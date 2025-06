Il Boeing 20-Year Forecast mostra una domanda costante per quasi 44.000 nuovi aerei

Boeing informa: “I mercati emergenti, con classi medie in espansione, reti aeree dinamiche e competitive e investimenti sostenuti nel settore dell’aviazione, svolgeranno un ruolo fondamentale nella crescita del traffico aereo globale, contribuendo a generare una domanda di 43.600 aerei commerciali nei prossimi 20 anni, secondo le previsioni di Boeing.

Questi mercati rappresenteranno oltre il 50% della flotta commerciale globale nel 2044, rispetto a quasi il 40% del 2024. In vista del Paris Air Show, Boeing ha pubblicato il suo Commercial Market Outlook (CMO) 2025. Il CMO prevede che l’offerta di aerei raggiungerà la domanda del mercato verso la fine del decennio, consentendo alle compagnie aeree di rinnovare e ampliare progressivamente le proprie flotte”.

“Nel corso del primo quarto di questo secolo, il traffico aereo passeggeri è triplicato e la flotta aerea globale è più che raddoppiata, mentre l’industria dell’aviazione commerciale ha dovuto affrontare sfide significative”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “La resilienza rimarrà un tratto distintivo di questo settore in crescita, poiché continuiamo a registrare una forte domanda di nuovi aerei e l’aviazione commerciale sta tornando alla sua traiettoria di crescita pre-pandemica”.

“In evidenza le previsioni del CMO fino al 2044:

– Si prevede che il traffico passeggeri crescerà del 4,2% annuo, più che raddoppiando le sue dimensioni, continuando a superare la crescita economica globale.

– La flotta globale quasi raddoppierà, raggiungendo oltre 49.600 aerei commerciali, grazie all’aumento di capacità da parte delle compagnie aeree per soddisfare la domanda di viaggi.

– Circa l’80% degli aerei in servizio sarà sostituito con oltre 21.000 consegne, migliorando l’efficienza e la capacità della flotta.

– I single-aisle airplanes rappresenteranno il 72% della flotta globale, in aumento rispetto al 66% del 2024, trainati principalmente dai voli a corto raggio e dalle compagnie low cost nei mercati emergenti.

– La global passenger widebody fleet aumenterà a circa 8.320 aerei, rispetto ai circa 4.400 del 2024, una crescita sempre più trainata dalle compagnie aeree dei mercati emergenti che stanno espandendo le loro flotte a lungo raggio.

– La diversificazione della supply chain e l’espansione degli express cargo networks determineranno un’espansione di quasi due terzi della global freighter fleet e la necessità di 2.900 production and converted freighters.

– Gli airline networks servono circa il 30% in più di coppie di aeroporti rispetto a dieci anni fa, offrendo opzioni di volo diretto più convenienti.

– Come quota di spese discrezionali, la spesa per i viaggi è tornata ai livelli pre-pandemici, poiché i consumatori danno priorità ai viaggi aerei”, prosegue Boeing.

New deliveries (2025-2044):

Regional Jet 1.545

Single Aisle 33.285

Widebody 7.815

Freighter 955

Total 43.600

“Boeing pubblica il CMO ogni anno dal 1961. Essendo la previsione più longeva del suo genere, il CMO è considerato l’analisi più completa del settore dell’aviazione commerciale. La previsione completa è disponibile all’indirizzo: boeing.com/cmo“, conclude Boeing.

