati. Questi velivoli offrono costi di viaggio inferiori e una maggiore autonomia, rendendoli ideali sia per le rotte a breve che a medio raggio, e si distinguono per l’apertura, il mantenimento e la crescita di nuove rotte”, prosegue Embraer.

Stephan Hannemann, Senior Vice President Sales & Marketing, Head of Region Middle East and Africa at Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Questo report, e i dati che lo supportano, evidenziano il significativo potenziale per nuove rotte e una migliore connettività degli hub in tutta l’Africa. Impiegando gli aeromobili giusti e potenziando i viaggi aerei intraregionali, l’Africa può sbloccare nuove opportunità economiche, migliorare l’esperienza di viaggio complessiva per milioni di passeggeri e liberare il potenziale economico del continente”.

“AviaDev Africa si impegna a supportare lo sviluppo della connettività aerea da, per e all’interno dell’Africa subsahariana. Il nuovo rapporto di Embraer illustra le vaste opportunità già disponibili per migliorare la connettività intra-africana e garantire un futuro solido e resiliente”, afferma Jon Howell, CEO e fondatore di AviaDev.

(Ufficio Stampa Embraer)