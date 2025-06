Qatar Airways presenterà le ultime innovazioni tecnologiche e i velivoli più recenti al 55th Paris Air Show

Qatar Airways sarà presente al 55th Paris Air Show, il più grande raduno aerospaziale al Parc des Expositions de Paris-Le Bourget, dal 16 al 22 giugno 2025.

“Tornando all’evento biennale con innovazioni all’avanguardia, la compagnia aerea condividerà la piattaforma globale con 2.500 espositori da 48 paesi, 3.000 partecipanti e 150 velivoli in esposizione.

A guidare la sua speciale line-up sarà l’UEFA Champions League livery Boeing 777, dedicato appositamente al ritorno a casa del Paris Saint-Germain (PSG) dopo la vittoria del titolo di campione d’Europa. La pista del Paris Air Show ospiterà anche il primo Gulfstream G700 mai operato per l’aviazione commerciale, operato dalla private jet charter division, Qatar Executive. Questo velivolo all’avanguardia è progettato per voli a lunghissimo raggio, vantando una cabina estremamente spaziosa e un design efficiente in termini di consumi.

Qatar Airways presenterà anche Qsuite Next Gen, l’ultima versione della sua pluripremiata Qsuite business class. I visitatori sono invitati a entrare nella Qsuite rivisitata ed esplorare la sua ampia gamma di opzioni di personalizzazione, pensate per offrire un’esperienza di viaggio personalizzata e di alta qualità”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il Paris Air Show riflette lo spirito della comunità aerospaziale e noi di Qatar Airways non vediamo l’ora di entrare nuovamente in contatto con passeggeri, espositori e il mondo dell’aviazione in generale. Innovazione e diversità rimangono al centro dei valori fondamentali di Qatar Airways, ed è per questo che la nostra line-up sulla pista dell’Air Show e nell’Univers Qatar Airways Pavilion presenterà aeromobili e tecnologie che replicano l’esperienza di viaggio leader del settore che offriamo a ogni viaggio con Qatar Airways”.

“I visitatori potranno approfondire la loro esperienza attraverso un padiglione appositamente curato, intitolato L’Univers Qatar Airways, scansionando i codici presso i punti di contatto chiave in tutto lo spazio per tracciare il loro viaggio e sbloccare regali esclusivi. Il padiglione non solo riflette i prodotti pluripremiati, ma presenta anche i più recenti Economy Class amenity kits, celebra l’eredità della UEFA Champions League e mostra i momenti iconici delle vittorie del PSG. Con molte novità ancora da svelare, i visitatori potranno anche provare i Diptyque Business Class amenity kits e ammirare le stoviglie personalizzate utilizzate a bordo dell’esperienza di ristorazione premium”, prosegue Qatar Airways.

“Sama, la prima assistente di volo al mondo dotata di intelligenza artificiale, torna con ulteriori miglioramenti, tra cui il lancio su WhatsApp e la nuova possibilità di comunicare in francese. Sama si collegherà a milioni di passeggeri francofoni, assistendoli nelle prenotazioni dei voli, fornendo consigli sulle destinazioni e rispondendo a domande sull’esperienza di viaggio di Qatar Airways attraverso conversazioni intuitive e in tempo reale.

Ora fluente in francese, inglese e arabo, Sama si prepara a fornire assistenza ai clienti in altre lingue a breve. I visitatori sono invitati a interagire con lei presso L’Univers Qatar Airways Pavillion, oltre che su WhatsApp. L’ultima integrazione con la piattaforma di comunicazione le consente di offrire supporto in tempo reale e assistenza alle prenotazioni in inglese, a cui seguiranno a breve anche l’arabo e il francese. L’introduzione del francese accresce l’attrattiva di Sama nei mercati chiave, mentre l’integrazione con WhatsApp apre un canale di comunicazione e vendita essenziale.

I visitatori del Paris Air Show troveranno il Qatar Airways L’Univers Pavillion di fronte al Gate 0 (adiacente alla Hall 5)”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)