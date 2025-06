Lufthansa è stata riconosciuta ai World Airline Awards 2025

Lufthansa Group informa: “Lufthansa è la compagnia aerea più adatta alle famiglie al mondo. Questo premio ai World Airline Awards 2025 è stato assegnato da Skytrax al Paris Air Show. Il Lufthansa First Class Terminal in Frankfurt è stato nominato world’s best First Class Lounge. Anche Austrian Airlines ed Eurowings hanno ricevuto uno degli ambiti premi: il premio per il ‘Best Airline Staff in Europe’ è andato ad Austrian Airlines, mentre Eurowings è stata nominata‘Best Low Cost Airline in Europe’“.

“Lufthansa attribuisce grande importanza al fatto che tutti gli ospiti a bordo si sentano a proprio agio, dall’Economy alla First Class. Sono quindi particolarmente lieto che abbiamo ricevuto il premio come compagnia aerea più family-friendly al mondo e, allo stesso tempo, come migliore lounge di First Class”, afferma Heiko Reitz, Chief Customer Officer, Lufthansa Airlines. “Soprattutto, l’ospitalità insuperabile di Lufthansa è di altissimo livello. In particolare, i nostri colleghi in cabina, in cockpit e a terra possono essere oggi molto orgogliosi. Sono loro che mantengono la nostra promessa di qualità giorno dopo giorno”.

“Lufthansa attribuisce grande importanza al fatto che anche i suoi ospiti più piccoli si sentano a proprio agio a bordo. La compagnia aerea offre quindi menù per bambini appositamente creati dagli chef di Gate Gourmet. I menù appartengono alla categoria “Meals Special” e possono essere prenotati gratuitamente dai passeggeri fino a 24 ore prima della partenza. L’offerta è valida per tutte le classi sui voli a lungo raggio e per la Business Class sui voli a corto raggio.

Lufthansa ha anche introdotto una nuova gamma di giocattoli per bambini a bordo.

Il terminal di First Class separato a Francoforte, con trasferimento in limousine direttamente all’aereo e assistente personale, che è stato nominato la migliore lounge di First Class al mondo, è emblematico dell’offerta premium di Lufthansa.

Dall’inizio dell’anno, viaggiare nella top class di Lufthansa è diventato ancora più esclusivo. La nuova First Class Lufthansa Allegris sugli aerei a lungo raggio è disponibile nell’orario estivo sui voli da Monaco a San Francisco, Chicago, San Diego, Shanghai e Bengaluru e stabilisce nuovi standard con due suite individuali e la straordinaria Suite Plus: gli ospiti possono riscaldare o rinfrescare le loro poltrone larghe quasi un metro nelle suite individuali in base alle proprie esigenze personali”, prosegue Lufthansa.

“La cabina doppia Suite Plus, unica al mondo nel suo genere, offre un’esperienza di viaggio speciale con due ampie poltrone che, se necessario, possono essere unite per formare un comodo letto matrimoniale. La cabina privata in volo colpisce per il massimo comfort e la massima personalizzazione. La Suite Plus offre la massima esclusività per il passeggero singolo e l’opportunità unica di utilizzare la cabina doppia in coppia.

Tra le altre cose, gli ospiti di First Class potranno usufruire anche di aree check-in di First Class rinnovate a Francoforte (da fine estate) e Monaco, nonché della nuova First Class Lounge all’aeroporto di Monaco“, conclude Lufthansa.

Eurowings premiata come best low-cost airline in Europe 2025

Eurowings è stata nominata ‘best low-cost airline in Europe 2025′ ai prestigiosi Skytrax World Airline Awards. La cerimonia di premiazione si è svolta il 17 giugno nell’ambito di un gala presso l’Air and Space Museum al Paris Air Show in Le Bourget.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax: “Ci congratuliamo con Eurowings per questo eccellente risultato. L’Europa è il mercato più competitivo al mondo per le compagnie aeree low-cost: questo successo è ancora più straordinario. Il management e i dipendenti di Eurowings possono essere molto orgogliosi di questo premio, che dimostra l’elevata qualità del loro servizio e della loro ospitalità”.

“Con questo premio, Eurowings si è distinta ancora una volta visibilmente dalla concorrenza. Skytrax aveva già certificato Eurowings come compagnia aerea a quattro stelle nel 2024, diventando la prima compagnia aerea tedesca nel segmento low-cost a ricevere questo riconoscimento”, afferma Eurowings.

Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Il premio come migliore compagnia aerea low cost d’Europa è un grande onore per tutto il nostro team, sia in volo che a terra. Negli ultimi anni abbiamo costantemente riorganizzato Eurowings, concentrandoci su qualità, affidabilità e orientamento al cliente. Il premio dimostra che il nostro impegno è riconosciuto e apprezzato”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Eurowings – Photo Credits: Lufthansa Group)