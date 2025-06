Bombardier e Safran annunciano la loro partnership per l’innovazione tecnologica nella difesa

Al Paris Air Show, Safran e Bombardier Inc. hanno firmato questa mattina una lettera d’intenti per esplorare nuove opportunità di collaborazione e promuovere lo sviluppo congiunto di tecnologie innovative, affidabili e ad alte prestazioni per la difesa.

“Questa iniziativa consentirà alle due aziende di sfruttare le loro competenze tecnologiche complementari e di creare un quadro favorevole all’innovazione e al rapido sviluppo industriale di nuove soluzioni”, afferma il comunicato.

“Rafforzare la nostra partnership di lunga data con Bombardier è una mossa altamente strategica per entrambi i gruppi”, ha dichiarato Olivier Andriès, Chief Executive Officer of Safran. “Unendo i nostri punti di forza, saremo nella posizione ideale per accelerare l’innovazione e fornire le tecnologie di difesa avanzate di domani”.

“Questa collaborazione tra Bombardier e Safran favorirà lo sviluppo di nuove soluzioni sfruttando le nostre rispettive aree di competenza”, ha dichiarato Éric Martel, President and Chief Executive Officer of Bombardier. “Bombardier e i suoi oltre 18.000 dipendenti sono pronti ad aiutare le nostre nazioni, e non solo, a soddisfare le loro mutevoli esigenze di difesa”.

“Il settore aerospaziale è stato identificato come una priorità dal Primo Ministro francese François Bayrou e dal Premier del Quebec François Legault in una dichiarazione congiunta rilasciata il 13 giugno, che sottolinea l’impegno dei rispettivi governi a rafforzare i legami economici tra il Quebec e la Francia”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Bombardier – Safran)