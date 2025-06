I Paesi Bassi potenziano le capacità del C-390 con un innovativo aeromedical system, incluse opzioni per le nazioni alleate

Embraer e lo Stato dei Paesi Bassi hanno firmato oggi un contratto per la fornitura di un Aeromedical Evacuation System per la Royal Netherlands Air Force C-390 Millennium fleet. Il contratto, che comprende un ordine fermo e sette ordini di acquisto, è stato firmato oggi dal Vice Admiral Jan Willem Hartman (MSc), Commander of the Materiel and IT Command e Bosco da Costa Junior, President & CEO of Embraer Defense & Security, durante una cerimonia al Paris Air Show.

“Il cuore del sistema è un roll-on/roll-off medical module, un’unità autonoma e trasportabile per via aerea che funge da mini-ospedale. Supporta il trattamento e il trasporto di pazienti, compresi quelli che necessitano di supporto vitale completo. Il suo design consente anche il trasporto di pazienti infetti, proteggendo il personale medico e l’equipaggio.

Tutti i componenti dell’aeromedical system sono fully compatible con il C-390 Cargo Handling System (CHS) e possono essere installati rapidamente tramite la rampa posteriore del velivolo, garantendo un’integrazione e un dispiegamento perfetti. Questo sistema innovativo migliorerà significativamente la capacità dei Paesi Bassi di condurre operazioni umanitarie, di soccorso in caso di calamità e mediche militari”, afferma Embraer.

“Questo sistema amplierà le capacità operative della nostra flotta di C-390 Millennium, trasformandola in una struttura medica aerea modulare in grado di fornire cure salvavita sia in aria che a terra. Grazie a queste nuove capacità, saremo in grado di fornire assistenza vitale quando è più necessaria”, ha dichiarato il Vice Admiral Jan Willem Hartman, Commander of the Materiel and IT Command, Royal Netherlands Air Force.

“L’integrazione di questo sistema aeromedico rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione del C-390 Millennium”, ha dichiarato Bosco Da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Siamo orgogliosi di supportare i Paesi Bassi nel rafforzamento delle loro capacità di risposta aeromedica con questa soluzione innovativa e pronta all’uso. Questo sistema medico modulare, che consentirà di salvare numerose vite durante l’intera vita operativa del velivolo, è un esempio lampante del notevole potenziale evolutivo del C-390”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)