ANA in vetta alla classifica SKYTRAX 2025 per i servizi aeroportuali e il personale in Asia

All Nippon Airways (ANA), la più grande compagnia aerea giapponese 5-Star per 12 anni consecutivi, è stata premiata da SKYTRAX, organizzazione internazionale indipendente leader nella valutazione del trasporto aereo, con due prestigiosi premi ai World Airline Awards: World’s Best Airport Services per la dodicesima volta (sesta consecutiva) e Best Airline Staff Service in Asia per la decima volta (quinta consecutiva).

“ANA ha ricevuto per la dodicesima volta il premio World’s Best Airport Services e per la decima il riconoscimento Best Airline Staff Service in Asia. I World Airline Awards si basano sui risultati di un sondaggio online condotto tra i passeggeri di tutto il mondo”, afferma ANA.

“È un enorme privilegio essere stati nuovamente premiati da SKYTRAX con due prestigiosi riconoscimenti”, ha dichiarato Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA. “Questi premi riflettono la passione e l’impegno di tutto il team ANA, che ogni giorno incarna lo spirito dell’ospitalità giapponese. La fiducia e la soddisfazione dei nostri passeggeri rimangono la nostra priorità assoluta e continueremo a offrire un servizio non solo eccezionale, ma anche profondamente personalizzato. In ANA, ci impegniamo a rendere ogni viaggio più di un semplice volo: è un’esperienza senza soluzione di continuità che collega i nostri viaggiatori al mondo e a ciò che amano”.

“Il Gruppo ANA, riconosciuto da SKYTRAX come compagnia aerea 5-Star per 12 anni consecutivi dal 2013, continuerà a perseguire la sicurezza e l’alta qualità del servizio come priorità assoluta”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: ANA)