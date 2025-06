Air France-KLM partecipa al Paris Air Show 2025

Air France-KLM Group sarà presente al Paris Air Show, Le Bourget, dal 16 al 22 giugno 2025, presso lo stand C137, Padiglione 2B.

“Questo importante evento del settore aerospaziale rappresenta un’opportunità fondamentale per il Gruppo per rafforzare i propri legami con clienti, autorità pubbliche e altri stakeholder chiave del settore.

Questa nuova edizione del Salone metterà in luce tre delle priorità strategiche del Gruppo: Engineering & Maintenance business, sustainability and recruitment.

Durante la settimana, Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annuncerà nuove importanti partnership commerciali e strategiche, rafforzando la propria posizione di leader globale nella manutenzione aeronautica.

I visitatori dello stand potranno esplorare l'”MRO Lab“, uno spazio immersivo dedicato all’innovazione tecnologica. Diverse demo interattive mostreranno le competenze tecniche del Gruppo, tra cui la manutenzione predittiva tramite la piattaforma Prognos, la stampa 3D di cabin components e l’esplorazione di un motore in realtà virtuale utilizzando un visore a 360°”, afferma Air France-KLM.

“In un periodo di profonda trasformazione per il settore dell’aviazione, Air France-KLM sfrutterà l’Air Show per ribadire le sue forti ambizioni in termini di decarbonizzazione. Il Gruppo presenterà le sue ultime novità sul SAF, dimostrando la sua determinazione a contribuire al progresso dell’intero settore.

Per raggiungere questo obiettivo, Air France-KLM sta investendo in modo sostanziale nell’attuazione del suo piano d’azione, basato su quattro pilastri chiave:

– Rinnovo della flotta, con aeromobili di nuova generazione che riducono le emissioni di CO2 per passeggero-chilometro fino al 25% rispetto agli aeromobili di generazione precedente di dimensioni simili (e fino al 50% in meno di emissioni acustiche).

– Maggiore utilizzo di SAF su tutti i voli, superando i requisiti normativi dell’Unione Europea.

– Misure operative sia a bordo che a terra per ridurre le emissioni di CO2, tra cui la riduzione del peso a bordo e l’ottimizzazione delle rotte di volo.

– Trasporto passeggeri intermodale, offrendo ai passeggeri la possibilità di combinare diverse modalità di trasporto quando volano con le compagnie aeree del Gruppo”, prosegue Air France-KLM.

“Durante le giornate di porte aperte al pubblico (20-22 giugno), lo stand di Air France-KLM presenterà l’ampia varietà di carriere all’interno del Gruppo e metterà in evidenza le attuali opportunità di lavoro.

Air France ha lanciato un ambizioso piano di assunzioni per il 2025, con quasi 2.000 posizioni aperte nei suoi principali settori di attività: passenger transport, cargo, aircraft maintenance, IT, data and logistics. Saranno reclutati circa 300 piloti, alcuni tramite l’Air France Cadet program, e 1.000 apprendisti entreranno a far parte dell’azienda per essere formati nei lavori del futuro.

Durante le tre giornate di apertura al pubblico si terrà anche un ricco programma di tavole rotonde, che tratteranno argomenti come l’evoluzione del lavoro, l’impatto dell’intelligenza artificiale e le sfide ambientali nella manutenzione.

Anche Transavia, compagnia aerea di Air France-KLM Group, sarà presente al Paris Air Show con uno stand situato nel Padiglione 2B, stand F193.

Studenti e persone in cerca di lavoro possono partecipare gratuitamente al Paris Air Show venerdì 20 giugno (è richiesta la registrazione su https://www.siae.fr/en/).

Per scoprire le offerte di lavoro e candidarsi: https://recrutement.airfrance.com/“, conclude Air France-KLM

Air France al Paris Air Show 2025: tre giorni per esplorare l’innovazione e le professioni del futuro

Air France informa: “Dal 20 al 22 giugno 2025, Air France vi invita al Paris Air Show (SIAE) in Le Bourget durante le giornate di apertura al pubblico. Venite a incontrare i nostri team e a scoprire l’ampia gamma di opportunità di carriera in Air France presso il nostro stand (Padiglione 2B, stand C137).

Il Paris Air Show è l’occasione perfetta per scoprire ciò che Air France ha da offrire. Per tre giorni, i nostri team HR e operativi saranno a vostra disposizione per parlare con voi e condividere informazioni sul loro lavoro quotidiano, sui loro percorsi di carriera e sulle loro competenze.

Un programma completo di conferenze, dimostrazioni tecnologiche e incontri personalizzati animerà queste giornate, con un focus su opportunità di carriera, formazione e innovazione.

Partecipa all’innovazione scoprendo come l’intelligenza artificiale sta trasformando l’aviazione, approfondisci le sfide tecniche e umane della manutenzione degli aeromobili o interagisci con i piloti di linea che ti spiegheranno tutti gli aspetti della loro professione. I nostri team non vedono l’ora di darti il benvenuto a una serie di conferenze coinvolgenti e stimolanti”.

“Per soddisfare le crescenti esigenze In un contesto di trasformazione tecnologica e transizione verso un settore aeronautico più sostenibile, Air France lancia un’importante campagna di reclutamento per il 2025. Sono aperte quasi 2.000 posizioni (con contratto a tempo indeterminato e in alternanza scuola-lavoro) in aree chiave dell’azienda, tra cui:

– Aircraft maintenance (meccanici, tecnici e ingegneri con o senza esperienza pregressa): oltre 400 assunzioni per garantire che la flotta Air France, il cui rinnovamento è in pieno svolgimento, rimanga in condizioni ottimali.

– Airline pilots: sono previste quasi 250 assunzioni di piloti, anche attraverso il Cadet program, che offre un percorso di inserimento nella professione a una vasta gamma di candidati: neolaureati, studenti di scienze e coloro che desiderano cambiare carriera.

– IT and data: oltre 100 assunzioni, a dimostrazione dell’importanza strategica della trasformazione digitale per il futuro dell’azienda.

– Logistica: 80 ruoli a supporto delle attività operative.

– Apprendistati: formare e affiancare la prossima generazione rimane una priorità, con quasi 1.000 apprendisti che si uniscono ad Air France per prepararsi alle carriere di domani.

Consulta tutte le nostre offerte di lavoro su: https://recrutement.airfrance.com/“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Air France)