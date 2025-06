News Brevi – 12.06.2025

FINNAIR NOMINA GEOFFREY CARRAGE REGIONAL GENERAL MANAGER PER L’EUROPA DEL SUD – Finnair ha annunciato la nomina di Geoffrey Carrage come nuovo Regional Manager per l’Europa del Sud, con responsabilità diretta su mercati chiave come Italia, Spagna e Francia. Con base a Parigi, Carrage guiderà le strategie commerciali e di sviluppo del brand in un’area considerata strategica per la compagnia. Carrage succede a Javier Roig, recentemente promosso General Manager USA di Finnair. Carrage vanta una lunga esperienza nel settore del trasporto aereo, avendo ricoperto ruoli di responsabilità in compagnie internazionali come Aegean Airlines, Qantas Airways e Korean Air Lines. Laureato nel 2011 con un MBA in Tourism Management presso ESCAET ad Aix-en-Provence, ha sviluppato una forte expertise in vari ambiti come il turismo leisure, la digitalizzazione dei canali di distribuzione e il modello NDC (New Distribution Capability), contribuendo all’evoluzione dei rapporti commerciali tra compagnie e agenzie di viaggio. Il suo profilo unisce una visione strategica a una solida conoscenza operativa dei mercati europei, rendendolo una risorsa chiave per rafforzare la presenza di Finnair nell’area.“Sono entusiasta di entrare a far parte di Finnair, una compagnia aerea iconica e rispettata nel nostro settore, da sempre orientata all’eccellenza e profondamente legata alla sua autentica identità e tradizione finlandese” ha dichiarato Geoffrey Carrage, Regional Manager Southern Europe di Finnair che prosegue “Ho anche un legame personale con Finnair: ho iniziato la mia carriera nel settore avio proprio in questa compagnia. Il mercato italiano rappresenta una priorità per Finnair: grazie ai nostri collegamenti annuali e stagionali offriamo ai viaggiatori italiani un accesso privilegiato al nostro ampio network di destinazioni in Finlandia e oltre attraverso il nostro hub di Helsinki. Non vedo l’ora di collaborare con i principali partner locali e di contribuire allo sviluppo della compagnia in Italia”. Javier Roig Sanchez, in precedenza Managing Director Europe e ora Managing Director USA di Finnair, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Geoffrey come mio successore per l’Europa del Sud. Sono certo che saprà portare avanti il lavoro svolto con passione e professionalità, contribuendo alla crescita della nostra presenza in quest’area, all’interno del team Global Sales and Retail. Insieme ci assicureremo che la transizione avvenga in modo fluido nei prossimi giorni. Invito tutti i nostri partner a collaborare con lui con la consueta fiducia. Io, nel frattempo, ho assunto il mio nuovo incarico negli Stati Uniti, con base a Dallas, e sono entusiasta di affrontare questa nuova sfida nel mercato nordamericano. A Geoffrey vanno i miei più sinceri auguri di successo”.

AIR FRANCE KLM MARTINAIR CARGO BRILLA AD AIR CARGO EUROPE 2025 – Dal 2 al 5 giugno a Monaco di Baviera, Air France KLM Martinair Cargo ha partecipato ad Air Cargo Europe 2025, l’evento globale leader del settore. Organizzato dal 2003, questo evento continua a riunire i più influenti attori della logistica, della gestione della supply chain e dell’air cargo. “L’edizione di quest’anno si è rivelata particolarmente memorabile per il business cargo del Gruppo, rappresentato da Air France KLM Martinair Cargo. Oltre all’opportunità di riconnettersi con colleghi, partner e clienti di tutto il settore, ai prestigiosi World Air Cargo Awards 2025 il Gruppo si è aggiudicato il premio “Airline of the Year – Europe”. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di Air France-KLM nel fornire valore al cliente attraverso l’innovazione, l’eccellenza operativa e le partnership di settore collaborative. Air Cargo Europe è stata l’occasione ideale per evidenziare i risultati del nostro pluriennale percorso di trasformazione. Negli ultimi cinque anni, Air France KLM Martinair Cargo si è evoluta diventando un leader digitale del settore, guidata dalla convinzione che l’innovazione incentrata sul cliente sia la base del successo futuro. Al centro di questa trasformazione c’è myCargo, la nostra piattaforma digitale di prenotazione e assistenza leader del settore. Quello che è iniziato come un semplice strumento di quotazione interna è diventato un solido ecosistema digitale a servizio completo. myCargo consente ai clienti di quotare, prenotare, monitorare e gestire le proprie spedizioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offrendo un livello di trasparenza, controllo e semplicità ormai tipico della logistica moderna. Entro la fine del 2024, l’85% di tutte le prenotazioni è stato effettuato online, a dimostrazione della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e nella nostra piattaforma”, afferma Air France-KLM. “Il business cargo di Air France-KLM è un pilastro strategico delle performance complessive del Gruppo. Nel quarto trimestre del 2024, la crescita del traffico (+6,8%) ha superato la crescita della capacità (+0,8%), portando i load factor al 52,5%, con un incremento di 3 punti percentuali su base annua. La nostra visione è chiara: essere leader del settore nel trasporto aereo digitale e nella sostenibilità. Con iniziative come il nostro programma Sustainable Aviation Fuel (SAF), disponibile direttamente tramite myCargo, e i continui investimenti nel rinnovamento della flotta e nella decarbonizzazione delle operazioni a terra, stiamo gettando le basi per un futuro del trasporto merci più responsabile e intelligente. Riflettendo sui nostri risultati ad Air Cargo Europe 2025 e oltre, è evidente che Air France KLM Martinair Cargo è ben posizionata per soddisfare la forte domanda futura di air cargo services”, conclude Air France-KLM Group.

