Leonardo: gli ordini e gli annunci al Paris Air Show 2025

Leonardo e Bombardier Defense firmano un Memorandum d’Intesa per valutare e individuare nuove opportunità nel mercato globale dei velivoli multi-missione marittimi

Al Paris Air Show, Leonardo e Bombardier Defense hanno annunciato l’avvio di una fase di collaborazione per esplorare nuove opportunità nel Maritime MMA (Multi-Mission Aircraft) capability market. Le parti hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) non esclusivo volto a valutare la possibilità di rispondere alla crescente domanda per queste capacità, integrando sistemi Leonardo selezionati nella Bombardier Global 6500 twin-engine jet platform. Ciò consentirebbe alle parti di trasformare il velivolo in un next-generation Maritime MMA system, rispondente ai rigorosi requisiti di mercato.

La proposta di valore deriva quindi dalla fusione del sistema di missione ATOS di Leonardo, leader di mercato, con la sua versatilità multi-missione, integrando i sensori di missione personalizzabili di Leonardo e installandoli sulla piattaforma Bombardier, offrendo una soluzione di sorveglianza completa e integrata. Ciò potrebbe portare alla creazione di un’offerta di prodotti specializzati, sfruttando l’integrazione di sistemi di missione e sensori all’avanguardia per questo compito.

Leonardo e Avioane Craiova firmano un accordo di cooperazione tecnologica e industriale per programmi aeronautici attuali e futuri

Al Paris Air Show, Leonardo e Avioane Craiova hanno annunciato la firma di un “Accordo di Cooperazione Tecnologica e Industriale”, che segna un significativo passo avanti nel rafforzamento della collaborazione industriale tra le due aziende.

L’accordo copre diverse aree di potenziale cooperazione, con particolare attenzione al C-27J Spartan di Leonardo e ai Sistemi di Addestramento Integrati (ITS) per M-345 e M-346, tra cui la localizzazione in Romania di attività relative al programma di aggiornamento avionico del C-27J, alla manutenzione e alla logistica, alle riparazioni e all’addestramento del personale.

Avioane Craiova intende essere profondamente coinvolta nell’attuale programma di aggiornamento avionico della flotta di sette C-27J Spartan, operata con successo dalla Romanian Air Force dal 2010. Questo importante programma di modernizzazione, che comprende l’integrazione di nuovi sistemi all’avanguardia e attività di addestramento, garantirebbe un significativo ritorno industriale, aprendo la strada anche a futuri programmi industriali volti a costruire progressivamente un polo industriale regionale affidabile per il C-27J ad Avioane Craiova.

Leonardo si aggiudica un ordine per l’AW139 mentre Falcon Aviation Services espande le sue operazioni elicotteristiche VVIP negli Emirati Arabi Uniti

Al Paris Air Show, Leonardo e Falcon Aviation Services hanno segnato un’altra pietra miliare nella loro partnership di lunga data con l’annuncio di un nuovo ordine per un elicottero bimotore intermedio AW139. L’aeromobile sarà dotato di una configurazione VVIP a 8 posti.

Falcon Aviation, uno dei principali fornitori di servizi di aviazione degli Emirati Arabi Uniti, opererà l’elicottero per il servizio charter VVIP. L’entrata in servizio dell’aeromobile è prevista per il 2027, rafforzando ulteriormente l’offerta di fascia alta dell’azienda nella regione.

Quest’ultima acquisizione riflette il continuo impegno di Falcon Aviation nel fornire soluzioni di trasporto aereo di livello mondiale, sicure e tecnologicamente avanzate negli Emirati Arabi Uniti e oltre. Allo stesso tempo, riafferma la leadership di Leonardo nel mercato regionale e mondiale degli elicotteri VIP/corporate, con una quota globale che oggi supera il 40% nel segmento bimotore in termini di valore. La proposta di valore VIP/corporate di Leonardo è rappresentata dal marchio Agusta, che incarna una combinazione ampiamente riconosciuta di elevate prestazioni, tecnologia avanzata, elevati livelli di personalizzazione e i più recenti standard di certificazione, offrendo un’esperienza di volo unica nel suo genere.

Aramco acquisisce il velivolo multiruolo C-27J per rispondere ai requisiti antincendio e multiruolo del Regno dell’Arabia Saudita

La presenza globale del velivolo da trasporto tattico multiruolo C-27J di Leonardo, con oltre 270.000 ore di volo in tutto il mondo, è destinata a crescere con l’aggiunta di un nuovo operatore leader che ha scelto e utilizza il velivolo per soddisfare i propri severi requisiti. Leonardo fornirà ad Aramco due velivoli multiruolo e antincendio C-27J per operazioni di trasporto merci, antincendio, risposta alle fuoriuscite di petrolio ed evacuazione medica nel Regno dell’Arabia Saudita. Mukamalah Aviation Company, una consociata interamente controllata da Aramco, che opera con il marchio “Aloula Aviation”, opererà i C-27J e fungerà anche da centro di assistenza per il modello. Le consegne sono previste a partire dal 2027.

Aloula Aviation è il ventesimo operatore di C-27J e Leonardo registra un ordine di 95 velivoli.

Questo ultimo traguardo segna il primo ordine da parte di un operatore civile per il C-27J in configurazione multi-missione e antincendio, dopo il successo iniziale in altri mercati e l’ingresso di questo modello in Medio Oriente. Ciò fornisce un’ulteriore dimostrazione della versatilità della piattaforma, che combina in modo unico il trasporto merci, le capacità antincendio e di risposta ai disastri con un elevato livello di personalizzazione. Il programma beneficia dei continui investimenti nell’espansione delle capacità e delle tecnologie del C-27J in termini di avionica e prestazioni più recenti, nonché di soluzioni personalizzate per il compito, consentendo al modello di soddisfare i rigorosi requisiti emergenti degli utenti principali.

La flotta di elicotteri AW139 di Aloula Aviation raggiunge il traguardo delle 300.000 ore di volo

Leonardo e Aloula Aviation, marchio di Mukamalah Aviation (una controllata al 100% di Aramco), hanno annunciato un importante traguardo per la flotta di elicotteri bimotore intermedi AW139 dell’operatore, raggiungendo il traguardo delle 300.000 ore di volo operative.

Khalid Alnatour, CEO di Aloula Aviation, ha dichiarato: “Aloula Aviation è orgogliosa di essere uno dei primi operatori di elicotteri nella regione MENA a raggiungere questo importante traguardo. È difficile immaginare questo successo senza la nostra solida partnership con Leonardo”.

Vittorio Della Bella, SVP Customer Support & Training di Leonardo Helicopters, ha dichiarato: “Ci congratuliamo con il nostro partner Aloula Aviation per questo straordinario traguardo operativo. Questo traguardo è stato raggiunto grazie alla combinazione unica di eccezionali competenze professionali e di esperienza nei servizi elicotteristici di alto livello di Aloula, nonché alle capacità e alle tecnologie ineguagliabili integrate nel nostro AW139. Siamo lieti di contribuire al loro successo fornendo supporto fondamentale all’industria energetica e alla comunità nazionale e ci impegniamo a sostenere Aloula nel raggiungimento di obiettivi operativi sempre più ambiziosi con i loro AW139 in futuro”.

Aloula Aviation è uno dei maggiori operatori di elicotteri Leonardo in Medio Oriente. Opera con AW139 dal 2008 e con AW109 dal 2006, principalmente per svolgere missioni di trasporto offshore in Arabia Saudita a supporto dell’industria petrolifera e del gas. La flotta di AW139 di Aloula è attualmente composta da 27 unità, a cui si aggiungeranno ulteriori AW139 quest’anno.

