Dassault Aviation al Paris Air Show 2025

Dassault Aviation presenta la sua vasta gamma di competenze ai professionisti del settore e al grande pubblico in occasione del 55° Paris Air Show, che si terrà all’aeroporto di Parigi-Le Bourget dal 16 al 22 giugno 2025.

“Dassault Aviation sarà presente allo stand A251, situato nel Padiglione 2A. Esporremo modelli dei nostri velivoli e progetti, in particolare nello space sector. I visitatori avranno anche la possibilità di vivere un’esperienza di volo virtuale con i nostri “Rafale Experience” simulators.

La nostra esposizione statica presenterà le ultime versioni del Rafale, con un modello del nostro unmanned combat air system (UCAS) destinato a volare con il Rafale F5 e un modello di un future combat aircraft. Un edificio dedicato ospiterà un “Battle Lab” dedicato alle collaborative air combat situations, nonché una Customer Support area. L’esposizione statica presenterà anche i Falcon 6X e 8X, nonché la cabina del Falcon 10X.

Dassault Aviation sarà presente al Paris Air Lab e al Paris Space Hub. Queste aree sono dedicate alle più recenti innovazioni tecnologiche/industriali e spaziali.

La French Air and Space Force (FASF) eseguirà la dimostrazione di volo del Rafale, mentre i nostri piloti collaudatori mostreranno il Falcon 6X in volo”, afferma Dassault Aviation.

Éric Trappier, Presidente e CEO di Dassault Aviation, spiega: “Dassault Aviation metterà in risalto le sue attività militari, civili e a duplice uso al Paris Air Show 2025:

In ambito militare, ci saranno tre focus: l’attuale Rafale (standard F4), il Rafale del prossimo decennio (standard F5 + UCAS) e, infine, i future combat aircraft previsti entro i prossimi 20 anni.

Le nostre attività civili saranno illustrate in particolare dai Falcon 6X e 10X. Questi modelli sono rappresentativi del nostro impegno costante nel modernizzare la nostra gamma di velivoli commerciali.

Inoltre, il nostro spacecraft project, progettato per applicazioni sia civili che militari, potrebbe diventare un vantaggio strategico chiave per la Francia e l’Europa, mentre le potenze globali continuano a spingere i limiti dell’esplorazione spaziale.

Il Paris Air Show offre anche l’opportunità di incontrare il grande pubblico, che partecipa in numero crescente e al quale siamo orgogliosi di esporre i nostri aerei, sia a terra che in volo. La passione incrollabile della Francia per l’aviazione rimane un pilastro della nostra sovranità nazionale e dell’eccellenza in questo settore”.

“Dassault Aviation parteciperà al 6th “l’Avion des Métiers” (Careers Plane) event, nonché alla 2nd “l’Aéro Recrute” recruitment campaign, organizzata in collaborazione con la French Aerospace Industries Association (GIFAS). Durante tutta la settimana, i visitatori interessati alle carriere nel settore aerospaziale potranno assistere a live demonstrations nella Concorde Hall. Avranno inoltre l’opportunità di parlare con i nostri ingegneri, tecnici, responsabili delle risorse umane, sulle opportunità di carriera nell’area HR presso lo stand di Dassault Aviation. Nel 2025, Dassault Aviation proseguirà il suo intenso impegno nel reclutamento in tutti i settori professionali e le regioni francesi, nonché per un’ampia gamma di qualifiche, con o senza esperienza pregressa.

Durante tutta la settimana, Dassault Aviation collaborerà anche con il “Women in Aerospace” event. L’obiettivo di questo evento è quello di mettere in luce il contributo delle donne nel settore aerospaziale e incoraggiare un maggior numero di donne a entrare nel settore.

Inoltre, nell’ambito della nostra Diversity & Inclusion policy, Dassault Aviation organizzerà una serie di eventi durante tutta la settimana, tra cui visite guidate del nostro stand e dei nostri aeromobili, incontri professionali con donne del settore aerospaziale, incontri di lavoro per persone con disabilità, opportunità di networking e altro ancora. Queste iniziative sono organizzate in collaborazione con le nostre organizzazioni partner”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)