BOEING: STATEMENT SULL’AIR INDIA FLIGHT 171 – Boeing ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Siamo in contatto con Air India in merito al Flight 171 e siamo pronti a fornire loro supporto. I nostri pensieri sono rivolti ai passeggeri, all’equipaggio, ai soccorritori e a tutti coloro che sono stati colpiti”.

PROTOCOLLO TECNICO DI INTESA TRA ANSV E CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA – ANSV informa: “Il Presidente ANSV, Gen. Luca Valeriani ed il Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Amm. Isp.C. (CP) Nicola Carlone hanno firmato un protocollo tecnico di intesa, per consolidare le ottime relazioni in essere tra le due Istituzioni. L’Accordo, che è stato siglato il 9 giugno, finalizza le previsioni del regolamento UE n. 996/2010, tese ad assicurare l’attività investigativa e la piena collaborazione in caso di incidente aeronautico in mare”.

IL PRESIDENTE DI PALMA CON IL MINISTRO PER LE DISABILITA’ PER I LAVORI DELLA 18a CONFERENZA MONDIALE SULLA DISABILITA’ – Il Presidente Di Palma: “Ringrazio il Ministro Locatelli per avermi invitato a far parte della delegazione chiamata a partecipare al Congresso mondiale sulla disabilità, riconoscimento del ruolo e dell’impegno dell’Enac a favore dei passeggeri a mobilità ridotta per garantire, a tutti, la piena accessibilità dell’esperienza di viaggio, sia negli aeroporti sia a bordo degli aerei. Viaggiare, per finalità di lavoro, svago e turismo, rappresenta un’opportunità imprescindibile per ognuno di noi: l’obiettivo Enac è proprio quello di migliorare l’inclusione e la qualità di vita con azioni concrete a tutela del diritto alla mobilità, nessuno escluso. Avere l’opportunità di parlarne in un consesso mondiale, come sono stato invitato a fare, è sicuramente un onore, ma anche una grande occasione per far conoscere le molteplici iniziative realizzate dall’Ente a favore dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità”. La Conferenza è stata inaugurata il 9 giugno 2025 dal concerto dei “Si Può Fare Band”, gruppo di musicisti italiani con disabilità che ha suonato anche in occasione del G7 Inclusion and Disability organizzato ad Assisi nel 2024. Inoltre, il Presidente Di Palma il 10 giugno, al 261 di Mott Street nel cortile di fronte a St.Patrick Old Cathedral a Downtown, ha partecipato all’incontro organizzato dal Ministro Locatelli con tutte le Associazioni arrivate dall’Italia per assistere alla Conferenza dell’Onu.

