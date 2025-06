Il Portogallo annuncia la decisione di acquisire un sesto KC-390 Millennium e l’inclusione di dieci nuove opzioni di acquisto

Embraer ha annunciato oggi, durante la 55a edizione del Paris Air Show, che lo Stato portoghese ha deciso di acquisire un sesto KC-390 Millennium. “Nell’agosto 2019, il governo portoghese ed Embraer hanno firmato un contratto per l’acquisizione di cinque KC-390 e, con questa potenziale acquisizione aggiuntiva, la Portuguese Air Force (FAP) transport fleet includerà sei KC-390 di nuova generazione, ampliandone la capacità di svolgere le missioni delle Forze Armate e altre missioni di interesse pubblico.

Inoltre, Embraer e la Portuguese Air Force intendono includere dieci opzioni di acquisto nel contratto attuale per potenziali future acquisizioni da parte di nazioni europee o membri della NATO tramite lo Stato portoghese, nell’ambito di negoziati tra governi. Ciò consentirà una maggiore interoperabilità e cooperazione con i nuovi operatori del velivolo KC-390, con benefici in termini di riduzione dei costi associati all’addestramento, al supporto logistico e al ciclo di vita, nonché il crescente coinvolgimento e sviluppo del cluster aeronautico portoghese”, afferma Embraer.

“Con questa decisione, il Portogallo continua a investire nelle capacità dell’ Air Force, diventando l’operatore di riferimento di questo velivolo, dalle caratteristiche uniche e che è stato integrato e testato in Portogallo. L’inclusione di dieci opzioni di acquisto per futuri negoziati tra governi consentirà ad altre nazioni europee e della NATO di acquisire, attraverso il Portogallo, piattaforme interoperabili e versatili, consentendo il continuo sviluppo della Defense Technological and Industrial Base, con il conseguente ritorno finanziario per il Paese e l’affermazione della Portuguese Air Force come partner di eccellenza nelle operazioni e nell’addestramento, ad esempio attraverso il suo KC-390 Training Centre”, afferma Nuno Melo, Minister of Defence of Portugal.

“Siamo estremamente onorati di poter ampliare la nostra partnership con la Portuguese Air Force e il Portuguese State. L’acquisizione del sesto KC-390 da parte della FAP, che opera il velivolo dal 2023, sarà il primo ulteriore acquisto da parte di un operatore, a dimostrazione del riconoscimento della qualità e dei risultati operativi raggiunti da questo velivolo. L’interesse a includere opzioni aggiuntive nel contratto conferma che altri paesi occidentali potrebbero presto unirsi a questo gruppo di operatori, con conseguenti sinergie economiche per tutti loro durante l’intero ciclo di vita del KC-390”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)