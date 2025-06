L’A350 di Emirates fa il suo debutto al 2025 Paris Airshow

Emirates partecipa alla 55a edizione del Paris Air Show fino al 19 giugno. Dopo una pausa di oltre 15 anni, Emirates presenta il suo nuovo velivolo, l’Airbus A350, che presenta il design di cabina di ultima generazione, gli interni e le tecnologie più recenti.

I visitatori potranno sperimentare le cabine Business Class e Premium Economy rinnovate di Emirates, nonché l’elegante e spaziosa Economy Class.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere presenti al Paris Airshow, dove presentiamo il meglio del trasporto aereo su una delle piattaforme più importanti del calendario fieristico aerospaziale. Il ritorno al salone aerospaziale più importante della Francia dimostra l’impegno di Emirates nel supportare l’industria aeronautica del Paese, non solo attraverso le nostre operazioni quotidiane, ma anche attraverso investimenti continui in tutta la catena di fornitura aerospaziale”.

“La compagnia aerea serve Parigi con 21 voli settimanali, inclusi 3 voli giornalieri con A380; un servizio giornaliero con A380 per Nizza; un volo giornaliero con A350 per Lione. Emirates è la prima e unica compagnia aerea internazionale a operare un A380 per l’aeroporto di Nizza-Costa Azzurra.

Da oltre 30 anni, Emirates svolge un ruolo chiave nell’espansione del settore aeronautico francese e nel miglioramento dei flussi commerciali e turistici. I principali investimenti di Emirates in Francia negli ultimi trent’anni includono acquisti con Airbus, Safran, Thales e altre parti della aerospace value chain in Francia.

Emirates contribuisce direttamente all’economia francese con oltre 189 milioni di euro (215 milioni di dollari) ogni anno attraverso spese operative come rifornimento di carburante, tariffe di sorvolo, catering a bordo, spese di atterraggio e movimentazione aeromobili, soste dell’equipaggio, stipendi del personale, pubblicità e sponsorizzazioni. La Francia è anche il principale mercato di approvvigionamento di vini per Emirates a livello mondiale, il 58% del vino rosso consumato in First e Business Class di Emirates proviene da Bordeaux“, afferma Emirates.

“L’A350 di Emirates in esposizione offre tre spaziose classi di viaggio, tra cui 32 poltrone reclinabili di Business Class di nuova generazione, 21 poltrone di Premium Economy e 259 poltrone di Economy Class con un’ampia inclinazione.

I visitatori del Paris Airshow potranno dare un’occhiata alla nuova e migliorata esperienza “fly better” della compagnia aerea.

Entro la fine di quest’anno, si prevede che l’A350 di Emirates servirà 17 destinazioni. La compagnia aerea ha accolto 7 aeromobili A350 e altre 58 unità si aggiungeranno alla sua flotta nei prossimi anni”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)