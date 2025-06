Tecnam nomina St Barth Executive come Authorized Service Center per la P2012 series

In occasione dell’ultimo giorno del Caribavia 2025, Tecnam annuncia la nomina di St Barth Executive – Air Inter Isles come Authorized Service Center for the Tecnam P2012 series.

“Con sede a Saint-Barthélemy, Antille Francesi, St Barth Executive fornirà manutenzione autorizzata, supporto tecnico e ricambi per la flotta in espansione di velivoli Tecnam P2012 operativi nella regione caraibica e in tutte le Americhe.

Questa partnership strategica segna un ulteriore passo avanti nell’impegno di Tecnam nell’assistenza clienti, garantendo agli operatori di tutta la regione un servizio rapido e competente e tempi di fermo ridotti. St Barth Executive, un operatore regionale leader con esperienza diretta nell’impiego del Tecnam P2012 STOL, apporta al ruolo una profonda conoscenza operativa e competenza tecnica”, afferma Tecnam.

“Tecnam compie ancora una volta un passo tangibile verso il miglioramento del supporto locale da parte dei suoi operatori, contribuendo al contempo alla crescita locale nella regione. Siamo entusiasti di annunciare, qui a Carivabia, che St Barth Executive si unisce alla nostra crescente rete globale di centri di assistenza, aggiungendo un maintenance hub e una repair facility nel cuore dei Caraibi”, ha dichiarato Francesco Sferra, TECNAM P2012 Sales and Business Development Manager. “Le loro comprovate capacità, professionalità e familiarità con la piattaforma P2012 li rendono un partner ideale per supportare i nostri clienti nella regione. La presenza di un local MRO è fondamentale, a nostro avviso, per superare tutte le sfide del supporto nella regione caraibica”.

“Il Tecnam P2012 Traveller sta riscuotendo rapidamente successo tra regional airlines, charter companies and special mission operators per la sua affidabilità, l’avionica moderna e la versatilità. Con l’aggiunta di St Barth Executive come Authorized Service Center, gli operatori possono ora contare su un supporto regionale che soddisfa gli elevati standard di eccellenza del servizio di Tecnam“, prosegue Tecnam

“Siamo orgogliosi e onorati che Tecnam abbia nominato Saint-Barth Executive come primo Authorized Service Center per la P2012 aircraft series nei Caraibi. Questo riconoscimento riflette la fiducia che Tecnam ripone nella nostra competenza tecnica e nel nostro impegno operativo”, ha dichiarato Vincent Beauvarlet, Presidente di St Barth Executive. “Negli ultimi anni, abbiamo investito in modo significativo nei nostri due centri di manutenzione, in Guadalupa e Saint-Martin, dotandoli di attrezzature all’avanguardia, un ampio magazzino di ricambi e team altamente qualificati. La nostra infrastruttura non è solo unica nei Caraibi, ma anche completamente autonoma e progettata per un rapido dispiegamento: possiamo mobilitare ricambi, strumenti e tecnici ovunque nella regione in meno di un’ora per supportare gli operatori del P2012. Questa nuova partnership rafforza la nostra ambizione di fornire servizi di manutenzione moderni e affidabili in tutti i Caraibi, garantendo a ogni proprietario di Tecnam un supporto di livello mondiale, ovunque operi”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)