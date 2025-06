Le compagnie aeree di Lufthansa Group ottimizzano l’esperienza di viaggio grazie alle funzioni digitali

Giusto in tempo per l’estate, Lufthansa Group ha ulteriormente ottimizzato l’esperienza di viaggio dei suoi passeggeri con ulteriori funzioni digitali. La Lufthansa Group app, nominata ‘best airline app worldwide’, funge da compagno digitale per tutto il viaggio, dalla prenotazione all’arrivo e oltre.

“Siamo al fianco dei nostri clienti e offriamo loro un servizio completo per tutta la durata del volo, supportato da funzioni digitali. Ad esempio, i nostri ospiti possono ora pianificare il loro viaggio in modo ancora più semplice e flessibile e contare su un supporto completo in caso di modifiche dell’ultimo minuto”, sottolinea Dieter Vranckx, Chief Commercial Officer, Lufthansa Group. “Consiglio in particolare ai nostri passeggeri di creare un profilo Travel ID. Questo offre loro numerosi vantaggi e contribuisce a rendere il loro viaggio ancora più confortevole. Con i nuovi servizi digitali, offriamo loro un’esperienza di viaggio ottimizzata e li supportiamo in ogni fase del viaggio”.

“La Lufthansa Group app include ora ancora più funzioni che aumentano il comfort di viaggio di tutti i passeggeri. I clienti possono ora usufruire di nuovi strumenti innovativi, soprattutto nella preparazione del viaggio, a partire da una ricerca voli notevolmente più rapida e da un’esperienza di prenotazione più fluida.

A questo proposito, si consiglia ai clienti di installare la Lufthansa Group Airlines app e di creare un profilo Travel ID. Il Travel ID contribuisce a semplificare i viaggi: tra le altre cose, è possibile integrare i documenti di viaggio e salvare i dati personali per prenotazioni future e passate. Ulteriori servizi saranno disponibili gradualmente. Inoltre, il Travel ID fornisce ai viaggiatori informazioni personalizzate e suggerimenti su soluzioni nel caso in cui i loro piani di viaggio originali cambino inaspettatamente. Oltre 15 milioni di clienti hanno già creato un profilo digitale.

Per rendere i viaggi negli Stati Uniti ancora più rilassati, la ESTA travel authorization viene ora verificata già durante il check-in online e anche la scansione del passaporto nell’app è stata ulteriormente migliorata. Inoltre, il passaporto viene caricato in modo semplice e pratico nell’app durante il check-in. Anche questi dati vengono verificati durante il processo. Il sito web offre anche un nuovo servizio con informazioni sulle linee guida per l’ingresso e sui requisiti di passaporto o visto per i viaggi internazionali, memorizzati nel Travel ID.

Gli Status, Business and First Class guests possono utilizzare l’app per trovare in modo rapido e comodo la lounge di Lufthansa Group preferita nelle vicinanze, che sia a Francoforte, New York o Rio de Janeiro. Inoltre, i viaggiatori possono usufruire di menù digitali e diari elettronici prima del volo. Infine, anche la conferma di prenotazione è stata rivista e ora presenta un nuovo aspetto”, afferma Lufthansa Group.

“Con l’introduzione di innovative opzioni self-service, i viaggiatori possono ora modificare i propri piani in modo più semplice e flessibile. Gli ospiti i cui piani di viaggio sono cambiati possono prenotare autonomamente (in base alle condizioni tariffarie) in modo semplice e pratico tramite i canali digitali più noti, come l’app Lufthansa Group, anche se hanno già prenotato un posto. I passeggeri che hanno prenotato un posto nelle nuove cabine Allegris di First e Business Class riceveranno automaticamente il rimborso della quota di prenotazione in caso di cambio di aeromobile, qualora la categoria di posto selezionata non sia più disponibile.

Un’altra funzionalità pratica e disponibile come servizio nell’app da marzo: i passeggeri possono annullare il biglietto per una singola persona da una prenotazione per più persone e ottenere il rimborso della prenotazione individuale in base alle condizioni tariffarie. Il sito web offre anche un nuovo servizio con informazioni sulle normative di ingresso e sui requisiti di passaporto o visto per i viaggi internazionali. Inoltre, anche il bagaglio sportivo e gli animali domestici in cabina possono ora essere prenotati online in modo rapido e comodo.

I passeggeri la cui prenotazione del posto non può essere mantenuta a causa di un cambio di aeromobile verranno riassegnati a un nuovo posto e informati della modifica. I clienti potranno quindi cambiare il proprio posto online. A partire dall’estate, i passeggeri che dovranno trascorrere una notte in hotel a causa di un’irregolarità del volo riceveranno automaticamente un voucher taxi via e-mail o tramite app.

Inoltre, i viaggiatori in possesso di un AirTag possono ora utilizzare AirTag Location per condividere in modo sicuro la posizione del proprio bagaglio con il sistema di tracciamento bagagli tramite i consueti canali digitali, velocizzando così la consegna in caso di ritardo. Questo amplia le opzioni di informazione sullo stato del bagaglio già disponibili per gli ospiti di Lufthansa Group nelle airline apps.

Se i passeggeri desiderano inviare suggerimenti o richiedere un risarcimento, Lufthansa Group Airlines offre ora nuovi e migliorati moduli online che verificano automaticamente i dati inseriti per individuare eventuali discrepanze, consentendo così un’elaborazione più rapida.

L’Help Center, accessibile tramite il simbolo del marchio sui Lufthansa Group websites and airline apps, fornisce ai passeggeri una consulenza mirata sulle loro richieste di assistenza e offre ora soluzioni olistiche e personalizzate grazie all’intelligenza artificiale. I passeggeri con richieste urgenti, come un volo entro le prossime otto ore, ricevono supporto prioritario nel Service Center personale. L’AI chat assistant, in grado di risolvere numerose richieste di assistenza, è disponibile in tedesco, inglese, italiano, francese e spagnolo”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)