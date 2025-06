Turkish Airlines per la decima volta migliore compagnia aerea in Europa

Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines, la compagnia aerea che vola in più paesi di qualsiasi altra, ha ancora una volta confermato la sua leadership nel settore dell’aviazione, ottenendo per la decima volta il prestigioso premio come Migliore Compagnia Aerea in Europa ai 2025 Skytrax World Airline Awards. La cerimonia, considerata gli Oscar dell’industria dell’aviazione, si è svolta il 17 giugno presso lo storico Museo dell’Aria e dello Spazio di Parigi.

Scelta anche come Migliore Compagnia Aerea nell’Europa Meridionale, la compagnia di bandiera nazionale della Turchia ha ricevuto diversi altri prestigiosi riconoscimenti. Turkish Airlines ha ottenuto i premi per il Miglior Catering a Bordo in Business Class a livello mondiale, la Migliore Business Class in Europa, la Migliore Business Class nell’Europa Meridionale e il Miglior Catering a Bordo in Business Class in Europa, a testimonianza del suo servizio superiore nelle cabine premium. La compagnia ha inoltre conquistato i titoli di Migliore Economy Class in Europa e Miglior Catering a Bordo in Economy Class in Europa, a sottolineare il suo continuo impegno per offrire un’esperienza di viaggio di alta qualità in tutte le classi di servizio. Questi riconoscimenti, otto in totale, confermano ancora una volta la posizione di forza di Turkish Airlines nel settore globale dell’aviazione e la sua leadership nella regione”.

“Questi premi sono assegnati basandosi sul feedback diretto di milioni di passeggeri internazionali, rendendoli un vero punto di riferimento per la soddisfazione dei viaggiatori. Il continuo riconoscimento della qualità superiore del servizio di Turkish Airlines, della sua rete di voli senza pari e delle esperienze di ristorazione a bordo eccezionali, realizzate con il partner catering Turkish DO&CO, dimostra l’impegno costante della compagnia verso i propri ospiti”, prosegue Turkish Airlines.

Commentando i riconoscimenti, Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Essere riconosciuti ancora una volta come Migliore Compagnia Aerea in Europa dai nostri stimati clienti è una fonte di immenso orgoglio per tutta la famiglia Turkish Airlines. Questo risultato, insieme agli altri premi, è la testimonianza dello sforzo instancabile e della passione del nostro team. Siamo guidati dalla nostra tradizione senza tempo di ospitalità turca e ringraziamo sinceramente i nostri ospiti e l’organizzazione Skytrax per aver confermato il nostro impegno verso l’eccellenza. Continueremo a migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri clienti in tutta la nostra rete globale in continua espansione”.

Il CEO di Skytrax, Edward Plaisted, ha aggiunto: “Siamo lieti di vedere Turkish Airlines premiata con otto riconoscimenti ai World Airline Awards 2025, tra cui Migliore Compagnia Aerea in Europa, Miglior Catering in Business Class e Migliore Compagnia Aerea nell’Europa Meridionale. Turkish Airlines continua a offrire un prodotto accuratamente studiato che risuona profondamente con i passeggeri, dalla calda ospitalità alla qualità della ristorazione a bordo. Questi risultati confermano la posizione della compagnia come vettore leader nella regione e una presenza costante nella top tier globale”.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)