Qatar Airways si aggiudica per la nona volta il titolo di Compagnia Aerea dell’anno Skytrax

Qatar Airways è stata nuovamente nominata Migliore Compagnia Aerea del Mondo dalla prestigiosa organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo, Skytrax, mantenendo la prima posizione per la nona volta, un record assoluto.

“Questo risultato riafferma il costante impegno della compagnia aerea nell’offrire l’eccellenza sotto tutti i punti di vista durante l’esperienza di viaggio.

Oltre ad aver ottenuto il più alto riconoscimento del settore aereo, Qatar Airways ha ricevuto anche i seguenti riconoscimenti: Migliore Business Class al Mondo, Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente, Migliore Lounge di Business Class (Al Mourjan Lounge – The Garden all’Hamad International Airport), Riconoscimento Skytrax Five-Star Airline“, afferma Qatar Airways

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Ing. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Essere riconosciuti come Migliore Compagnia Aerea del Mondo per la nona volta da Skytrax è un onore straordinario. Questo riconoscimento è molto più di un premio, è una celebrazione della passione, della precisione e della determinazione che definiscono la nostra compagnia aerea. Mantenere questo titolo in un’industria globale altamente competitiva e in continua evoluzione riflette gli sforzi incessanti in ogni settore dell’azienda, dalla prima linea al dietro le quinte, la passione e l’impegno del nostro personale continuano a stabilire nuovi standard nell’aviazione”.

“Siamo altrettanto orgogliosi di essere stati nominati Migliore Compagnia Aerea del Medio Oriente, di detenere ancora una volta il titolo di Migliore Business Class del Mondo e di essere riconosciuti per aver offerto la migliore esperienza di Lounge di Business Class a livello globale. Questi riconoscimenti riaffermano la nostra ambizione non solo di essere leader, ma di ridefinire il significato di servizio eccezionale nel settore dell’aviazione. Sia a terra che in volo, ci impegniamo nell’offrire un viaggio senza fine ed elevato che anticipi le esigenze dei nostri passeggeri e rifletta i più alti standard di qualità, comfort e innovazione”.

“Essere continuamente riconosciuti come Compagnia Aerea a Cinque Stelle Skytrax sottolinea ulteriormente la nostra missione: stabilire nuovi parametri di riferimento per il settore e garantire che i nostri passeggeri si sentano veramente assistiti, valorizzati e ispirati a tornare. Questi premi non sono solo vittorie per noi, ma un tributo alla fiducia di milioni di viaggiatori che ci scelgono ogni anno e una chiara conferma della nostra visione di plasmare il futuro del trasporto aereo”.

Il CEO di Skytrax, Edward Plaisted, ha dichiarato: “È un risultato favoloso per Qatar Airways vincere il titolo di Migliore Compagnia Aerea del Mondo per il 2025, la nona volta che trionfa nella storia dei premi. Qatar Airways ha ottenuto risultati eccellenti in molte categorie di premi, con la sua Business Class che si è aggiudicata il titolo di Migliore Business Class al Mondo e la sua Al Mourjan Garden Lounge che è stata nominata Migliore Lounge di Compagnia Aerea di Business Class al Mondo. Ci congratuliamo con Qatar Airways per questi successi che devono essere motivo di grande orgoglio e soddisfazione per il management e il personale della compagnia aerea”.

“Questi riconoscimenti sono le ultime pietre miliari di quello che è già stato un anno eccezionale per Qatar Airways, che continua a migliorare il proprio network, l’offerta di prodotti e l’innovazione dei servizi in tutte le sue operazioni globali.

In qualità di vettore nazionale dello Stato del Qatar, Qatar Airways continua a impegnarsi per offrire un servizio di livello mondiale, ridefinire l’esperienza dei passeggeri e ispirare fiducia e fedeltà ai viaggiatori di tutto il mondo”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)