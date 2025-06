Air Tahiti sceglie la ATR HighLine All-Business Class Cabin

Air Tahiti ha scelto gli interni di cabina “ATR HighLine All-Business Class” per uno dei suoi quattro ATR 72-600 di recente ordinazione.

“Questo segna il lancio da parte di Air Tahiti di un servizio VIP esclusivo, che inizierà nella seconda metà del 2026 e servirà alcune delle destinazioni più iconiche al mondo, l’isola di Bora Bora e Raiatea.

Come parte della nuova collezione di interni di lusso ATR, “ATR HighLine”, che offre configurazioni che vanno dalla doppia classe alla VIP, questa nuova cabina offrirà un’atmosfera VIP con un open, executive-style ceiling e 26 poltrone individuali di classe business in una configurazione 1×1. Progettata appositamente da Geven per ATR, la poltrona business “ETEREA” offrirà un comfort eccezionale con un ampio spazio personale (larghezza di 55 cm), spazio per le gambe esteso (pitch tra le sedute di 99 cm), reclinazione profonda (18 cm), una console laterale personale, vano portaoggetti dedicato, porte USB A+C, accesso diretto al corridoio e vista diretta sui finestrini”, afferma ATR.

Edouard Wong Fat, Chief Executive Officer of Air Tahiti, ha dichiarato: “Non stiamo solo rinnovando la nostra flotta, ma stiamo anche lanciando un’esperienza di viaggio completamente nuova, offrendo un servizio eccezionale che riflette la bellezza naturale e lo spirito unico delle nostre isole. Che i viaggiatori arrivino da voli internazionali a lungo raggio o si spostino tra le isole, potranno godere di un’esperienza di viaggio di livello superiore sia a terra che in volo. Con ATR, abbiamo la piattaforma ideale per offrire connettività, affidabilità, servizio premium ed efficienza nei consumi, tutto in un unico prodotto”.

Alexis Vidal, Senior Vice President Commercial, ATR, ha dichiarato: “Air Tahiti e ATR sono cresciute insieme nel corso degli anni, esplorando continuamente nuovi orizzonti con un impegno condiviso per una connettività che fa la differenza. La nuova offerta premium di Air Tahiti è più di un semplice upgrade: incarna l’impegno della compagnia aerea nel garantire che, pur servendo alcune delle isole più spettacolari del mondo, l’esperienza inizi dal momento in cui i passeggeri salgono a bordo. Il crescente interesse per la collezione di cabine “ATR HighLine” sottolinea la crescente domanda da parte degli operatori commerciali, aziendali, corporate e governativi per comfort superiore, accessibilità ineguagliabile agli aeroporti e soluzioni a basse emissioni. ATR è la scelta ideale per gli operatori che desiderano raggiungere tutti questi obiettivi senza compromessi”.

“Questa nuova configurazione è specificamente progettata per soddisfare la crescente domanda di viaggi premium. Con questo annuncio, Air Tahiti si unisce a Berjaya Air, Malesia, nella scelta degli interni ATR HighLine All-Business Class, confermando la domanda per high-end and low-emission regional aviation, un mercato che ATR è in una posizione ideale per conquistare”, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)