SITA BAGGAGE IT INSIGHTS 2025: GRAZIE AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA, DIMINUISCE LA PERCENTUALE DI BAGAGLI PERSI, CONSEGNATI IN RITARDO O DANNEGGIATI – SITA informa: “Il 2024 è stato un anno record per il trasporto aereo con 5,3 miliardi di passeggeri a livello globale, il numero più alto nella storia dell’aviazione. Con l’aumento del numero di viaggiatori, è cresciuto anche il numero di bagagli gestiti. Tuttavia, secondo il nuovo rapporto SITA Baggage IT Insights 2025, il tasso di bagagli disguidati, ovvero le borse e valigie perse, consegnate in ritardo o danneggiate, ha continuato a diminuire. Un chiaro segnale dei progressi del settore, anche se restano delle sfide. Il tasso delle irregolarità è sceso a 6,3 bagagli ogni 1.000 passeggeri nel 2024, rispetto ai 6,9 dell’anno precedente, un miglioramento del 67% rispetto al 2007. Questo calo è ancora più significativo considerando che solo nel 2024 l’aumento del traffico globale è stato del 8,2%. Sebbene il numero totale di bagagli disguidati sia leggermente aumentato a 33,4 milioni a causa del volume record di passeggeri, la proporzione delle irregolarità nella gestione di borse e valigie è diminuita, dimostrando l’impatto crescente della tecnologia e dell’automazione. Dei 33,4 milioni di bagagli che hanno subìto delle irregolarità, oltre il 66% (22 milioni) dei casi è stato risolto e chiuso con SITA WorldTracer® entro 48 ore, a dimostrazione della capacità del settore di riunire rapidamente i passeggeri con i loro bagagli. In particolare, di questi 22 milioni, il 25% è stato risolto entro 12 ore, il 38% entro 24 ore e il 37% entro 48 ore. Nonostante questi miglioramenti, nel 2024 le irregolarità sono costate all’industria circa 5 miliardi di dollari. I passeggeri, inoltre, hanno aspettative sempre più alte. I costi, tra cui le restituzioni tramite corriere, l’assistenza clienti, la gestione dei reclami e la perdita di produttività, evidenziano l’urgenza di continuare a investire in sistemi di gestione bagagli automatizzati, in tempo reale e basati sui dati”.

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE DI TRAFFICO DEL MESE DI MAGGIO 2025 – Etihad informa: “Etihad Airways ha pubblicato le sue statistiche sul traffico per maggio 2025, evidenziando una continua espansione e una domanda crescente da parte dei clienti. La compagnia aerea ha trasportato 1,7 milioni di passeggeri a maggio, con un aumento del 19% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Questa continua crescita riflette l’espansione strategica della compagnia aerea e il suo solido posizionamento sul mercato. Il load factor è salito all’87%, rispetto all’84% di maggio 2024, rafforzando la capacità di Etihad di ottimizzare la capacità mantenendo al contempo un’elevata domanda. La flotta operativa di Etihad conta ora 100 aeromobili, a supporto della crescita della sua rete e del miglioramento dei servizi. Nei primi cinque mesi del 2025, 8,4 milioni di viaggiatori hanno volato con Etihad, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2024, mantenendo un impressionante load factor medio dell’87%”. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Abbiamo registrato una positiva e continua crescita del nostro slancio, con il numero di passeggeri di maggio in crescita del 19% su base annua, a conferma della nostra posizione di compagnia aerea in più rapida crescita in Medio Oriente. I nostri risultati annuali mostrano che oltre 8 milioni di clienti hanno volato con noi nel 2025 e il numero di passeggeri trasportati nei 12 mesi successivi si attesta ora a quasi 20 milioni, a testimonianza della fiducia riposta nel servizio di Etihad. A maggio abbiamo raggiunto un traguardo entusiasmante: la nostra flotta ha raggiunto quota 100. Mentre continuiamo ad espandere la nostra rete di rotte e ad ampliare la flotta nei prossimi mesi, il nostro obiettivo rimane quello di offrire un’esperienza cliente impeccabile ed eccezionale”.

COMPETENZE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NEI CIELI: ENAV PRESENTA LA SUA NUOVA DIGITAL ACADEMY E LA PIATTAFORMA E-LEARNING PER LA FORMAZIONE AERONAUTICA AVANZATA – Lunedì 16 giugno a Forlì, ENAV e QN ECONOMIA insieme per promuovere un’iniziativa che mette al centro le persone, le competenze e la tecnologia, per garantire uno spazio aereo sempre più sicuro, innovativo e pronto ad accogliere le sfide della nuova mobilità. Un nuovo orizzonte per la formazione dei professionisti dell’aviazione prende il volo con l’inaugurazione ufficiale della ENAV Digital Academy, l’ecosistema formativo digitale progettato per affrontare le nuove sfide del settore ATM (Air Traffic Management) e della mobilità aerea del futuro. L’evento di presentazione, organizzato in collaborazione con QN Economia e ospitato presso la sede dell’Academy ENAV a Forlì, segna il lancio della nuova piattaforma e-learning, uno strumento altamente tecnologico e modulare dedicato ai controllori del traffico aereo, flight data operator, specialisti CNS/ATM e alle nuove figure professionali emergenti nell’ambito della Advanced Air Mobility. Un progetto strategico per il futuro dello spazio aereo La ENAV Digital Academy nasce con un duplice obiettivo: – ottimizzare la formazione interna dei professionisti ATM e U-Space attraverso percorsi di apprendimento personalizzati, continui e certificati; – esportare know-how e competenze su scala internazionale, rafforzando il ruolo di ENAV come punto di riferimento globale nella formazione aeronautica. La nuova piattaforma e-learning è parte integrante di una visione ampia e strategica che unisce innovazione tecnologica, eccellenza operativa e valorizzazione del capitale umano, con un’attenzione costante a sicurezza, interoperabilità e digitalizzazione.

