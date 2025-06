Boeing e il Ministero dei Trasporti dell’Angola firmano un Memorandum di Cooperazione Strategica

Boeing e il Ministero dei Trasporti della Repubblica dell’Angola hanno firmato oggi un Memorandum di Cooperazione Strategica per esplorare iniziative volte a far progredire il settore aeronautico angolano, in collaborazione con TAAG Angola Airlines.

“La Repubblica dell’Angola ha dato priorità allo sviluppo del settore aeronautico per migliorare il turismo e stimolare la crescita economica.

Firmato al Paris Air Show 2025, il memorandum delinea diverse aree di collaborazione tra Boeing e TAAG Angola Airlines, tra cui gli sforzi per aumentare l’efficienza operativa attraverso la trasformazione digitale, rafforzare le capacità tecniche e di manutenzione, ottimizzare ed espandere market and route networks, supportare la modernizzazione e la crescita della flotta”, afferma Boeing.

“TAAG Angola Airlines, la compagnia aerea nazionale dell’Angola, è stata un pilastro del panorama aeronautico africano fin dalla sua nascita nel 1938. Mentre ci orientiamo nelle complessità di un mercato globale in rapida evoluzione, è essenziale per la compagnia aerea non solo mantenere il proprio vantaggio competitivo, ma anche abbracciare l’innovazione e la modernizzazione”, ha dichiarato Ricardo Viegas D’Abreu, Minister of Transport, Republic of Angola.

Il Ministro Viegas D’Abreu ha proseguito: “Questa partnership con Boeing rappresenta un significativo passo avanti nel nostro impegno a potenziare le capacità operative, migliorare la capacità tecnica e di manutenzione e ampliare la nostra portata. Investendo in tecnologie e pratiche moderne, miriamo a posizionare TAAG Angola Airlines come compagnia aerea leader in Africa, in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori di oggi e di contribuire alla diversificazione economica e alla crescita dell’Angola. Insieme, insieme al significativo investimento nel nostro nuovo aeroporto internazionale, stiamo gettando le basi per un futuro sostenibile e prospero per il nostro settore aeronautico”.

“Questa partnership sottolinea l’impegno di Boeing nel supportare la crescita del settore dell’aviazione in Angola e la continua espansione delle capacità di TAAG Angola Airlines”, ha dichiarato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Non vediamo l’ora di consolidare i quasi ottant’anni di supporto all’aviazione commerciale in Africa”.

“Gli aerei Boeing rappresentano quasi il 70% della flotta commerciale in Africa, operati da oltre 60 compagnie aeree. Secondo il Commercial Market Outlook 2025 di Boeing, l’Africa richiederà oltre 1.200 nuovi aerei nei prossimi 20 anni per soddisfare la crescente domanda”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)