Il Global 7500 di Bombardier stabilisce un nuovo speed record tra Montréal e Parigi

Bombardier annuncia che il Global 7500 ha stabilito un nuovo speed record in una missione con partenza dal Pierre Elliott Trudeau International Airport in Montreal e atterraggio al Paris-Le Bourget Airport.

“Il Global 7500, rinomato per le sue capacità, ha stabilito un altro record con una velocità massima di oltre 1.000 km/h durante il volo verso Parigi, completando il record in 5 ore e 30 minuti. Questo risultato arriva mentre il team Bombardier si prepara ad accogliere i clienti al Paris Air Show, con la presenza dell’azienda garantita da Bombardier Defense“, afferma Bombardier.

“Il Global 7500 offre prestazioni ai massimi livelli su tutti i fronti, in situazioni reali. Bombardier è orgogliosa di aver completato record di velocità significativi, come questo ultimo, durante le normali operazioni quotidiane con passeggeri, bagagli e merci, distinguendosi dai concorrenti”, ha dichiarato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Mentre ci prepariamo all’entrata in servizio del Global 8000 entro la fine dell’anno, il Global 7500 continua a dimostrare la sua superiorità su tutti i fronti, dalla sua caratteristica fluidità di volo alle sue prestazioni e capacità di atterraggio leader del settore”.

“Progettato pensando alle esigenze dei viaggiatori d’affari, il Global 7500 offre un’autonomia massima di 7.700 miglia nautiche ed è progettato per offrire capacità di viaggio a lungo raggio senza pari. Vanta una cabina spaziosa e raffinata, personalizzabile in base alle preferenze e alle esigenze di ogni cliente. L’aereo dispone di quattro distinti spazi abitativi, che offrono il massimo comfort e praticità. Le sue opzioni di connettività all’avanguardia e le sedute ergonomiche lo rendono un ambiente ideale per la produttività e il relax, garantendo che i passeggeri arrivino a destinazione riposati e pronti ad affrontare i loro impegni di lavoro”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)