75 ANNI DI COLLEGAMENTO TRA LA CANTABRIA E MADRID – Iberia e il governo della Cantabria hanno voluto celebrare il 75° anniversario del lancio dei voli sulla rotta Madrid-Cantabria con un evento presso Espacio Iberia, il pop-up store della compagnia aerea aperto al pubblico sul Paseo del Arte di Madrid. Una celebrazione a cui hanno partecipato il Ministro della Cultura, del Turismo e dello Sport della Cantabria, Luis Martínez Abad, e Víctor Moneo, Direttore Vendite Globali di Iberia, che hanno ribadito il loro impegno a continuare a lavorare per la connettività tra le due comunità autonome. I 21 voli settimanali tra la Cantabria e Madrid consentono ai passeggeri di raggiungere la rete di destinazioni a breve, medio e lungo raggio di Iberia. Grazie all’hub di Iberia presso l’aeroporto di Madrid, i viaggiatori cantabrici possono comodamente raggiungere una qualsiasi delle 142 destinazioni nei 48 paesi serviti dalla compagnia aerea.

IBERIA CELEBRA 75 ANNI DI OPERAZIONI VERSO IL BRASILE – Iberia celebra il 75° anniversario del suo primo volo commerciale in Brasile, rafforzando il suo impegno nel Paese. All’inizio di giugno del 1950, la compagnia aerea inaugurò la sua rotta commerciale tra Spagna e Brasile con un Douglas DC-4, che atterrò all’aeroporto Tom Jobim (Galeão) di Rio de Janeiro. Il volo partiva da Madrid il sabato e faceva scalo a Isla de la Sal e Natal prima di arrivare a Rio de Janeiro. Proseguiva poi per Montevideo e infine a Buenos Aires. Il viaggio di andata e ritorno durava cinque giorni. “Siamo lieti di aver celebrato il nostro 75° anniversario in Brasile e, soprattutto, di farlo in un anno in cui il Paese sarà uno dei principali motori della nostra crescita internazionale. Con l’apertura di Fortaleza e Recife, e anche con l’espansione a San Paolo, potremo offrire a brasiliani ed europei l’opportunità di esplorare nuove destinazioni, visitare amici e parenti e viaggiare per lavoro con gli aerei più comodi, moderni ed efficienti al mondo”, afferma Víctor Moneo, Direttore Vendite Globali di Iberia. Questo impegno verso il mercato si traduce quest’anno in oltre 590.000 posti disponibili, con una crescita del 27% rispetto al 2024. Si tratta della maggiore capacità mai raggiunta da Iberia a livello locale. San Paolo offre due voli giornalieri e quest’anno avrà più di 455.000 posti, con un aumento del 37% rispetto al 2023. Rio de Janeiro, invece, offre tra i quattro e i cinque voli settimanali e circa 132.000 posti nel 2025.

GIORNATA DI CHIUSURA DEL 19th STUDENT AEROSPACE CHALLENGE – Dassault Aviation informa: “Il 5 giugno 2025, l’European Space Agency (Esa), l’European Astronaut Club (ACE), ArianeGroup, Dassault Aviation e il Musée de l’Air et de l’Espace hanno organizzato la giornata di chiusura della 19th Student Aerospace Challenge presso il Musée de l’Air et de l’Espace in Le Bourget. Questa competizione ha permesso agli studenti universitari di partecipare allo studio di un reusable, manned suborbital or orbital vehicle, su un tema scelto tra i dieci work packages offerti. Per l’evento di quest’anno, 21 team provenienti da scuole e università di diversi paesi europei appartenenti all’European Space Agency (Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Polonia, ecc.) hanno accettato la sfida. Questo numero record dimostra la reputazione internazionale di questa competizione studentesca. L’“Astro-Spaceship” team di ISAE – SupAéro ha vinto il Dassault Aviation prize per la progettazione del suo OSIRIS space shuttle, in grado di effettuare diversi tipi di missione in low-Earth orbit. L’inglese John McFall è intervenuto all’incontro, spiegando il processo di selezione che lo ha portato a diventare il primo parastronaut candidate dell’European Space Agency nel novembre 2022. Ha anche parlato dell’addestramento a cui si è sottoposto per ottenere la certificazione medica per una missione di lunga durata a bordo dell’International Space Station. Attualmente fa parte del reserve astronaut group dell’Esa”.

