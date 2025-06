Il Gulfstream G700 stabilisce Multiple City-Pair Records in rotta verso il Paris Air Show

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato che il Gulfstream G700 ha stabilito due nuovi city-pair speed records in rotta verso il Paris Air Show 2025 presso l’aeroporto di Parigi-Le Bourget.

“Il G700 ha effettuato i voli record utilizzando SAF e riceverà la Sustainable Wings accreditation dalla National Aeronautic Association (NAA) per ciascun volo.

Venerdì 13 giugno, l’aereo ha volato da Teterboro, New Jersey, a San Francisco, percorrendo 2.272 miglia nautiche/4.208 chilometri in 4 ore e 57 minuti a una velocità media di Mach 0,91. Ha poi volato da San Francisco a Parigi, percorrendo 4.947 nm/9.162 km in 9 ore e 26 minuti a una velocità media di Mach 0,91″, afferma Gulfstream Aerospace.

“Il riconoscimento dei nostri partner della NAA e questi ultimi voli da record dimostrano ulteriormente l’impegno di Gulfstream, leader del settore, per la sostenibilità”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Siamo entusiasti che il G700 e il nostro pluripremiato Gulfstream G600 tornino al Paris Air Show quest’anno e non vediamo l’ora di mostrare l’avvincente combinazione di tecnologia avanzata, prestazioni e comfort, dato che la domanda per i nostri velivoli di nuova generazione continua a crescere in Europa”.

“Le prestazioni del G700 sono attribuibili alla combinazione di motori Rolls-Royce Pearl 700 e all’aerodinamica avanzata progettata da Gulfstream. Il G700 è inoltre dotato del pluripremiato Predictive Landing Performance System e di un doppio head-up display con il nuovo Combined Vision System (CVS) di Gulfstream, che unisce l’Enhanced Flight Vision System (EFVS) e il Synthetic Vision System (SVS) in un’unica immagine, aumentando la situational awareness del pilota e l’accesso a un maggior numero di aeroporti.

Il G700 sarà esposto insieme al G600 al Paris Air Show 2025 dal 16 al 19 giugno”, conclude Gulfstream Aerospace.

Il Gulfstream G280 Program completa la 300a consegna

Gulfstream Aerospace Corp. ha inoltre annunciato la 300th customer delivery per la Gulfstream G280 fleet. Questa importante consegna è stata completata presso lo stabilimento Gulfstream di Dallas-Fort Worth, Texas, dove l’aereo era stato allestito.

“A maggio, la flotta di G280 in servizio ha accumulato oltre 575.000 ore di volo e completato quasi 358.000 atterraggi. L’aereo ha un National Business Aviation Association (NBAA) dispatch reliability rate del 99,88%”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Il raggiungimento di questo traguardo di consegna rafforza la continua forte domanda di G280”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Noto per la sua combinazione unica di velocità, prestazioni e flessibilità della cabina, il G280 rimane al top della super-midsize class e continua a stabilire lo standard del settore”.

“Il G280, che ha ottenuto 87 city-pair speed records, ha un’autonomia di 3.600 miglia nautiche/6.667 chilometri alla sua long-range cruise speed di Mach 0,80. L’aereo è dotato di due motori Honeywell HTF7250G, ciascuno dei quali fornisce una spinta al decollo di 7.624 libbre. Le sue comprovate steep-approach capabilities consentono l’accesso ad alcuni degli aeroporti più impegnativi del mondo e consentono ai clienti di atterrare ancora più vicino alla loro destinazione finale”, conclude Gulfstream Aerospace.

