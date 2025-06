Eve Air Mobility e Revo accelerano l’Urban Air Mobility con un contratto da 250 milioni di dollari

Eve Air Mobility (“Eve”) ha firmato il suo primo accordo vincolante con Revo, un advanced urban air mobility (UAM) operator con sede a San Paolo, Brasile, e la sua società madre, Omni Helicopters International S.A. (OHI). L’accordo delinea il quadro per l’acquisto di un massimo di 50 electric Vertical Takeoff and Landing (eVTOL) aircraft, la relativa entrata in servizio e i servizi di assistenza post-vendita. Questo traguardo segna la transizione di Eve dallo sviluppo all’esecuzione, consolidando la sua posizione di fornitore leader di soluzioni UAM di nuova generazione.

“Questo accordo vincolante con Revo e OHI rappresenta un passo fondamentale per Eve, a dimostrazione della crescente fiducia del mercato nella nostra tecnologia e nel nostro modello operativo”, ha dichiarato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Passando dall’ideazione all’implementazione, non solo stiamo portando avanti la nostra roadmap commerciale, ma stiamo anche contribuendo a plasmare un ecosistema UAM solido e sostenibile, stabilendo un punto di riferimento globale per l’implementazione degli eVTOL”.

L’accordo rappresenta l’impegno di Eve nei confronti di Revo e OHI, e comprende velivoli eVTOL e un supporto post-vendita completo tramite il pacchetto TechCare di Eve. Revo diventerà l’operatore di lancio per gli eVTOL di Eve a San Paolo, con la prima consegna prevista per il quarto trimestre 2027. San Paolo, uno dei mercati più dinamici e avanzati al mondo per la mobilità aerea, conta oltre 400 elicotteri registrati e quasi 2.000 decolli e atterraggi giornalieri.

“La nostra decisione di collaborare con Eve Air Mobility è stata chiara, radicata nel loro design maturo, nel loro ecosistema di supporto completo e nell’ineguagliabile tradizione aerospaziale di Embraer”, ha dichiarato Joao Welsh, CEO di Revo. “Questi velivoli eVTOL saranno la pietra angolare del nostro ambizioso piano per rivoluzionare il servizio di mobilità high-touch di Revo, offrendo un’attività sicura, sostenibile e scalabile che collegherà le comunità e ridefinirà la praticità”.

Revo, interamente di proprietà di OHI, attualmente gestisce una door-to-door mobility solution, integrando car and luggage services con uno scheduled helicopter service che collega località chiave nel sud-est del Brasile. Con gli eVTOL di Eve, queste operazioni diventeranno completamente elettriche e sostenibili, offrendo un’esperienza superiore e supportando gli obiettivi della città per una mobilità più ecologica.

“L’aggiunta di 50 eVTOL di Eve Air Mobility alla nostra flotta rafforza il nostro percorso di diversificazione e la nostra leadership nella low altitude economy”, afferma Jeremy Akel, Group CEO, Omni Helicopters International. “La nostra partnership con Eve è la prova della nostra visione condivisa di dare vita a idee di mobilità rivoluzionarie che trasformino il modo in cui le persone si spostano nelle città”.

Questa proposta vincolante si basa sulla collaborazione strategica tra Eve, OHI e Revo, che include precedenti accordi per aeromobili, soluzioni di assistenza e simulazioni della gestione dell’urban air traffic management utilizzando il software Vector di Eve. L’accordo fornisce anche l’accesso a Eve TechCare, una suite completa di supporto operativo progettata per semplificare le operazioni eVTOL e massimizzare le prestazioni della flotta.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)