DELTA PORTA I VETERANI IN NORMANDIA CON IL NORMANDY LEGACY FLIGHT – Delta informa: “Negli ultimi quattro anni, Delta ha collaborato con orgoglio con la Best Defense Foundation per voli charter diretti in Normandia, Francia, riportando i veterani della Seconda Guerra Mondiale proprio nel luogo in cui è stata fatta la storia e difesa la libertà. La missione del Normandy Legacy Flight program è quella di mettere in contatto la generazione più grande con i più giovani, affinché il loro coraggio, il loro sacrificio e le loro storie non vengano mai dimenticati. Molti di questi veterani hanno ormai più di 100 anni. Per garantire che possano affrontare il viaggio in sicurezza, ognuno di loro è affiancato da un assistente volontario che fornisce supporto 24 ore su 24. È un ruolo radicato nel servizio, nella compassione e nel profondo rispetto. Delta è orgogliosa di proseguire il suo Normandy Legacy Flight, sostenendo il programma che riporta veterani e studenti della Seconda Guerra Mondiale in Normandia per commemorare l’anniversario del D-Day”.

DELTA CELEBRA IL SUOI PROGRAMMA TRANSATLANTICO PIU’ ESTESO DI SEMPRE – Delta informa: “Delta questa estate sta operando il suo programma transatlantico più esteso di sempre da hub chiave come New York-JFK, Atlanta, Boston, Minneapolis-St. Paul e Detroit. Con questa crescita, Delta diventa la più grande compagnia aerea statunitense verso Italia, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Islanda, Danimarca, Svezia e Repubblica Ceca, e l’unica compagnia aerea statunitense con voli diretti per Praga. L’Italia è al centro dell’attenzione. Delta ha aumentato i voli verso il Paese di oltre il 10% su base annua, rafforzando la sua posizione di compagnia aerea statunitense numero 1 nel mercato italiano. Con nuove rotte, più posti e partenze degne di nota, Delta offre ai suoi passeggeri più modi che mai per scoprire il mondo, che si tratti di sorseggiare un espresso a Roma, ballare il flamenco a Barcellona o esplorare il fascino di Copenhagen”.

URBANV E SIGNATURE AVIATION FIRMANO UN ACCORDO DI JOINT VENTURE – UrbanV, leader mondiale nelle infrastrutture per la mobilità aerea avanzata (AAM), e Signature Aviation, la più grande rete mondiale di terminal per l’aviazione privata, hanno firmato un accordo di joint venture (JV) volto ad accelerare lo sviluppo delle reti di vertiporti negli Stati Uniti, a partire, inizialmente, da Florida, New York, California e Texas. Questa partnership libera sinergie importanti per lo sviluppo delle infrastrutture di mobilità aerea avanzata, negli Stati Uniti e non solo. La collaborazione tra UrbanV e Signature Aviation mira a gettare le basi di un ecosistema di mobilità aerea avanzata scalabile e si focalizza su due punti principali: studi di fattibilità economica e tecnica; sviluppo del business e creazione di ecosistemi. “Questo accordo di joint venture è un passo importante nello sviluppo infrastrutturale della mobilità aerea avanzata negli Stati Uniti”, ha dichiarato Carlo Tursi, CEO di UrbanV. “Aspiriamo a diventare un importante operatore mondiale di reti di vertiporti e saremo pionieri nella definizione delle prime rotte di mobilità aerea avanzata. Grazie all’esperienza di UrbanV nello sviluppo di vertiporti e alla consolidata rete di terminal per l’aviazione privata di Signature Aviation, negli Stati Uniti stiamo gettando le basi per un trasporto aereo di breve distanza senza soluzione di continuità, efficiente e sostenibile”. “La nostra partnership con UrbanV eleva ulteriormente il nostro impegno nei confronti della sostenibilità, dell’innovazione e, soprattutto, dei nostri clienti”, ha dichiarato Tony Lefebvre, Chief Executive Officer di Signature Aviation. “Unendo le nostre competenze e le nostre risorse e strategie, ci concentriamo sulla promozione concreta della mobilità aerea avanzata e realizziamo le infrastrutture sicure, integrate ed efficienti necessarie allo sviluppo dei vertiporti”.