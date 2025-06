Leonardo e Baykar: siglata la joint venture per lo sviluppo di tecnologie unmanned

In occasione del Salone Internazionale di Parigi-Le Bourget, Leonardo e Baykar Technologies annunciano oggi la costituzione di una joint venture dedicata allo sviluppo di tecnologie per sistemi a pilotaggio remoto. Le due aziende avevano già sottoscritto un Memorandum d’Intesa (MoU) a Roma all’inizio di marzo.

Leonardo e Baykar saranno azionisti paritetici (50% ciascuno) della nuova società, denominata LBA Systems, che avrà sede legale e operativa in Italia.

La joint venture nasce per valorizzare le significative sinergie industriali tra i due gruppi e avrà come ambito di attività la progettazione, sviluppo, produzione e supporto di sistemi aerei a pilotaggio remoto (UAS).

Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato: “Oggi firmiamo una nuova alleanza strategica internazionale, dando vita a un attore di primo piano nel settore delle tecnologie unmanned. Crediamo fermamente che la cooperazione tecnologica rappresenti uno strumento fondamentale per affrontare le sfide senza precedenti che interessano il comparto della difesa. L’integrazione dell’esperienza di Leonardo nella certificazione e nelle tecnologie integrate multi-dominio con le piattaforme unmanned di Baykar potrà offrire un impulso significativo nel cogliere le opportunità, sia in Europa sia a livello globale. Proseguiamo così nell’attuazione del nostro Piano Industriale, puntando sull’internazionalizzazione per fare di Leonardo un protagonista della sicurezza globale”.

Selcuk Bayraktar, Presidente e Chief Technology Officer di Baykar Technologies, ha commentato: “In Baykar abbiamo sempre creduto che il futuro dell’aerospazio risieda nelle idee audaci e nell’innovazione che supera i confini del possibile. Come principale sviluppatore ed esportatore mondiale di UAV, abbiamo trasformato questa visione in realtà operativa. La partnership con Leonardo – azienda con competenze di livello mondiale nei sistemi C4I e capacità complementari nel settore aeronautico – non è solo una collaborazione, ma un catalizzatore per ciò che verrà. Insieme stiamo costruendo una nuova generazione di sistemi unmanned, intelligenti, pronti per la missione e concepiti all’insegna dell’interoperabilità. In un mondo sempre più complesso, questa alleanza sarà in grado di offrire la sicurezza globale supportata dall’intelligenza artificiale e all’altezza delle sfide del futuro. Questa collaborazione riflette la strategia di lungo periodo di Baykar, volta ad approfondire la cooperazione internazionale e ad accrescere il nostro ruolo di innovatori globali nel campo delle tecnologie autonome ad alto impatto per la difesa”.

Baykar, forte di un ampio portafoglio che copre tutti i segmenti rilevanti dei sistemi aerei senza pilota, si concentrerà sulla progettazione e sviluppo di piattaforme unmanned avanzate. Leonardo fornirà sistemi elettronici e payload di ultima generazione, implementerà capacità di cooperazione tra sistemi pilotati e non (Manned-Unmanned Teaming) e di impiego in sciame (swarming), e sarà coinvolta nelle attività di qualificazione e certificazione.

Attraverso le attività della joint venture, Leonardo e Baykar puntano a cogliere congiuntamente le opportunità presenti sia sul mercato europeo sia su quello internazionale. Le due aziende hanno inoltre concordato di esplorare ulteriori aree di collaborazione, che spaziano dalla cooperazione commerciale sulle rispettive piattaforme, a iniziative congiunte all’interno di ecosistemi digitali multi-dominio.

Tra i siti di Leonardo coinvolti figurano: Ronchi dei Legionari, centro di eccellenza per il settore unmanned; Torino per le attività di ingegneria e certificazione; Roma Tiburtina per lo sviluppo delle tecnologie integrate multi-dominio; Grottaglie per la produzione di materiali compositi avanzati.

